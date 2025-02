Las noticias sobre la salud de Francisco

El Papa, internado: tramas secretas, presiones y riesgos detrás de la ola de fake news sobre la salud de Francisco-

Por lo general, el objetivo de la desinformación es crear en la opinión pública un clima de confusión y alarma para jugar a favor de intereses “anti-Bergoglio”

Lunes 17 de febrero: en la Argentina se viraliza una versión de una amiga del Papa que dice que está muerto. Martes 18 de febrero: una adolescente vuelve del colegio en Roma y pregunta: “¿Se murió el Papa? Lo vi en TikTok”. Miércoles 19 de febrero: una supuesta cuenta del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, dice que lo llamaron desde el hospital Gemelli para decirle que Francisco ha muerto.

Es sólo un pequeño cuadro de lo que ha pasado en los últimos días y de lo arduo que es cubrir la cuarta hospitalización del papa Francisco,marcada a fuego por una proliferación descontrolada de fake news. Las noticias falsas, en verdad, siempre existieron a lo largo de la historia. Lo que no existían eran las redes sociales -Twitter (ahora X), TikTok, Instagram, entre otras-, instrumentos que hacen que cualquier persona, en cualquier parte del planeta, pueda en apenas segundos difundir en todo el mundo desinformación, luego replicada y amplificada por muchos otros. ¿Qué buscan con esas noticias falsas? Por lo general, crear en la opinión pública un clima de confusión, alarma, para presionar con determinados intereses.

Como bromeó el papa Francisco el miércoles pasado cuando recibió en el hospital la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, hay un sector que no lo soporta y que “lo quiere en el Paraíso”. Y que presiona para un cambio de pontificado-ya sea por muerte o renuncia– a través de blogs y sitios conservadores que tienen su epicentro en Estados Unidos, donde reina una fuerte corriente anti-Bergoglio, aunque también existen en varios otros países.

De hecho, Libero, un diario de derecha italiano, tituló el viernes en una nota de página completa que “El Papa piensa renunciar”. Evidentemente una noticia falsa porque nadie está en la mente de Jorge Bergoglio. Así como tampoco era real la información que el viernes pasado difundió un periodista de la RAI, que aseguró el Papa había recibido la visita en el hospital de los cardenales Pietro Parolin, secretario de Estado y número dos de Francisco, y de Gianfranco Ghirlanda, para hablar de su dimisión. Lo desmintieron directamente desde la Sala de Prensa del Vaticano.

“Ya en el pasado circulaba información artificial. La diferencia entre los siglos pasados y la actualidad es que las noticias falsas antes solo afectaban a las élites, por ejemplo, embajadores y cardenales, mientras que ahora el flujo es público y popular”, explicó Don Roberto Regoli, profesor de historia de la Iglesia en la Universidad Gregoriana. “El gran riesgo esta vez es el de contaminar los procesos de toma de decisiones. Deberíamos comprender mejor dónde se originaron estas falsificaciones”, agregó, en declaraciones al diario Il Messaggero.

De hecho, el gran temor, en este momento de evidente otoño de pontificado, es que las noticias falsas también enturbien, influencien y afecten a los cardenales que deberán encerrarse a elegir al sucesor del papa Francisco. “Entonces veremos muchas fake news”, comentó un veterano vaticanista, que destacó que ya desde hace tiempo hay sitios y blogs que trabajan para desacreditar o intentar buscar esqueletos en el armario -reales o no- de los posibles candidatos al Trono de Pedro.

“Vivimos una sociedad muy superficial; no nos interesa la verdad, nos interesa más el cotilleo y eso no hace bien. El Papa en sus discursos a la curia ha hablado muchas veces de las habladurías y eso no es bueno. Desgraciadamente ahora con Twitter, mensajes en Internet, un comentario allí, otra allá, basura… despellejamos y hacemos daños”, lamentó el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ante una consulta de LA NACION sobre la multiplicación de las noticias falsas alrededor de Francisco.

“Para mí lo importante es estar cerca del Papa con la oración, no me gusta hablar de la salud del Papa. Es importante ser discretos, no voy corriendo detrás noticias, auténticas o falsas”, comentó el cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella.

El cardenal italiano Gianfranco Ravasi vivió en carne propia la experiencia de la noticia falsa. “El martes por la tarde salía de Porta Sant’Anna después de una lectio sobre la Carta a los Romanos en la Basílica, ya era muy tarde y había un periodista que me preguntó: ¿también vino a presenciar el regreso del Papa a Santa Marta? Había rumores de que la situación de Francesco era desesperada, que no había nada más que hacer y lo llevaban de regreso a su casa para morir”, contó, en una entrevista al Corriere della Sera.

¿Por qué todo esto? “Sobre todo en Internet y en los sitios norteamericanos hay una fuerte corriente anti-Bergoglio: aunque nunca sea explícita, hay una evidente expectativa de cambio que se expresa también a través de fake news. Hay una fuerte polarización. Pero la tensión entre visiones eclesiales opuestas no es un fenómeno actual. Desde sus orígenes cristianos ha sido un elemento bastante estructural y constante”, reflexionó.

Más allá de que nunca como hoy es necesario verificar las noticias -su origen, su confiabilidad y demás-, la mejor arma para evitar la proliferación de noticias falsas es la transparencia. Lo entendió incluso el papa Francisco, que desde su cama de hospital dio la orden a sus médicos de contar la simple y pura verdad de su estado clínico. Por eso, los galenos aparecieron el viernes en una conferencia de prensa para informar que Jorge Bergoglio no está en peligro de muerte, pero tampoco fuera de peligro. Allí, frente al hospital, a diferencia de la escasa información y con cuentagotas de otras épocas en la que la salud del papa era un tabú, los médicos explicaron con lujo de detalles la infección polimicrobiana, la neumonía bilateral, su patología crónica, su fragilidad y su fortaleza de espíritu.

