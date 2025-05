El oficialismo busca impulsar la economía sin emitir pesos ni generar inflación y con lo que Milei llama la “dolarización endógena”

El Gobierno presentó este jueves el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos para alentar a los contribuyentes a utilizar los miles de millones que tienen escondidos en “el colchón”.

El paquete de medidas –un “cambio de régimen”, según definieron desde el oficialismo– implicará una fuerte desregulación de la información personal que tiene la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cambios en los registros que exige la Unidad de Información Financiera (UIF), aumentos de los umbrales para pedir informes sobre operaciones de los contribuyentes, y terminará en una declaración simplificada de Ganancias para alentar la formalización.

A esta batería de medidas se le agregará en ese sentido el intento oficial de modificar dos sensibles leyes en el Congreso para blindar el cambio propuesto en el tiempo sumado a un impulso que dará el Banco Central (BCRA) a lo que denominaron las “finanzas abiertas”.

El leit motiv es simple. Si antes existía un panoptismo -según el Gobierno, un Estado que vigilaba y controlaba todo lo que hacían los argentinos con su plata-, ahora habrá una ceguera intencional.

“Es un blanqueo encubierto”, cuestionó un abogado especialista en impuestos. El Gobierno y algunos de sus pares lo niegan, porque no se trata de un régimen formal, con un impuesto a pagar por todo lo evadido en el pasado sumado a una condonación de intereses y multas. Sin embargo, el efecto buscado parece ser el mismo: que quienes tienen un ahorro no registrado lo usen sin miedo a represalias estatales.

Tan significativo es la modificación que ARCA, por caso, informó que dejará de requerir información sobre consumos personales o variación patrimonial a la hora de definir el pago del impuesto a las ganancias. Se seguirán mirando, eso sí, la facturación y los gastos deducibles de las personas humanas.

La pregunta que surge ahora para muchos que seguían con expectativa los anuncios del Gobierno para que los argentinos saquen los dólares del “colchón” es si no sentirse “perseguido” por el Estado alcanza para que los contribuyentes abran sus alcancías. En el Gobierno dijeron que sí. De hecho, tienen una muestra reciente del deseo de los argentinos: el blanqueo de capitales impulsado por los libertarios cerró con una exteriorización de unos US$30.000 millones.

“Tus dólares, tu decisión”, aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la presentación oficial del plan realizada en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. En una sala repleta, estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el titular de ARCA, Juan Pazo, entre otros funcionarios de perfil más técnico.

El objetivo oficial de fondo es que más pesos y dólares –que hoy están fuera del sistema– den impulso a la economía sin tener que imprimir billetes. Si se trata de dólares, creen, se reforzarán aún más las reservas brutas del Banco Central (BCRA). En ese sentido, con crédito en expansión en el sector privado –en diversas monedas–, y con pagos de impuestos solo en pesos –deberían venderse dólares para abonar gravámenes al fisco– crecerán las también las llamadas netas.

Más oferta de moneda dura circulando empujará la cotización del dólar al piso de la banda de flotación (allí es cuando el Banco Central comprará reservas), solidificaría la tendencia decreciente de la inflación, e impulsaría una baja más rápida del riesgo país para volver a los mercados voluntarios.

Además, Caputo estimó que una mejora de la base tributaria gracias a estas medidas –sumado a una expansión más significativa de la economía– permitirá bajar la presión fiscal a todo el sector privado. El Gobierno además viene aclarando que seguirá con recortes de gastos.

Un plan, dos fases

El Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos tendrá dos fases: una administrativa y otra legislativa. La primera arrancará con un decreto en las próximas horas. Habrá además tres o cuatro resoluciones de ARCA y llegarán también nuevas normas de la UIF. Los cambios propuestos en el Congreso, –la segunda etapa del plan–, implicaría retoques a la ley penal tributaria (ampliar los plazos de prescripción y subir también los umbrales, que son de 1,5 millones para evasión y de $15 millones para evasión agravada) y a la ley de procedimientos tributarios. No se modificará, por otra parte, la penal cambiaria, según aclararon a este medio en el Gobierno. La semana pasada, Adorni la había incluido entre las normas a refinar.

Con relación a la fase administrativa, ARCA se centrará en derogar regímenes de información. Más precisamente, el CITI escribanos –debían reportar mensualmente determinadas operaciones notariales a partir de $10 millones–, el régimen informativo de compra-venta de vehículos usados, el de pago de expensas (hoy informaba a partir de $32.000), el Código Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) –que reportaba el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario–, y el régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía dejarán de existir.

En el Gobierno estiman que eso quitará la lupa sobre los recursos privados de los contribuyentes, pero también mejorará los costos para los profesionales o empresas que tenían que hacer esos informes como sujetos obligados y que tenían una cuadrilla de trabajadores dedicados a estas tareas. “Además, se prohíbe a los bancos solicitar declaraciones juradas de impuestos nacionales, pudiendo las personas negarse y acudir a Defensa del Consumidor si fuera necesario”, precisaron en un comunicado que enviaron las autoridades de ARCA por la tarde.

Además, informó Pazo en la conferencia de prensa, habrá actualizaciones de los umbrales que una vez traspasados generan la obligación de fiscalización. Por ejemplo, las transferencias y acreditaciones bancarias pasarán de $1 millón a $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas por mes; las extracciones en efectivo (se informaban desde cualquier monto) a $10 millones tanto para personas humanas como jurídicas; los umbrales para informar los saldos al último día del mes pasarán de entre $700.000 y $1 millón a $50 millones para personas y $30 millones para personas jurídicas; los plazos fijos de $1 millón a $100 millones para personas y $30 millones para empresas; las transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales, de los actuales $2 millones a $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas; las tenencias en AlyCs (se informaban todos los montos operados) pasarán a $100 millones para las personas y $30 millones para empresas; las compras de consumidor finales, de $250.000 en efectivo a $10 millones; y con tarjeta u otro medio de pago, de $400.000 a $10 millones, según precisaron en ARCA.

Régimen simplificado

En el Gobierno confirmaron que la suba de los umbrales es para todos los contribuyentes, no solo para aquellos que ingresen al régimen simplificado de Ganancias para personas humanas –es preciso tener en cuenta que hay pymes registradas de esta manera– que lanzó el Gobierno y que estará habilitado desde el 1 de junio. Los montos de los umbrales, contaron, se actualizan semestralmente por IPC.

ARCA informó que simplificó el régimen de ganancias (los responsables inscriptos). La idea del Gobierno es que muchos informales o monotributistas –con ahorros no registrados a lo largo de los años– salten a ese nuevo vehículo más sencillo sin la mirada de los sabuesos (por la baja de regímenes y umbrales) focalizados en “grandes contribuyentes” (son cerca de 11.000).

Descuentan que casi todos los autónomos elegirán pasarse a esta modalidad. El régimen simplificado de ganancias –cuyo vencimiento será en mayo de 2026 sobre el ejercicio de 2025– ofrece la posibilidad a los inscriptos de entrar en su perfil en la web de la agencia, mirar el monto a pagar del impuesto que le presenta el organismo, aceptar ese monto y pagarlo. Tendrá, claro, la opción de revisar el monto en función de los datos presentados.

En el Gobierno afirmaron que la modificación de las leyes, que la decisión de que solo se miren facturación y gastos deducibles, la suba de regímenes y umbrales –que beneficia a todos– “promoverá que no haya derecho a fiscalizar” para atrás a los ciudadanos que entren al régimen a pesar de que haya un aumento patrimonial. Esto sí impactará, por caso, una vez registrado ese aumento en Bienes Personales. Habrá que ver qué hacen las agencias recaudadoras en las provincias y si efectivamente la oposición aprueba las leyes que envía el Ejecutivo. “¿Por qué los contribuyentes arrancarían en esta figura y no en el monotributo?”, preguntó este medio. “Probá que vaya cualquier monotributista a sacar un crédito en un banco”, respondieron.

“Con esto, los contadores que se dedican a las liquidaciones tendrán que reconvertirse en asesores tributarios”, afirmó un viejo tributarista sobre el sistema simplificado de Ganancias del Gobierno.

El Banco Central señaló que habrá normas complementarias con dos focos: reducir cargas burocráticas y mejorar la calidad del servicio para ir a un sistema de “finanzas abiertas”. La idea, contó Bausili en la conferencia de prensa, es definir parámetros de información financiera que se pueda compartir de manera segura. ¿La idea? Ir conformando perfiles financieros. Esto redundará, dijo en baja de costos, y ampliaría la competencia entre los jugadores.

“Si tengo US$1000, US$2000, US$5000 o US$10.000 en el colchón o en una caja de seguridad y los llevo al banco para depositarlos en mi cuenta, ¿se preguntará el origen de los fondos?”, preguntó LANACION en la conferencia de prensa. En el BCRA confiaron que se trata de una norma que tiene que modificar la UIF, que no tenía un representante en Casa Rosada. Aclararon que actualmente se pregunta con depósitos desde los US$5000. Estimaron que podría subirse ese piso a los US$10.000, como actualmente rige en países de la región. Lo confirmará la UIF estos días.

“Las autoridades se comprometieron a fortalecer la transparencia financiera”, dijo hoy la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack. En el Gobierno indicaron que las operaciones sospechosas que actualmente podían controlarse era el 0,34% del total debido a la enorme cantidad de registros y sujetos obligados en la maraña de controles que actualmente existe en la Argentina. En ese sentido, indicaron que controlar todo era básicamente como controlar nada y que ahora podrán poner el foco en los verdaderos riesgos sobre el lavado y el narcotráfico. “Somos el único país del mundo con esta cantidad de controles cruzados. No es que no vas a tener la información. No vamos a quintuplicar los regímenes”, dijeron en el Gobierno.

En su staff report, luego de cerrar el último Acuerdo Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés), el Fondo Monetario había mencionado la necesidad de “armonizar” el monotributo. LA NACION preguntó si ese régimen se modificaría o desaparecería con el surgimiento de la declaración simplificada de Ganancias a la que se quiere sumar a los nuevos contribuyentes. Pazo dijo que no.

