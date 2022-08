Stanovnik pidió justificar los planes sociales con servicios a la comunidad

SOCIEDAD.

Los festejos reunieron a más de 50.000 personas, que caminaron ayer desde temprano para compartir la misa central de los trabajadores. El arzobispo instó a tener «horror a vivir a costa de otros y que, si tenemos planes, los justifiquemos con servicios en beneficio de los demás».

Una multitud de peregrinos comenzó a llegar a la localidad de San Cayetano, en Riachuelo, para compartir desde el viernes las celebraciones patronales en honor al santo del pan y del trabajo. Ayer, desde las 7, los caminantes hacia el santuario formaron una fila interminable de fe. Los peregrinos fueron recibidos con la tradicional bendición del pan.

A las 11, el arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik, pronunció su homilía ante lo que estiman la más multitudinaria peregrinación de los últimos años. En su alocución, la máxima autoridad de la Iglesia en Corrientes reflexionó respecto de la pandemia, de la pobreza, invitó a seguir el ejemplo de fraternidad del santo e instó con un fuerte mensaje a dignificar la vida de las personas a través del pan que se gana con el propio trabajo.

No alcanza

«Está muy bien que hayamos venido a honrar al santo del pan y del trabajo para agradecerle que tengamos un trabajo digno o para pedirle que nos alcance la gracia de tener ese trabajo.

Pero no es suficiente con agradecer y suplicar, es necesario estar dispuesto a mejorar la propia vida y ponerla en el camino de la oración y la caridad con el prójimo. Por eso, al acercarnos a San Cayetano, debemos mirarlo a él, conocer su vida y su mensaje, porque la intercesión de un santo es posible si establecemos esa amistad espiritual con él, amistad que nos lleve a mejorar nuestra vida mediante su ejemplo», invitó Stanovnik durante la multitudinaria misa.

Las crisis que nos toca atravesar jamás se resuelven rompiendo, provocando caos y saqueando, sino con la creación de espacios de encuentro y de diálogo

ANDRÉS STANOVNIK ARZOBISPO DE CORRIENTES

«Para San Cayetano, lo más importante era fortalecer su fe mediante la oración y el buen trato con el prójimo. La oración en primer lugar, porque es la que nos proporciona la energía para amar a Dios y caminar juntos, cuidándonos unos a otros y entre todos a los más pobres y necesitados», aseguró.

En otro párrafo de la homilía, Stanovnik recordó que «con nuestro santo, nos dirigimos a Jesús para suplicarle que nuestra fe y esperanza no desfallezcan, para que el pan sea siempre fruto de nuestro trabajo, que no falte en nuestra mesa y sea siempre motivo para compartirlo con quienes carecen de él o para quienes ya no alcanza, y sabemos que son cada vez más.

Tengamos horror de vivir a costa de otros y si estamos con un plan lo justifiquemos con algún servicio en beneficio de los demás, aunque no lo exijan los prestadores de esos planes. No nos olvidemos que el trabajo hace a las personas más dignas y más semejantes a Dios, ya se trate de un trabajo remunerado o una tarea de servicio a la comunidad», afirmó.

Las crisis

«Las crisis que vivimos en nuestra historia personal o familiar, o las que nos toca atravesar en la convivencia social y política, jamás se resuelven rompiendo, provocando el caos y saqueando. Las crisis se superan con la creación de nuevos espacios de encuentro y de diálogo, y con nuevas y creativas formas de solidaridad», sostuvo. En ese sentido, citó al papa Francisco: «El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura», dijo.

«Motivados por nuestro santo patrono estamos reunidos alrededor de la mesa del altar del Señor para celebrar la eucaristía, renovar el misterio pascual y comprometernos a extender la gracia de este encuentro a las personas, instituciones y lugares donde nos desempeñamos diariamente», pronunció Stanovnik. Sobre el final de la misa, de la cual también participaron autoridades locales y provinciales, remarcó: «Nuestros corazones vibran de emoción por la profunda devoción que sentimos hacia este gran santo del pan y del trabajo, a quien también le suplicamos ardientemente el don de la paz en nuestros corazones, en nuestras familias, paz y amistad social para nuestro pueblo, esa paz que es fruto de la justicia y del compartir los bienes de la creación. Y al celebrar hoy el decimoquinto aniversario de la creación de este santuario, nos ponemos bajo el amparo de San Cayetano y nos encomendamos a nuestra Tierna Madre de Itatí. A Ella le pedimos que nos cuide, nos enseñe a cuidarnos entre nosotros y juntos a los que más sufren, para ser testigos creíbles de que es posible construir una convivencia en paz y con esperanza para todos», finalizó.

