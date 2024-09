El argentino Franco Colapinto logró un destacado octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, sumando puntos con su Williams en solo su segunda carrera en la F1. Este resultado lo convierte en el primer piloto argentino en puntuar en la categoría en 42 años, lo que generó una gran emoción en el joven piloto.

Colapinto describió su logro como «un sueño hecho realidad» en una entrevista posterior a la carrera, donde también habló sobre la importancia del resultado y su experiencia en la pista. «Estoy muy feliz por el octavo puesto. Este fin de semana fue increíble», expresó.

El piloto admitió que no esperaba llegar a los puntos, especialmente con Lando Norris y Lewis Hamilton detrás de él. «Pensamos que sería complicado, pero tener dos autos en el top ocho es una locura», añadió.

Franco también destacó el esfuerzo del equipo de mecánicos de Williams, quienes repararon su monoplaza en tiempo récord tras un accidente en la FP1. «Estoy muy feliz por el trabajo que hicieron. Pero esto es solo el comienzo», subrayó.

La Carrera Desde la Perspectiva de Colapinto

Colapinto tuvo una buena salida y mostró una excelente gestión de neumáticos, manteniendo a Lewis Hamilton detrás y recuperando una posición perdida ante Nico Hülkenberg. «Me faltó un poco de administración. No logré calentar las gomas duras como debía. Cuando el equipo me pidió que apretara, el auto respondió mejor, lo que me ayudó a mantener a Lewis atrás», explicó.

Al tener al siete veces campeón del mundo en sus espejos, Colapinto estableció un nuevo objetivo: “Fue una locura. Pensé en mantenerlo detrás toda la carrera. Aunque no sumara puntos, ya sería un logro, pero al final se pudo sumar y estoy muy feliz”.

Próxima Carrera

Con el Gran Premio de Azerbaiyán ya en la historia, Colapinto se prepara para su próximo desafío. La Fórmula 1 se dirigirá a Singapur el fin de semana del 20, 21 y 22 de septiembre, donde enfrentará el reto del Circuito Urbano de Marina Bay.

