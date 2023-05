Valdés encabezó acto en San Luis del Palmar

Valdés encabezó acto multitudinario en San Luis del Palmar y anunció demanda judicial al Gobierno nacional.

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este viernes un acto multitudinario de ECO + Vamos Corrientes concretado en el club Juventud Naciente de la ciudad de San Luis del Palmar, donde pidió acompañamiento a los sanluiseños para el intendente local, Reni Buján y a todos los correntinos para cambiar el Gobierno nacional a partir de las elecciones provinciales de este 11 de junio.

Como en reiteradas ocasiones, Valdés volvió a acusar discriminación del kirchnerismo, pero esta vez anunció que en la víspera interpuso una demanda ante la Corte Suprema de la Nación, “reclamando la plata que es de los correntinos», al referirse a la cuestión energética y sus regalías.

Ante un nutrido público que colmó las instalaciones del club Juventud Naciente, se presentaron durante la noche sanluiseña a los candidatos a concejales locales Dany Rodríguez, Norma Frías, Ricky Verón y María Belén Navarro. También acompañaron los candidatos a senador provincial Sergio Flinta y a diputadas Lorena Lazaroff y Lucy Pereyra.

“Que alegría estar hoy en este acto. Hoy veo que San Luis del Palmar tiene una excelente gestión comunal de la mano del intendente Reni Buján y vamos a ganar las elecciones de punta a punta”, dijo en primer término con total convencimiento el gobernador Gustavo Valdés, como principal orador del acto, señalando que, con la anterior gestión comunal, “veíamos a un intendente sentado que no gestionaba y que no pudo lograr la transformación de su pueblo”.

“Hoy veo un intendente que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar por los sanluiseños, que está presente con su equipo de gobierno. Es la única forma de salir adelante”, expresó con énfasis Valdés, para luego felicitar a Dani Rodríguez por su juventud y a cada uno de los candidatos a concejales, “gente joven porque apostamos a la renovación política”.

Valdés manifestó que el “cambio vino para quedarse en San Luis del Palmar y lo vamos a ratificar el 11 de junio”.

Seguidamente comentó que durante la tremenda sequía que azotó a la Provincia, “vimos a un intendente como Reni, con los bomberos voluntarios salir a apagar juntos el fuego. Eso es tener compromiso y solidaridad hacia la comunidad”.

En ese contexto difícil que tocó vivir, Valdés aseguró que a los productores «no los dejamos solo ante la emergencia ígnea y ayudamos a más de mil de ellos, porque estamos siempre con el campo”, resaltando que “hace más de un año y medio no les cobramos peso alguno de impuestos, porque queremos que esos productores vuelvan a crecer luego de tanta destrucción”.

Continuando con sus palabras, el Mandatario sostuvo que “invertimos y vale la pena cada peso que ponemos para el desarrollo de San Luis del Palmar”. Y anunció en ese rumbo que la Provincia va a avanzar en la construcción del Parque Industrial “para que haya trabajo para todos los sanluiseños

Al hablar del acompañamiento de su gestión a la comuna, Valdés enumeró las numerosas obras que se ejecutan con recursos propios del erario provincial, mencionando entre ellas el segundo campanario de la Iglesia, “porque somos gente de fe y esa obra ya está en marcha”, el dragado del Riachuelo, una obra central para mitigar las inundaciones, el acceso de la localidad, para mejorar la transitabilidad y evitar accidentes que se cobran vidas.

También se comprometió a seguir asfaltando las calles para “contestarles a aquellos que en ocho años no hicieron una cuadra”. Asimismo, puso de relieve obras en el Hospital local, viviendas, cordón cuneta, enripiado, mejoras en los clubes en el Camping, la puesta en marcha del Centro de Desarrollo Infantil, la Escuela de Música, entre otros, afirmando que ese es el camino: “trabajando de sol a sol como nos enseñaron nuestros padres”.

Al referirse a las elecciones, Valdés valoró el compromiso de la militancia y dirigiéndose a los presentes, pidió llevar un mensaje claro a la comunidad sobre lo que se hizo y lo que se va a hacer.

“Les pido que nos acompañen con vigor, con la pasión que tenemos como militantes políticos para hacer historia y apostar a una Provincia que sea próspera y que los correntinos no se tengan que ir a buscar un destino mejor a otros lados. Que podamos nacer, crecer, estudiar y desarrollarnos en nuestra querida Corrientes”, remarcó el gobernador, pidiendo a su vez que no “pierdan la fe ante estos personajes que decían que venían a poner a la Argentina de pie, en donde hoy reina la desesperanza”.

Valdés aseguró sin dudar que esta elección es crucial y “les pedimos que nos acompañen para que Reni tenga más fuerza en el Concejo Deliberante y que nos den el respaldo en la Legislatura de Corrientes porque de allí sale el lenguaje del poder. Es fundamental que acompañen a nuestros diputados y senadores”.

Acto seguido, dedicó su alocución a los “agoreros que fracasaron a nivel nacional y que siguen fracasando rotundamente y no nos van a venir a enseñar a los correntinos lo que es poner el lomo. Ellos fracasaron y nosotros vamos a ganar las elecciones”.

Valdés insistió en la necesidad de que haya un cambio en la Argentina, ya que “necesitamos que venga un gobierno nacional que nos acompañe, que entienda que necesitamos progreso”.

Y en ese horizonte de desarrollo, puntualizó que la Provincia avanza con puertos, fibra óptica, conectividad, industrias y muchas obras dirigidas a las comunas más allá de cualquier bandería política.

Metiéndose de lleno en el tema energético, con tono firme Valdés expresó que “durante años, Yacyretá no nos pagó las regalías”, subrayando que Corrientes es el productor número uno de energía en la Argentina y “sin embargo nos cobran una de las tarifas más altas del país”.

Ante esta situación de injusticia, Valdés informó durante el acto que el Gobierno de Corrientes, en la jornada de ayer interpuso una demanda ante la Corte Suprema de la Nación, “reclamando la plata que es de los correntinos, porque queremos que nos den lo que nos corresponde”, dejando en claro que Nación debe pagar una reparación histórica al Norte argentino para que “todos tengamos la misma calidad de vida que el país central”.

Al continuar, Valdés dijo que en esta elección “por vez primera va a poder votar nuestra juventud de más de 16 años, para acompañar el cambio. También queríamos que haya paridad de género con igualdad entre los hombres y las mujeres y lo logramos con una ley para que tengamos el mismo lenguaje de poder”.

Concluyendo, instó a no bajar los brazos, “tenemos más de 400 años de historia y queremos que estas elecciones lleven esperanza en la gente, para juntos vamos a construir el futuro de todos”.

Intendente Reni Buján

El intendente de San Luis del Palmar, Néstor René Buján al iniciar su alocución dijo que “quiero agradecer primero que nada a nuestro Gobernador, como dije hace un ratito, por darnos la posibilidad en el horario del mediodía me enteré que iba a venir a San Luis del Palmar y creo que fue el mejor regalo que nos puede dar, estando hoy acá fortaleciéndonos a toda esta gran alianza” y agregó: “Por el acompañamiento, no de una sola vez sino muchas veces, y eso hace que San Luis del Palmar está bien visto, en el buen sentido de la palabra, en el ambiente político, ese ambiente político que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, lo ejercita día a día”.

Seguidamente, Buján manifestó lo difícil de la situación actual y expresó que “no es fácil, hablábamos de eso con el gobernador, pero hay que enfrentarlo, yo siempre digo hoy me toca estar en este lugar gracias a todos ustedes y gracias a todo el equipo de trabajo que me acompaña todos los días, no es fácil, hay que salir a dar la cara, como muchos de los anteriores no lo hacían, ¿Por qué? Por vergüenza de no hacer nada por San Luis del Palmar” y luego afirmó que “como decía el gobernador, se vendrán cosas lindas, buenas para nuestro pueblo, esas cosas que tanto anhelamos cada día, cada uno de nosotros, sabemos que hay gente del campo que fueron invitados hoy y nos están acompañando”.

Con respecto a esto, el Intendente remarcó que “eso nos gratifica a nosotros, gratifica a todos ustedes, porque sabemos que San Luis no es solamente acá, San Luis es en la quinta (sección rural), San Luis es en la sexta, San Luis es en la cuarta, San Luis en la segunda, en la primera y en cada rincón que gracias a Dios siempre tenemos la posibilidad de ir descubriendo día a día” y agregó que “esos hermanos sanluiseños, hoy lo necesitan más que nunca y tratamos de alguna forma de estar ahí, de estar en ese lugar, ver también su situación, que muchas veces, así como a nosotros, ellos tienen también situaciones que no les es fácil, pero bueno, yo creo que como siempre les digo, por ahí me cuesta mucho, sé que de hora muy temprana ando trabajando, dejo de lado muchas cosas, trato de estar, trato de acompañar, trato de solucionar los problemas de todos los días que se nos van presentando”.

Para finalizar, Buján expresó que “creo que elegimos buenas figuras, figuras de las cuales nos van a representar en el Concejo Deliberante para ayudarnos, para acompañarnos día a día, para que la gestión vaya mejorando y tenga ese acompañamiento que muchas veces nos hace falta” y les pidió a los sanluiseños que “este 11 de junio, les pido a cada uno de nosotros, redoblemos el triunfo, redoblemos el esfuerzo para trabajar en cada lugar que nos toque estar, para que estas cuatro personas, si Dios quiere, puedan permanecer en el Consejo Deliberante” concluyó.

Flinta

El senador provincial Sergio Flinta, quien va por su reelección, contó en el acto que en los años 80 dio sus primeros pasos en política con Pedro Alcántara Encinas en San Luis del Palmar. «Elección tras elección insistimos y no se daba, hasta que llegó Reni Bujan», dijo para celebrar la actual gestión del intendente radical. «Trabajamos 40 años y ahora es una realidad, esto que logramos junto a Gustavo Valdés hay que cuidarlo, hay que trabajar para que estos dos años de éxito que llevamos en San Luis perdure en el tiempo y para eso es importante convivir en alianza y compartir el poder en la sana medida», reflexionó el legislador que aspira renovar su banca y es secretario general del Comité Nacional de la UCR.

Luego explicó que «en esta elección tenemos que tener una comunicación distinta con los ciudadanos, porque la situación económica que genera este Gobierno nacional provoca mal humor», advirtiendo a la militancia de ECO + Vamos Corrientes que «tenemos que comparar los desatinos de la Nación con todos los logros de Valdés en la Provincia y Reni en el Municipio».

En este sentido, sostuvo que «en esta situación de crisis nacional, en Corrientes se vive de otra manera, porque tiene un gobierno provincial que entiende y atiende a la gente», por lo cual pidió: «Tenemos que vencer la apatía con militancia, hay que generar en la gente un estado de ánimo distinto».

Finalmente, Flinta explicó la importancia de lo que se elige este 11 de junio, al decir que «el poder legislativo es la retaguardia que protege a un gobierno, tanto en la provincia como en los municipios, impidiendo las iniciativas nocivas y aprobando las normas que generan progreso».

Lazzaroff

En tanto, la diputada provincial, que también aspira a renovar su banca, Lorena Lazaroff sostuvo que «es importante que las mujeres se sigan involucrando en política por el futuro de nuestros niños. La Paridad de Género hoy es una realidad gracias a la decisión de nuestro Gobernador Gustavo Valdés que impulsó el proyecto en la Legislatura».

