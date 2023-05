La receta original de la salsa carbonara es con huevos, queso de oveja, panceta y pimienta negra tocinera, pero nosotros haremos unos espaguetis a la carbonara tal y como nos salga con lo que tenemos.

La Carbonara es un plato rústico de pasta muy típico de la región italiana del Lacio y sobre todo de la ciudad de Roma.

Los espaguetis son la pasta que más se suele poner en este plato. De todas maneras, en las típicas trattorias romanas también es común emplear otros tipos de pasta como fetuccini, rigatoni o bucatini.

El origen exacto de una receta muchas veces es difícil de saber. Cuando buscamos información sobre cómo nació cierto plato que nos gusta a menudo nos damos cuenta de que circulan varias versiones distintas, pero lo de la salsa Carbonara es digno de estudio.

Hemos encontrado tantas explicaciones del origen de esta salsa que al final decidimos explicarte las que más nos gustan. Tal vez no sea verdad pero como suele decirse en italiano: “se non è vero, è ben trovato”. Literalmente: «Si no es verdad, está bien compuesto». Se usa para justificar una anécdota verosímil que retrata bien a un personaje o una situación, pero que puede no ser verdadera. O sea, que si no es verdad da igual porque es una historia que nos encanta.

La primera versión de los hechos es que la palabra Carbonara proviene de una sociedad secreta revolucionaria italiana que nació en el siglo XIX y que se llamaba La Carbonería.

Los Carbonari o en español carbonarios se reunían en las montañas y solían comer platos con los ingredientes que tenían más a mano como huevos o queso de oveja. De hecho, parece ser que la carbonara es una evolución del antiguo “cacho e ovo” (queso y huevo) que se preparaba en sus reuniones secretas.

Otra teoría dice que la palabra carbonara proviene de carbone, que en italiano es como se le llama al carbón y se cree que el nombre del plato tiene su origen en una receta típica que preparaban los elaboradores de carbón vegetal en los Apeninos. Otras hipótesis apuntan que la carbonara se refiere a la pimienta negra que se pone en la salsa y que puede recordar al carbón.

Y todavía hay más. También se dice que el primero en darle el nombre fue el escritor culinario napolitano Ippolito Cavalcanti que en el año 1839 publicó la receta de esta salsa por primera vez en su libro titulado: Cucina teorico-pratica.

Lo que está claro es que el bacon no aparece en la receta original. Se cree que este ingrediente fue introducido en Roma al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas aliadas estuvieron allí. Esto ha hecho que algunos atribuyan a los soldados americanos la invención de la actual carbonara.

La leyenda dice que un grupo de jóvenes miembros del ejército americano cansados de comer huevos fritos con bacón, entraron en una casa romana y le pidieron a la mamma que preparara un plato distinto con esos ingredientes. Como no, la señora le añadió el ingrediente más universal de la cocina italiana, la pasta, y así fue como surgió la receta de espaguetis a la carbonara con huevo y bacon que está más extendida hoy en día en todos los países del mundo.

Y ya tienes versiones de la invención de la carbonara para dar y tomar. Decide tú con cuál te quedas mientras saboreas esta deliciosa receta de espaguetis a la carbonara con huevo que hemos preparado para ti.

Ingredientes para Espaguetis carbonara con huevo

1 pastilla de Avecrem Caldo de Pollo

350 g de espaguetis

120 g de tiritas de bacon

500 ml de nata

100 g de cebolla

2 dientes de ajo

120 g de parmesano rallado

2 huevos

40 ml de aceite de oliva virgen extra

5 g de pimienta negra

Cómo hacer Espaguetis carbonara con huevo

En primer lugar, desmenuzamos una pastilla de Pollo en una olla de agua hirviendo y cocemos los espaguetis según las indicaciones del paquete.

Mientras hierven, sofríe en aceite de oliva el ajo y la cebolla picados durante 10 o 15 minutos. Añade el bacon al sofrito y deja que se dore entre 3 y 4 minutos. Añade ahora la nata y cocina a fuego suave 10 minutos más. Remueve de vez en cuando para que no se pegue al fondo de la sartén.

Añade la pimienta negra y remueve bien. Incorpora los espaguetis cocidos en la sartén donde tenemos la salsa y añade los huevos. Remueve enérgicamente con el fuego al máximo hasta que queden coagulados. Sirve en caliente con parmesano rallado por encima.

No queda más que disfrutarlo.

