Los venezolanos que estuvieron refugiados en la embajada argentina en Caracas contaron cómo fue su huida: “Que estemos aquí es un milagro”

Los cinco dirigentes cercanos a Machado hablaron por primera vez en público desde que llegaron a Washington; dijeron que la Argentina participó del operativo para su salida de Venezuela.

“Que nosotros estemos sentados aquí es el milagro de un proceso muy complejo que requirió una operación estratégica de muchas con riesgos enormes”. La frase es de Magalli Meda, mano derecha de la líder opositora venezolana María Corina Machado. En su primera comparecencia ante la prensa tras su escape de la residencia de la embajada argentina en Caracas, ella y los otros cuatro opositores venezolanos negaron categóricamente que si la operación hubiera sido negociada, y destacaron que hubo un rol de la Argentina para coordinar su salida del país.

“Fue un rescate de los más espectaculares de la historia de las fugas que se ha registrado. Solo la osadía, la valentía y la coordinación y la planificación hizo que nosotros estemos acá”, señaló el exdiputado Omar González, al dar su primer mensaje en la conferencia de prensa en Washington, de la que participó LA NACION.

Los colaboradores deMachado -que ayer habían sido recibidos por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio- estuvieron 13 meses asilados en la delegación argentina mientras el chavismo los acusaba de delitos como conspiración y traición a la patria, atravesaron más de 400 días de asedio chavista y fueron librados en la llamada “Operación Guacamaya”.

Meda, jefa de campaña de Machado; Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela (VV), partido que encabeza Machado; la dirigente Claudia Macero, encargada de Comunicación de Vente Venezuela (VV); el experto electoral Humberto Villalobos y González hablaron por primera vez en público este sábado en un hotel en Washington desde que llegaron a Estados Unidos tras una “precisa operación” que anunció el gobierno del presidente Donald Trump el 6 de mayo pasado.

La falta de detalles sobre ese operativo generó dudas y especulaciones sobre una posible negociación entre la Casa Blanca y el chavismo para lograr la salida de los opositores, después de que los gobiernos argentino y brasileño -que se hizo cargo de la residencia tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Javier Milei y de Nicolás Maduro- pidieran por salvoconductos que les permitiera salir del país.

“Negamos categóricamente las afirmaciones del chavismo de que nos dejaron salir. Es absolutamente falso que fue una negociación”, dijo Urruchurtu en la conferencia de prensa.

El rol de la Argentina

Respecto al rol de la Argentina en la operación que llevo a su liberación, como el de otros países, Urruchurtu dijo que “hubo coordinación, conversaciones, contactos y el liderazgo que asumió Estados Unidos”, pero que esos detalles “a ese nivel” no podían ser comentados en la conferencia de prensa. Ayer, los cinco dirigentes habían sido recibidos por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, en la sede diplomática en esta capital.

Los dirigentes señalaron que quedó muy claro que la libertad de Venezuela es “prioritaria” para Estados Unidos y para la región, y en distintos pasajes de su presentación le agradecieron especialmente a Rubio y también al gobierno de Javier Milei.

“Más adelante, con una Venezuela libre, se conocerán más detalles” de la operación, señaló Meda, que en primer lugar agradeció al gobierno de la Argentina. “Desde el primer día tomó la decisión de acogernos sabiendo que eso para nosotros significa la diferencia entre la cárcel, la muerte o la vida”, dijo.

“El régimen lamentablemente decidió convertir esa embajada en una prisión. Y lo hizo frente a los ojos del mundo porque era su manera de demostrar todo su poder, toda su maldad y de decirle a todos los demás lo que podía pasarles si decidían proteger a otros venezolanos en un lugar diplomático. Creó un grave y peligroso precedente. Porque al final el régimen lo que está diciendo es que no hay lugar seguro frente a su dinámica criminal”, resaltó.

González, por su parte, destacó también que en su odisea lograron huir de una decisión que el régimen había tomado: liquidarlos física y políticamente. “La tiranía de Maduro amenazó constantemente la integridad física de quienes estamos aquí. La sede diplomática de la Argentina en Caracas estuvo rodeada de cuerpos de elite. Había drones, perros para vigilarnos y atacarnos. Había la intención de liquidarnos físicamente. Y políticamente ni hablar», detalló.

“En su momento se conocerá cómo fue el rescate. Fue una operación espectacular”, añadió González, que explico el motivo del nombre de la operación que permitió su salida de la embajada argentina. “El nombre que eligieron para esta operación espectacular, Guacamaya, ave muy tropical que vuela sobre el cielo de Caracas y que después de algunos meses comenzaron a visitarnos, eran las únicas especies que nos visitaban en esa gigantesca edificación”.

En un momento de la intervención ante la prensa, Meda fue crítica con la diplomacia tradicional. “No estuvo a la altura. Se tocaron puertas, se mandaron cartas, pero actuaron como cobardes. El diplomático que está hoy en Caracas tiene la responsabilidad de salvar vidas. No ir a cócteles. Esto no es sostenible”, lanzó.

La presentación de los cinco dirigentes venezolanos se produjo el día después de que el opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a Machado, fuera detenido por las autoridades venezolanas, justo en la previa de los comicios regionales y legislativos previstos para este domingo.

El número dos del régimen, Diosdado Cabello, mostró un video del momento de la captura de Guanipa, quien permanecía en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, luego de que la oposición denunciara fraude electoral y mostrara las actas de votación que convalidaban el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.

Respecto a las elecciones de este domingo, los cinco opositores que se presentaron Washington las calificaron como “una farsa del chavismo” y, como Machado, llamaron a los venezolanos a no ir a votar.

