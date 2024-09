Histórico triunfo de Los Pumas ante Los Wallabies

Los Pumas lograron un triunfo histórico 67-27 ante Australia en Santa Fe por el Rugby Championship.

El equipo de Felipe Contepomi se floreó en el estadio de Colón de Santa Fe ante los Wallabies con una actuación sobresaliente.

Los Pumas lograron una victoria histórica ante Australia en Santa Fe y se llevaron el partido con un contundente marcador de 67-27 para conseguir el segundo triunfo en el Rugby Championship en esta cuarta fecha del certamen. Ahora disputarán un doble choque contra Sudáfrica que podría mejorar esta actuación, que ya es la mejor desde que se unió el certamen en 2012.

El elenco argentino llegaba a esta cuarta jornada con el triste antecedente de la derrota en La Plata por 20 a 19 en la última jugada del partido. El equipo de Felipe Contepomi había disputado un digno primer tiempo, pero los errores y la falta de sincronización en el complemento hicieron que se les escapara un encuentro que estaba para ganarlo, y que finalmente se llevaron los Wallabies. Por su parte, los dirigidos por Joe Schmidt, se reivindicaron con ese primer triunfo de las dos caídas iniciales en el torneo y cortaron la serie negativa de los últimos triunfos argentinos que habían logrado en Parramatta en 2023 (34 a 31), y en San Juan un año (48 a 17).

Con la patada de Tomás Albornoz dio comienzo el partido en la soleada y calurosa tarde santafesina. Los Pumas salieron decididos a llevarse por delante a Australia que cometió la primera infracción para que Albornoz de penal abriera el score. Pero el equipo de Joe Schmidt no se quedó con eso y fue a buscar el descuento. La infracción argentina llegó, y el penal de Donaldson igualó el match en 3 tantos.

El partido era parejo tanto en el juego como en las imprecisiones. El primer scrum apareció a los diez minutos y los dirigidos por Contepomi sacaron la pelota rápida, pero enseguida la perdieron. Los errores seguían siendo moneda corriente en cuanto al manejo y las pérdidas de balón para los argentinos. El partido era desprolijo y seguía igualado en 3 tantos. Hasta que otro error argentino hizo que llegara el primer try del partido: tackles imprecisos, que no llegaron a tiempo, y los Wallabies que consiguieron la conquista inicial a través de Tizzano. La conversión de Donaldson puso el 10 a 3.

Los Pumas estaban dolidos y fueron a buscar su try. Apareció Marcos Kremer para apoyarlo, pero con una pantalla de Lavanini, lo que hizo que la jugada fuera anulada y el score siguiera igual en casi 20 minutos.

Australia era prolijo y, sin hacer demasiado, sumó otra vez a través de un penal de Donaldson para poner el 13 a 3. Los Pumas no encontraban ni orden, ni desequilibrio. Se les hacía difícil poder jugar en el campo del rival. En 25 minutos los errores de manejo se acentuaban en el equipo argentino que a pesar de ello buscaba y buscaba con pases de un lado al otro del ancho de la cancha. Pero siempre le faltaba el broche para terminar la jugada y no podía concretarla.

Australia con una defensa ordenada, aprovechaba los errores argentinos y así llegó el segundo try visitante en una muy buena jugada en donde el fullback Andrew Kellaway apoyó sobre la bandera izquierda del ingoal nacional. La conversión de Donaldson estiró la diferencia y puso el 20 a 3 a los 30 minutos. Un resultado amplio que Los Pumas debían achicarlo.

Y así fue, en la siguiente jugaba apareció Juan Cruz Mallía en toda su dimensión, para tomar el balón y jugarla, Matera se la dejó servida a Mateo Carreras y el wing tucumano con una veloz corrida apoyó el primer try de Los Pumas. El gol de Albornoz dejó el resultado 20 a 10, para mostrar la primera sonrisa de los dirigidos por Contepomi, que no se conformaron y fueron por más. Era el momento.

Por primera vez, Australia parecía no poder frenar los embates de Los Pumas. Y así llegó el try de Julián Montoya para festejar por duplicado en su partido 100. Albornoz sumó los dos puntos de la conversión y Los Pumas se acercaron a tres puntos (17-20)

Así se fue el primer tiempo, con un equipo australiano que aprovechó los errores para sumar y con unos Pumas que en los últimos diez minutos volvieron a creer, anotaron y dejaron abierto el partido.

Un segundo tiempo todo celeste y blanco

Los Pumas salieron decididos y fueron a fondo. El calor era intenso y había que jugar en el campo australiano. Buscaron con juego asociado hasta que Oviedo quedó a escasos centímetros de apoyar, y apareció el mendocino Juan González para conquistar el try. Albornoz convirtió y dejó las cosas 24 a 20 para los de Felipe Contepomi.

Argentina seguía presionando, Donaldson ya no podía manejar los tiempos y los argentinos estaban cada vez mejor, decididos a ir por más. Y así fue, luego de un scrum la pelota salió rápida para que Lucio Cinti fuera a fondo, el pase llegó a Pablo Matera y el tercera línea consiguió apoyar un nuevo try argentino. El gol de Albornoz puso el 31 a 20, en el mejor momento del equipo de Felipe Contepomi.

El partido era otro. Los Pumas dominaban, se sentían superiores y debían liquidarlo. Era el momento porque Australia no podía reaccionar y con un penal Los Pumas se alejaban un poco más para poner el 34 a 20. Lo que vendría sería mejor: la siguiente jugada fue la mejor de la albiceleste en todo el partido. Comenzó con Bello pescando, Molina jugando y Oviedo definiendo para conseguir otro try y liquidar el partido. El gol de Albornoz puso el 41 a 20.

Australia buscó reaccionar, pero los locales estaban más firmes que nunca, y respondieron ante un intento de Alaalatoa sobre la bandera izquierda que Albornoz frenó. De todas formas. los Wallabies intentaron achicar y consiguieron un nuevo try. La conquista fue de McDermott y la conversión de Tom Lynagh para dejar el score 41 a 27.

Los Pumas sabían que no debían dejarlos crecer. Estaban comprometidos a demostrarlo. Y por eso en otra gran acción entre Santiago Carreras, Cinti y Juan Cruz Mallía llegaron nuevamente a vulnerar el ingoal visitante para poner el 46 a 27.

Con ese panorama, salió Bello lesionado y regresó Sclavi. El equipo nacional dejaba todo en cada acción, se demostraba que podía una y otra vez, se convencía; y otra vez Juan Cruz Mallía sobre la bandera derecha llegó al try. Albornoz convirtió y dejó el resultado 53 a 27.

Ya por ese entonces la fiesta era completa. Oviedo era quien apoyaba tras un buen pasamanos de derecha a izquierda para alcanzar el 60 a 27 gracias a la conversión de Albornoz. El festejo en las tribunas y los gritos del público acompañaban el soberbio segundo tiempo argentino que lo coronaron con un nuevo try, esta vez apoyado por Lucio Cinti y convertido por Santiago Carreras.

Y fue final con un 67 a 27, de una actuación inolvidable, histórica; con nueve tries, con récords de puntos ante Australia, pero por sobre todo demostrándose que podían revertir la derrota de La Plata con su propio juego. Scrum, presión y disciplina. Con figuras destacadas (Mallía, Matera, Kremer, Cinti, Montoya y Albornoz), pero por sobre todo jugando un segundo tiempo único, en equipo e intenso; atacando los espacios y sometiendo a Australia para emocionar a todos y dejar el crédito abierto para lo que vendrá.

La serie ante Australia finalizó. La bronca de La Plata quedará en el olvido luego de esta implacable victoria que quedará para siempre de Los Pumas sobre los Wallabies.

La Síntesis del Partido

ARGENTINA (67): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (capitán), 3- Joel Sclavi, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Juan Martín González, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Tomás Albornoz. 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.

Entrenador: Felipe Contepomi

AUSTRALIA (27): 1- Angus Bell, 2- Matt Faessler, 3- Taniela Tupou, 4- Nick Frost, 5- Jeremy Williams, 6- Rob Valentini, 7- Carlo Tizzano, 8- Harry Wilson (C), 9- Jake Gordon, 10- Ben Donaldson, 11- Marika Koroibete, 12- Hamish Stewart, 13- Len Ikitau, 14- Max Jorgensen, 15- Andrew Kellaway

Entrenador: Joe Schmidt

Primer tiempo: 3 minutos, penal de Albornoz (Ar); 5 y 22m, penales de Donaldson (Au), 16, try de Tizzano convertido por Donaldson (Au); 29, try de Kellaway convertido por Donaldson (Au); 31 y 36, tries de Mateo Carreras y Montoya convertidos por Albornoz (Ar).

Cambio: 20m, Allan Alaalatoa por Tupou (Au).

Resultado parcial: Argentina 17 vs. Australia 20

Segundo tiempo: 9, 17, 25 minutos, tries de González, Matera y Oviedo convertidos por Albornoz (Ar); 30m, try de McDermott convertido por Tom Lynagh (Au); 32 y 34 tries de Mallia, el primero convertido por Albornoz (Ar); 37 y 40, tries de Oviedo y Cinti convertidos por Santiago Carreras (Ar).

Amarilla: 39 minutos, Andrew Kellaway (Au)

Cambios: en el inicio, Santiago Carreras por Delguy (Ar) y Josh Nasser por Faessler (Au); 6m, Eduardo Bello por Sclavi y Joaquín Oviedo por Lavanini (Ar); 15m, Jake Gordon sale por McDermott y Tom Lynagh por Donaldson (Au); 17m, Guido Petti por Molina (Ar), 20m, Langi Gleeson por Rob Valetini (Au), 25, Josh Flook por Len Ikitau y Josh Canham por Nick Frost (Au); Ignacio Ruíz por Montoya (Ar), 27m Santiago Grondona por Matera (Ar); 30m, Mayco Vivas por Gallo (Ar) y Gonzalo García por Bertranou (Ar), y 32m, Sclavi por Bello (Ar).

Árbitro: Pierre Brousset (Francia)

Jueces Asistentes: James Doleman (Nueva Zelanda) y Ben O´Keeffe (Nueva Zelanda)

TMO: Marius Jonker (Sudáfrica

Estadio: Estadio Brigadier General Estanislao López (Santa Fe, Argentina)

LA AGENDA DE LOS PUMAS

FECHA 1:Nueva Zelanda 30-38 Los Pumas

FECHA 2:Nueva Zelanda 42-10 Los Pumas

FECHA 3: Los Pumas 19-20 Australia

FECHA 4: Los Pumas vs. Australia

FECHA 5: Los Pumas vs. Sudáfrica en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero a las 18.00 (sábado 21 de septiembre)

FECHA 6: Sudáfrica vs. Los Pumas en el Mbombela Stadium de Sudáfrica a las 12.00 (sábado 28 de septiembre).

