Impuesto a las Ganancias a jueces

El diputado oficialista, impulsor del artículo del proyecto de ley de Presupuesto para que todo el Poder Judicial tribute, dijo en Cadena 3 Rosario que se trata de “una base de igualdad ante la ley”.

El oficialismo de la Cámara de Diputados decidió este jueves incorporar un artículo en el proyecto de Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias, con lo cual se estima que se podrán sumar $237.000 millones a las arcas públicas.

La solicitud fue realizada por el secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos), quien en diálogo con Rodrigo Ipolitti en Informados al Regreso por Cadena 3 Rosario dijo que “los jueces que hoy no pagan Impuesto a las Ganancias representan un costo fiscal para el estado de 238 mil millones de pesos”.

“Es un tema de larga data, 80 o 90 años, a esta altura del partido es un privilegio inaceptable. Cualquier trabajador, de cualquier sector, que gana más de 330 mil pesos paga, el Poder Ejecutivo, paga; los legisladores, pagamos; y los jueces no lo hacen”, precisó.

En esa línea, el legislador historizó: “Esto surgió en la década del ’30, cuando la Corte Suprema de entonces, que había declarado constitucional el golpe de Estado a Hipólito Irigoyen, había resuelto que tenía que pagarlo toda la sociedad, menos ellos”.

“Se siguió sucediendo con el tiempo, la Corte presidida por Julio Nazareno (en los ’90, durante el Gobierno de Carlos Menem), dispusieron que tampoco pagaran. Volvió a discutirse en 2016, alguno de los acá presentes votó una ley, que dispuso que comenzaran a pagar los designados de 2017 en adelante; pero sobre eso la política aplicó cautelares y no pagó ninguno”, advirtió.

En la cronología mencionó que “el tema volvió a aparecer en octubre de 2018 durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2019; y allí el diputado (Nicolás) Massot (entonces presidente del bloque PRO) pidió junto a otros colegas que se tratara este tema”.

“Se obtuvieron tres cuartos de los votos para tratar el tema (mayoría especial requerida) pero cuando se llegó al momento de considerarlo, Massot dijo ‘estamos todos de acuerdo’ en tratarlo; y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó (también del PRO), le respondió: ‘Estamos todos de acuerdo en tratarlo, pero no en esta sesión, en la sesión siguiente’”, relató.

«Todavía estamos esperando«, remató Casaretto ante ese análisis que finalmente nunca llegó.

«Dos semanas después la Corte falló, rechazó las cautelares y mandó a pagar a los jueces que no lo habían hecho, por lo que, durante casi dos años no habían cumplido la ley, y allí lo empezaron a hacer», añadió.

Por último, concluyó: “Es muy sencillo, parte de la base de igualdad ante la ley. Todos tienen que pagar, viejos nuevos, los que empiezan ahora y los de antes, la misma alícuota. Me llamaron para putearme jueces y hoy mismo muchos camaristas, no preocupados por el presupuesto de la nación sino por el bolsillo de estos, me mandaron a llamar. La verdad, no pueden ser tan crotos. Si quieren ganar buen dinero que ganen, pero que paguen impuestos como todos”.

