Gnocchi o ñoquis con mantequilla tostada, salvia y ajo: no te va a costar nada preparar este platazo y el resultado es sorprendente.

No sé cómo he podido tardar tanto en animarme a preparar estos gnocchi (o ñoquis) con mantequilla tostada, salvia y ajo. Es más, después de probarlos, no entiendo cómo he podido vivir sin ellos hasta la fecha. Una receta que no cuesta nada preparar y que, por encima de todo, está tremendamente buena.

Puedes rizar el rizo y alcanzar lo más alto si los preparas con gnocchi caseros, pero quien escribe andaba con mucha prisa y ha tirado de un par de bolsas compradas en el supermercado. Algo que resulta altamente conveniente y muy cómodo. Siempre hay gnocchi en mi nevera porque se preparan en un pispás, mucho más rápido que la pasta seca convencional.

Y hablando de «pispases», este plato está listo en 15 minutos. Empiezas por la salsa y, mientras esta se hace, te pones a hervir los gnocchi o ñoquis. Conviene que la mesa esté puesta y los comensales sentados para que lo puedas servir en cuanto esté listo.

Ingredientes para 4 personas

Ñoquis 400 g

Mantequilla 75 g

Aceite de oliva virgen extra 50 g

Diente de ajo 3

Salvia fresca (hojas) 12

Ralladura de limón 1

Sal

Queso parmesano60 g

Cómo hacer gnocchi con mantequilla tostada, salvia y ajo

Dificultad: Fácil

Tiempo total15 m

Elaboración 10 m

Cocción5 m

Preparamos todos los ingredientes para que, una vez arranquemos a cocinar, no tengamos que parar para nada. Pelamos y rallamos los dientes de ajo. Lavamos el limón, lo secamos y lo rallamos finamente. Lavamos y secamos las hojas de salvia. Ponemos una olla grande con agua y sal a calentar.

Cortamos la mantequilla y la introducimos en un cacito. Cocemos a fuego medio durante unos cinco minutos o hasta que esté tostada. Mientras tanto calentamos el aceite en una sartén y pochamos el ajo rallado. En cuanto se empiece a dorar agregamos las hojas de salvia, la ralladura de limón y la mantequilla tostada.

Cocemos los ñoquis o gnocchi durante el tiempo que indique el paquete. Suele ser un par de minutos o hasta que suban a la superficie. Los trasladamos, bien escurridos, a la sartén con la salsa y meneamos para que se impregnen bien. Servimos inmediatamente con queso parmesano (también puedes usar un manchego curado o grana padano) para espolvorear.

Con qué acompañar los gnocchi o ñoquis con mantequilla tostada, salvia y ajo

Con estas cantidades tenemos cuatro raciones generosas y saciantes (los ñoquis llenan bastante). Con una sencilla ensalada de hojas verdes o tomates de primero tendremos un menú más completo. Si hacemos raciones más pequeñas podemos tomar los ñoquis de primero y continuar, por ejemplo, con unos escalopes al limón o emperador a la siciliana.

