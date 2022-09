Regreso del Yaguareté y Turismo de Naturaleza en Expo Norte Grande

NATURALEZA.

Este fin de semana concluyó en la Ciudad de Resistencia la primera edición de la Expo Norte Grande, que dejó más de 30 mil visitantes, interesados acerca del potencial productivo, industrial, gastronómico y cultural de las provincias que componen el bloque regional, tanto como asistir a destacadas disertaciones.

Vale mencionar que las provincias que integran la región del Norte Grande son: Chaco, Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Poco después de la apertura de la 1° Jornada de Turismo e Integración del Norte Grande a cargo del Gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, llegó el turno de los expositores de la Fundación Rewilding Argentina. En la oportunidad el influencer Damián Kuc y la coordinadora de Relaciones Públicas, Marisi López avanzaron con el desarrollo del tema: Rewilding y Turismo de Naturaleza. Siguiendo la historia del yaguareté en Iberá y El Impenetrable.

La transformación del gran ecosistema del Iberá comenzó hace casi 40 años, con la creación de la Reserva Natural del Iberá y la reconversión de los cazadores en guardaparques. Desde entonces se fueron incorporando nuevas extensiones de tierras y abriendo nuevos portales de Ingreso al área protegida. Más de 20 años de trabajo ininterrumpido en el territorio de la Fundación Rewilding Argentina, permitieron el regreso de numerosas especies animales ausentes, pero en particular del yaguareté. El dato significativo es que ya habitan 12 individuos en completa libertad, luego de 70 años de extinción.

Por el lado de la Provincia del Chaco, desde la creación del Parque Nacional El Impenetrable, se ha conseguido lograr una cruza exitosa entre un yaguareté macho silvestre llamado Qaramta y la hembra de cautiverio Tania. De esa unión nacieron dos hermosos cachorros nombrados Nalá y Takajay, por la comunidad. Estos jóvenes ejemplares nacidos en el Chaco pronto serán liberados en el Parque Nacional. Actualmente se está intentando una nueva cruza entre Qaramta y Mbareté, la primera hembra correntina nacida junto a su hermana Aramí, en los Esteros del Iberá.

Finalizada la exposición Marisi López, Coordinadora de Relaciones Institucionales de Fundación Rewilding Argentina, destacó la importancia de poder contar a toda la gente del Norte Grande los proyectos del Impenetrable e Iberá, “informando por qué es importante traer de vuelta al yaguareté y todas las especies clave, con este ecosistema completo y funcional que sirva de base para generar desarrollo local y una nueva economía que avance de la mano de la conservación y no de la extracción”.

En este sentido remarcó que “gracias a las políticas públicas adoptadas por Chaco y por Corrientes, que tienen un alto impacto regional, hemos podido avanzar con nueva legislación para la protección de animales silvestres y convenios que permiten traer de nuevo especies extintas o en extinción mediante el rewilding, pero avanzando también con el trabajo de promoción y de concientización en la comunidad”.

“Con la reintroducción de especies tenemos ecosistemas saludables y con el turismo de naturaleza conseguimos impulsar además una economía regenerativa que promueve el empleo para artesanos, prestadores de servicio de guiado, emprendedores y vecinos, que comienzan a progresar con la afluencia de turistas, que vienen interesados en el avistaje de monumentos naturales que tenemos dentro de los parques”.

Un youtuber cuenta la historia del Yaguareté en redes sociales

Por su parte el influencer chaqueño Damián Kuc, explicó lo enriquecedora que fue la experiencia de conocer los Esteros del Iberá y el Impenetrable, porque descubrió animales “que ni sabía que existían”. Todo comenzó en los primeros meses del 2020, cuando se enteró de la existencia de Qaramtá por un amigo que trabaja en turismo. “Allí conocí la historia del yaguareté salvaje que fue cruzado con una hembra de cautiverio para tener una descendencia”.

Poco después fue invitado por Rewilding Argentina para visitar el Impenetrable y tener la posibilidad de contar la historia desde el agreste territorio y en primera persona. “Me quedé fascinado porque siempre me gustaron los animales y la naturaleza. La verdad es que fue fantástica esa primera visita”.

“Volví al tiempo con la gente de la productora Anfibia Podcast que vino desde Buenos Aires para conocer al yaguareté. Estuvo bueno porque hablamos además con vecinos de los alrededores, donde pudimos ver como su trabajo, gastronomía y artesanías empezaron a formar parte de este circuito en el Impenetrable. Fue muy interesante porque aportó nuevos puntos de vista, experiencias y estilos de vida”.

“Tiempo después tuve la oportunidad de visitar Corrientes, donde me quedé fascinado con el Iberá, porque al tener una vegetación menos tupida, tuvimos mejores oportunidades de ver animales. Fue increíble la experiencia de conocer los grandes corrales donde crían los Yaguaretés y las nutrias gigantes. Otra vez vi animales que nunca había visto y que ni sabía de su existencia. Fue hermoso porque gracias a Rewilding pude conocer cosas y tener experiencias que de otro modo no me hubieran sido posibles”, concluyó Damián Kuc.

Gentileza | Horacio Torres.

