El Gobierno volvió a cuestionar a Cristina Kirchner

El titular de la ANSES, Mariano de los Heros, dijo que la expresidenta presentó un certificado de domicilio de Río Gallegos por el que recibe como suplemento por zona austral un extra de $6 millones en sus haberes mensuales.

El Gobierno volvió a cuestionar a la expresidenta Cristina Kirchner, después de quitarle la jubilación de privilegio. El titular de la ANSES, Mariano de los Heros, explicó que la exmandataria cobró $35.255.297 en noviembre. El funcionario dijo que Cristina Kirchner presentó “un certificado de domicilio como que vive en Río Gallegos, Santa Cruz, por el que se le paga un suplemento por zona austral de $6.354.523″, por las asignaciones como expresidenta y viuda de un exmandatario, Néstor Kirchner

La quita de la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner se concretó el viernes a través de la Resolución 1092/2024 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que dio de baja de la Asignación Mensual Vitalicia y la Pensión percibidas por ella. La medida se dispuso tras la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la condena por la causa Vialidad a la exmandataria, de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De los Heros mencionó que “si bien no salió publicada todavía en el Boletín Oficial, va a salir el día martes, el primer día hábil, también se procedió a revocar la asignación mensual del ex vicepresidente Amado Boudou”, también condenado por corrupción. El funcionario explicó: “En ambos casos la justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y un enriquecimiento ilícito en su favor”.

El titular de la ANSES dijo en declaraciones a Radio Rivadavia: “Hay un derecho adquirido en la medida que se mantengan las condiciones que dieron origen a ese derecho. Las condiciones que dieron origen a ese derecho fueron la dignidad y la investidura, que las perdieron cuando fueron condenados por delitos contra esa magistratura y en ejercicio de esa magistratura. La indignidad fue la condena con un doble conforme judicial y, habiendo obtenido una sentencia definitiva, se agotaron las instancias ordinarias. El eventual recurso extraordinario del que tanto se habla no es una tercera instancia, lo tiene dicho la Corte Suprema, un millón de veces”.

El titular de la ANSES dijo que analizan “todos los casos” de jubilaciones de privilegio

De los Heros dijo que analizan “todos los casos” de jubilaciones de privilegio, y aclaró: “No todas estas asignaciones se otorgaron bajo la misma ley. La 24.018 desde el año ‘91 tuvo cambios. Por ejemplo, la asignación de privilegio que se le dio a la viuda del general Juan Domingo Perón, Isabel Perón, se dio en el marco de otra ley que, por ejemplo, no exigía para la percepción la residencia en el país, por eso se le sigue pagando pese a estar viviendo en Madrid. Y así, creo que la primera asignación de privilegio se dio allá por el año ‘59. Con lo cual hay que analizar”.

El titular de la ANSES explicó, en el caso de la viuda del expresidente Carlos Menem, Zulema Yoma: “En realidad, cuando fue condenado, estaba ejerciendo en el Senado. Él murió siendo senador y la causa de indignidad no le alcanza a las causas penales, se extinguen con la muerte. En el caso de su viuda, ella no tiene ninguna cláusula de indignidad. No tiene ningún tipo de sentencia, como sí lo tiene Cristina Kirchner. Entonces, más allá de que hay que revisar caso por caso, no todos los casos son iguales”.

De los Heros redobló las críticas contra la expresidenta: “No metamos todo en la misma bolsa, miremos caso por caso. En este caso estamos hablando de Cristina Kirchner, que fue vicepresidenta hasta hace cinco minutos, hasta hace el 10 de diciembre del ‘23. Entonces el revisionismo histórico hay veces que nos saca del foco y de la necesidad de tomar decisiones de inmediato. Eso es lo que hizo el Gobierno. Eso no significa que estemos renunciando a revisar situaciones que si corresponden se van a resolver. Pero no es todo lo mismo”.

