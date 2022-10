Vignolo sobre una posible suspensión de las Paso

El secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo se refirió a la posibilidad de suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso).

Advirtió que Juntos por el Cambio debe generar los mecanismos para definir candidatos si cambian las reglas de juego y ponderó la imagen del gobernador Gustavo Valdés como líder y en la palestra nacional.

En una entrevista televisiva que brindó Vignolo a Equipo de Noticias le consultaron sobre la posible suspensión de las elecciones Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), y dijo que “es una regla establecida para una competencia electoral que es lo que permite llegar al poder y es una lucha. Hay que decirlo con claridad: donde hay una confrontación, que tiene que ser de ideas, de perspectivas y se instala en la agenda porque al discutir el cambio de reglas en un período tan cercano a una elección, eso genera complejidades”.

“Estas discusiones debieron hacerse en otro momento cuando no tan cerca de una competencia electoral, cuando se está por jugar el partido, no se pueden cambiar las reglas y esto no es razonable, no es civilizado, no es lo que conviene”, agregó.

En esa línea también aclaró que “si no lo hubiera, las fuerzas políticas o las coaliciones que pretenden avanzar, tendrán que generar un mecanismo que permita resolver sus cuestiones internas”.

Asimismo, aseguró que la posibilidad de suspender esta instancia electoral “son discusiones válidas, pero no ahora, a poco tiempo de que haya una competencia electoral”.

En cuanto a los mecanismos a los cuales Juntos por el Cambio podría recurrir en caso de suspenderse las elecciones primarias, dijo que “le queda todavía la posibilidad de convocar a una interna abierta dentro del espacio o también como nosotros lo hemos logrado hacer en Corrientes, que somos un espacio multipartidario, donde hemos encontrado los mecanismos para resolver las candidaturas”.

Consultado sobre si la suspensión podría ser una herramienta para romper la oposición, opinó que “puede ser que sea esa la intencionalidad, pero vuelvo a repetir: si lo decide el Congreso, es legal y nosotros tenemos que estar preparados”.

Sobre el tradicional desdoblamiento de las elecciones que se realiza en Corrientes, Vignolo dijo que “nosotros lo hemos hecho con suerte dispar a veces hemos ganado la elección provincial, pero perdimos las nacionales. Pero esto tampoco garantiza un resultado. Lo que importa es lo que pone la gente dentro de la urna y la capacidad política desde la dirigencia política de llegar con claridad”.

“Creo que deberíamos unificar, pero en la circunstancia como la que estamos hoy se contamina mucho porque nuestro gobernador no tiene posibilidades de reelección. Se puede contaminar con esa idea de que la reforma de la Constitución se empuja para generar un período más, y eso no está bien”. «Este es un tema que siempre está implícito en la discusión política. Lo ideal sería en un primer mandato, pero esto no está en nuestra agenda”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista, aseguró que “los liderazgos se generan naturalmente y depende del trabajo político y de gestión que cada dirigente hace y del vínculo que genera consigue con la sociedad”.

Luego, destacó que “Gustavo Valdés accede a la gobernación con una oportunidad creada en ese momento, del segundo mandato de Ricardo Colombi”.

“Le ha agregado una dinámica, un compromiso una visión, creo que una visión desarrollista e integral que le permitió llegar a la gente, tener un lenguaje directo y tener una enorme capacidad de trabajo que creí que luego de Ricardo Colombi no lo íbamos a conseguir y, sin embargo, lo consigue claramente”.

Sobre la posibilidad de que Valdés integre la fórmula presidencial, Vignolo dijo que “él tiene una enorme responsabilidad con Corrientes que es importante, tiene una perspectiva de crecimiento a nivel nacional sin lugar a dudas. Hoy es un dirigente que tiene una centralidad dentro de Juntos por el Cambio, no por algo los distintos actores vienen a visitarlo permanentemente y porque hasta la foto con Valdés hoy les es útil en términos de presentación en público».

“Valdés es un dirigente con proyección, no tengo dudas de que Gustavo Valdés más temprano que tarde va a protagonizar la vida política nacional. Está haciendo una tarea importante, trabaja como si fuera el primer día que ingresó a la gobernación y tiene claridad en la búsqueda de sus objetivos».

Durante la entrevista, Vignolo consultado sobre la creciente figura del Diputado Nacional y referente del Partido de la Libertad, Javier Milei, señaló que “él capta todo lo que nosotros no somos capaces de captar y no hemos podido captar hace mucho tiempo. Lo que no puedo hacer es quejarme de la irrupción de Milei, lo que tengo que hacer es mirar hacia adentro y ver cuáles son las cosas que puedo aportar para que esa condición no se dé. No coincido con su visión porque no respeta valores republicanos, porque tiene una visión autoritaria, es disruptivo y viene a plantear una cosa diferente y nosotros tenemos la obligación de generarles a los jóvenes otro camino”.

