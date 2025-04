Una hora después de que abriera el mercado cambiario tras la eliminación del cepo, el presidente Javier Milei aseguró: “Los precios no tienen por qué aumentar”. Para el mandatario nacional, la liberación -por ahora contenida entre umbrales- de la cotización de moneda extranjera no conducirá a una suba inflacionaria. Además, lanzó una advertencia al campo en el marco del vencimiento de la baja de retenciones.

“Si sube el precio de la papa, ¿va a derivar en inflación en toda la economía? El dólar es un precio más. Durante 90 años los argentinos acertaron usando ese modelo, pero pensar de esa manera de ver al dólar como un indicador líder está mal», se explayó.

Y siguió: “Si no modifico la cantidad de dinero, los precios no tienen por qué subir. Y si hay cambio de precio relativo, va a tener que bajar la demanda de otro y, por lo tanto, su precio. No varía porque no varía la cantidad de dinero”. “Si yo no aumento la cantidad de dinero, los precios reales no tienen por qué aumentar”, insistió.

En una extensa entrevista con radio El Observador, Milei destacó este lunes como un “día especial”. “Hoy somos más libres”, dijo y -en línea con el mensaje de Sturzenegger más temprano- habló de “romper cadenas”.

“Este cepo que se puso al final del gobierno de [Mauricio] Macri con [el exministro de Economía] Hernán Lacunza generó un monstruo cambiario con el que defaultearon una deuda en pesos. Algo inédito. Y luego el kirchnerismo hizo del cepo que Alcatraz pareciera un juego de niños. Desarmar este cepo implicaba quitar varias capas, cosas que empezamos a hacer desde el primer día y hoy definitivamente liberamos el mercado de cambios, sin especulación política”, sumó Milei.

El Presidente explicó que desde agosto de 2024 comenzaron a hablar con su equipo sobre las condiciones para salir del cepo y que eso requería “un recapitalización del Banco Central”. “Teníamos que ser prudentes para eso y teníamos la convicción que para el 31 de diciembre de 2025 el cepo no debería existir, que el 2026 deberíamos arrancar libres”, prosiguió.

Milei explicó que entonces se desarrollaron dos escenarios: uno en el que deberían resolverlo solo el Gobierno y otro, más acelerado: “En el que solo lo podíamos acelerar con una operación de ingeniería financiera para que lo que teníamos que tener dólares frescos”. El mandatario nacional destacó el rol del ministro Luis Caputo y del titular del Banco Central, Santiago Bausili. “Encaramos esa operación donde le plantemos al FMI un acuerdo inédito incluso para ellos porque [el dinero] no era para hacer frente a un desequilibrio fiscal, sino que en este caso era totalmente distinto”, dijo.

“A las exportaciones tradicionales les bajamos las retenciones transitoriamente, vuelven en junio”, anunció Milei en una clara advertencia hacia el campo, y argumentó: “Porque dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que si tiene que liquidar que liquide ahora porque vuelven en junio”.

Milei estimó que para cuando promedie al año 2026 la inflación será 0%. Para ese momento, “se termina el problema de la inflación para la Argentina”, aseguró exultante el Presidente.

Sobre el fin del cepo

“Esto no lo viste nunca en tu vida. Sobrecumplimos las metas y el FMI entendió que el dinero no era para financiar al fisco, sino para recapitalizar al Banco Central. Dijimos que en la medida que lo hiciéramos las chances de abrir el cepo aumentaban. Siempre me comprometí de que si tenía 15 mil millones de dólares en la mano abría el cepo. ¿Cómo no iba a abrir para liberar a los argentinos? ¿Por qué ponerlo en la lógica de un año electoral?“, se explayó.

Para Milei, este acuerdo con el FMI es diferente porque se da en la conjunción del equilibrio fiscal, una cantidad de dinero constante y tipo de cambio libre. Y agregó: “No lo viste nunca porque nunca vista a la economía argentina con superávit fiscal”. “Ya no existe más el dólar oficial. Es único, el del mercado”, sumó, con énfasis.

Milei no perdió oportunidad de apuntar contra ciertos economistas, como Lacunza y Domingo Cavallo, a quienes acusó de “envenenarle la sangre a la gente” en el último tiempo.

“Desde el 1.º marzo, que teníamos que estar en un hermetismo total porque estábamos en plena negociación con el FMI, los cucarachos empezaron a decir que no íbamos a lograr ningún acuerdo. El economista mentiroso de Lacunza dijo que tenía información confidencial del Fondo que pedían llevar el tipo de cambio a la estratosfera. Luego, Lacunza llamó al Ministerio de Economía para decirnos que nos apoyaba. Intentaban generar desestabilidad”, criticó.

De cara a las próximas elecciones

Milei apuntó contra los dirigentes gremiales tras el paro del pasado jueves convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Habló de “un fracaso” la medida. Y también se refirió a las próximas elecciones y dijo que su objetivo es ganarle al kirchnerismo. “Hoy La Libertad Avanza (LLA) es mucho más poderosa que Pro, entonces, pero si vamos divididos ¿la culpa es mía o de quien desdobló? La pregunta es si yo dije vamos todos juntos o nada si usted desdobla está diciendo quiero cuidar mis negocios en la ciudad», se explayó.

El Presidente pidió: “Que explique Jorge Macri por qué desdobló; algo serio, no echándole la culpa a inocentes o demonizando a mi hermana”. “Que explique por qué la Ciudad es una mugre. Se lo dice el propio [Horacio Rodríguez] Larreta”, añadió y se refirió a la interna de Pro en el distrito porteño de cara a las próximas elecciones: “Miren qué bajo cayeron”.

Fin del cepo

Después de seis años, este lunes se terminó el cepo cambiario. La noticia la dio a conocer el Gobierno el viernes a última hora de la tarde, cuando los mercados ya estaban cerrados, en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1000 a $1400, dependiendo de la oferta y la demanda, en las primeras operaciones del día los dólares operan volátiles y buscan cuál será su nuevo precio.

El dólar oficial minorista se vende a $1190 en las pantallas del Banco Nación, de referencia para el resto del mercado, aunque llegó a tocar los $1250 durante las primeras negociaciones del día. A modo de comparación, el viernes pasado cerró a $1097,50, por lo que trepó $92,50 en un solo día. Es equivalente a un alza de 8,4%.

