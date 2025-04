Mauricio Macri criticó al Gobierno de Javier Milei, afirmando que “le gusta transar con los malos” y cuestionó la candidatura de Manuel Adorni: “Para ser legislador hay que saber”.

El exmandatario sostuvo que al presidente Javier Milei no le importa el fortalecimiento institucional y advirtió que los Milei están “ayudando” a la victoria de Leandro Santoro en la Ciudad. Durante su intervención en Comunidad de Negocios (LN+), Macri dijo que el Gobierno tiene “potencial para la mejora”, pero que algunos funcionarios prefieren negociar con personas de dudosa reputación.

En una conversación con José Del Río, Macri enfatizó que el presidente prioriza los logros económicos sobre el fortalecimiento institucional. “Es necesario que todas las instituciones actúen con coherencia y sean lideradas por personas respetables”, afirmó. Criticó la mezcla de alianzas políticas, señalando que algunos creen que negociar con los “malos” les beneficiará.

Macri también se refirió a la campaña legislativa, dirigiéndose a Horacio Rodríguez Larreta y Manuel Adorni. “Estamos debatiendo sobre quién puede cuidar lo que hemos logrado en la Ciudad. Nuestro grupo es el mejor para enfrentar los problemas”, aseguró, destacando a Silvia Lospennato como la candidata adecuada.

Además, envió un mensaje a Milei y su hermana Karina en relación a las negociaciones electorales en la provincia de Buenos Aires: “Si no hay acuerdo es porque ellos no quieren. No es respetuoso querer llevarse a nuestros dirigentes sin un verdadero acuerdo”.

Macri advirtió sobre el regreso del kirchnerismo y la importancia de no permitir que Axel Kicillof gane en 2027, enfatizando que el actual Gobierno no debe ayudar a Santoro.

En otro momento de la entrevista, Macri se refirió a su declaración sobre los “dirigentes comprados”, señalando que Milei comprendió que hay quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa para conservar su poder. También criticó la gestión de Kicillof en la provincia, mencionando el daño causado a instituciones como el Banco Central y las AFJP.

Finalmente, Macri instó a construir equipos y a mantener la energía en el camino hacia el cambio. Resaltó que las reformas económicas del gobierno de Milei están en línea con sus propias ideas y expresó confianza en que encontrarán un equilibrio entre bajar la inflación y cuidar las exportaciones.

