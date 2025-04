El ministro de Desregulación y Transformación del Estado habló del Proyecto Digesto; sostuvo que se busca derogar decretos y organismos que el Gobierno considere innecesarios.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó este domingo que el Gobierno de Javier Milei prepara una iniciativa que avanzaría en la fusión y reducción de organismos estatales como así también en la derogación de centenares de miles de normas.

«El objetivo que tenemos es para fin de año hacer una limpieza muy fuerte«, sostuvo el funcionario en una entrevista por LN+ en alusión al denominado Proyecto Digesto.

Si bien evitó dar precisiones de la medida, Sturzenegger adelantó que se tratan de una serie de decretos que modificarán áreas y organismos del Estado. «Vamos a hacer una refuncionalización del Gobierno«, remarcó.

El ministro explicó que el Proyecto Digesto tiene como objetivo saber la cantidad de leyes en Argentina. En ese sentido, señaló que hay «4600 leyes» vigentes. «Nadie ha hecho el digesto de los decretos. Yo pensé que los decretos eran 70.000. Y hablando con la Secretaría Legal y Técnica me dijeron «te tenemos malas noticias. No son 70.000, son 700 mil. Hace unos días sacamos un decreto perdido de 1973 sobre no exportar ganado«, reveló.

En esa línea, Sturzenegger remarcó que «el objetivo es para fin de año hacer una limpieza muy fuerte de esos digestos«. Luego, y sin mencionar acerca de la eliminación de algún organismo en particular, añadió: «En las próximas semanas vamos a hacer una refuncionalización importante del Gobierno (…) Lo va a anunciar el vocero presidencial, Manuel Adorni«.

Sturzenegger dio detalles de los decretos que prepara el Gobierno para achicar aún más el Estado: qué dijo.

El funcionario puntualizó sobre las «áreas donde hay distintas organizaciones que tienen tareas duplicadas» y aprovechó para apuntar contra el kirchnerismo por su expansión.

«Empezaron a generar organismos descentralizados. ¿Cuál es el problema? Que esos organismos empezaron a no pedirle plata al Estado y quisieron autofinanciarse. Empezaron a inventar trámites para autofinanciarse. Entonces tuvimos una proliferación de regulaciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahí? Se los sacamos y los volvemos a centralizar en el Gobierno», afirmó.

Y puso como ejemplo a la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica): «Tienen 900 trámites que no se sabe para qué. Por lo menos la mitad de esos trámites los tenemos que limpiar«.

Sturzenegger mencionó que este tipo de entidades también cuentan con una gran estructura de personal: «Tenemos organismos, por ejemplo, que tienen 120 personas, de las cuáles 60 hacen el laburo que corresponde a eso y 60 son el apoyo administrativo».

«Si los centralizás, podés liberar a esas 60 personas. Si nos liberamos vamos a poder gastar menos y vamos a cobrar menos impuestos«, completó.

