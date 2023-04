Mercedes y sus problemas en la Fórmula 1

El GP de Brasil de Fórmula 1 del 2022 pasado pareció mostrar la luz al final del túnel para Mercedes, pero al final creó una tormenta perfecta de la que todavía se está recuperando.

Los agobiantes problemas de Mercedes en 2022 están bien documentados, ya que el equipo era incapaz de hacer funcionar el W13 tan bajo como quería para extraer su máximo rendimiento.

Pero en la segunda mitad de la temporada, la suerte del equipo de Brackley cambió y Lewis Hamilton y George Russell se volvieron cada vez más competitivos.

Es verdad la pareja ya había conseguido una buena ración de podios, pero a menudo se vieron ayudados por problemas de fiabilidad de alguno de los Ferrari.

Pero en México, donde Russell y Hamilton superaron a Sergio Pérez y a los dos Ferrari en clasificación, hubo indicios de que Mercedes estaba empezando a enderezar el rumbo. Y la victoria de Russell en San Pablo, con un 1-2 seguido de Hamilton, pareció demostrar que su concepto único estaba dando buenos resultados.

Según el director del equipo, Toto Wolff, ese repunte tardío en la forma causó una «tormenta perfecta», que convenció al equipo de mantener sus armas para 2023 y persistir con un coche W14 siguiendo un concepto similar.

No fue hasta el inicio de la temporada en Bahréin, cuando Mercedes descubrió que había perdido terreno respecto a Red Bull Racing en lugar de recuperarlo, que debería haber cambiado de rumbo, un cambio que ahora está en marcha para Imola.

«Una tormenta perfecta», calificó Wolff la victoria de Russell en Brasil en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

«Fue cada vez mejor. Fuimos competitivos en las carreras americanas. Ganamos en Interlagos, sabíamos que Abu Dhabi (donde Mercedes tuvo problemas) es un poco diferente».

«Fue la tormenta perfecta para nosotros. No fue bueno para 2023. Pensábamos que íbamos por el buen camino y que el concepto funcionaba. Pero no fue así».

«El año pasado fue duro porque no lo entendíamos. Nos sorprendió tanto que pusimos el coche en una zona en la que no generaba ningún rendimiento. En cualquier caso, no el rendimiento que pensábamos que era importante».

«Y este año, el segundo del reglamento, hay muchas pruebas de lo que salió mal».

Con el falso amanecer de Brasil en mente, Mercedes no se ha dejado influir por algunas de sus actuaciones más fuertes de 2023, como el segundo puesto de Hamilton en Australia, y en su lugar ha redoblado sus cambios planeados en el coche.

También tiene la tarea de llegar a una disposición del coche con la que Hamilton se sienta más cómodo, ya que el siete veces campeón del mundo no está encontrando su ritmo todavía debido a ciertas características del W14.

Aunque Red Bull parece estar escapándose en el campeonato a un ritmo aún más rápido que en 2022, Wolff dice que no quiere dejar de «apuntar a las estrellas», con el objetivo intermedio de defenderse del desafío de Ferrari y del equipo revelación de 2023, Aston Martin.

«No quiero cambiar todavía los objetivos sobre luchar por un campeonato del mundo, aunque no parezca realista», explicó.

«Pero quiero mantener alta la motivación para hacer el mejor trabajo posible. Y estamos dando algunos pasos, cambiando la disposición del coche a partir de Imola y debemos ver cómo funciona».

«Hay un equipo que está muy por delante de todos los demás. Y luego hay tres equipos con Ferrari, Aston Martin y nosotros que están compitiendo por el resto. Y creo que tenemos que ganar a estos dos, antes de que puedas soñar con volver, antes de que puedas aspirar a ganar un campeonato. Así que esto es como un objetivo a dos bandas».

El límite presupuestario de la Fórmula 1 no está ayudando a los equipos que se ven obligados a hacer cambios al por mayor, pero Wolff reconoció que «esto es lo que queríamos» y que Aston ha demostrado que se pueden hacer grandes progresos.

«Esto es lo que queríamos. Queríamos tener un futuro más sostenible financieramente, queríamos tener 10 equipos que sean capaces de competir bien con las restricciones de pruebas aerodinámicas que es ventajoso para los que están atrás. Todo ello para crear un campo muy competitivo».

«Donde estamos hoy, sólo tenemos que reconocer que un equipo ha hecho un trabajo mejor que todos los demás, entonces Aston Martin es el siguiente equipo que hay que reconocer porque acaban de hacer un gran paso adelante y es sólo por el buen trabajo».

«No hay magia y no hay un elemento en un coche que lo haga misteriosamente rápido. Es sólo ingeniería sólida y todas las áreas que se juntan».

«Así que creo que tenemos que apuntar a las estrellas».

