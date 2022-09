Patricia Bullrich reveló si será candidata a presidente

POLÍTICA.

Patricia Bullrich tiene el aval de Mauricio Macri para ser candidata a presidente del PRO y enfrentar a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO.

Patricia Bullrich no dejó lugar a dudas. “Voy a ser precandidata a presidente en cualquier circunstancia”, fue la frase que utilizó en una entrevista anoche en el canal TN para confirmar que enfrentará a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO de Juntos por el Cambio del próximo año. La ex Ministra de Seguridad de Mauricio Macri volvió así a tensar la interna de la principal coalición opositora con el aval tácito del ex presidente.

Patricia Bullrich no sólo confirmó que será candidata a presidente sino que además realizó un diagnóstico sobre las necesidades del electorado del PRO. “Creo que para la sociedad la consistencia, la coherencia, la firmeza, el carácter son las características que van a buscar en nuestra dirigencia. Me siento tranquila y siento que los pasos que tanto yo como mi equipo como el PRO ha dado en estos años, después de haber perdido las elecciones, ganar las de medio término, estar preparados para las elecciones que vienen, haber logrado los cinco senadores que cambiaron la realidad del Senado y haberle dado al PRO una política ideológica fuerte”, aseguró.

Sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner se definió como “una respetuosa total y absoluta del imperio de la ley. Considero que todo hecho de violencia es absolutamente condenable, pero como conozco la forma de actuar del kirchnerismo desde hace muchos años me pareció prudente esperar la palabra presidencial”, comenzó.

“Cuando vi la bajeza del Presidente planteando que el hecho era un lobo solitario, pero que había instigadores que eran la prensa, la oposición y la Justicia -exactamente el carácter de la república- yo salí con una posición muy clara: él responde con una extrema radicalización y politización de los hechos”., se quejó anoche Patricia Bullrich.

