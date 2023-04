Tres consejos para ahorrar en el supermercado

No se trata de no gastar absolutamente nada de dinero, sino de consumir con inteligencia.

La inflación crece y los ahorristas logran guardar cada vez menos dinero para el futuro. Por este motivo, un grupo de asesores financieros se enfocó en brindar tres simples y curiosos consejos para poder ahorrar lo máximo posible al hacer las compras en un supermercado.

Menús semanales

Cuando los precios de la economía real no paran de subir, lo mejor es tomarse un tiempo para organizar menús semanales o quincenales y así saber con exactitud qué alimentos comprar y cuándo hacerlo.

«Para hacer ese presupuesto, tienes que primero ver cuáles han sido tus gastos anteriores y vas y te das cuenta de todo lo que has gastado por gusto hasta entonces. A lo mejor empiezas a ir a un supermercado que está a sólo cinco minutos más porque te da un ahorro significativo en la compra final», comentó Brenda Ibarra, especialista en HelloSafe, en diálogo con Business Insider.

Lista de caprichos

Por otro lado, a diferencia de la creencia popular, algunos expertos aconsejan contemplar algunos caprichos en los presupuestos y listas de compras, ya que, en muchos casos, son inevitables.

«Haz una lista con lo que necesitas cada semana, lo que no puede faltar en tu casa. Y haz una lista, sobre precio o con un presupuesto de extras, de lo que te puedes gastar en el súper para caprichos. Te das algún gusto y no te sales de tu presupuesto», relató Ibarra.

Solo planificación

Por último, resulta esencial no improvisar con las compras y no comprar productos en oferta que no se necesitan simplemente por tener un descuento.

«Está todo pensado para que compremos más. Si lo necesitabas y además está de oferta, claro que lo compramos. Pero no intentemos aprovechar todas las ofertas porque, en ese momento, lejos de ayudarnos, nos está llevando a gastar más», sostuvo Guillermo Villar, asesor en Inversimply.

«Y cuidado, mucho cuidado, con las ofertas como el Black Friday. Para todo aquello que no se vaya a echar a perder, que no sea perecedero, dedica varios a días a decidir si realmente lo necesitas o no», agregó.

Ver más | dolarhoy

Ver más | Economía