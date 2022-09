POLÍTICA.

El gobernador Valdés rubricó un convenio para plasmar la visión de Corrientes sobre el futuro del país hacia el próximo Gobierno nacional.

Bajo el rótulo «Políticas públicas para la nueva democracia: la visión del NEA para un futuro Gobierno nacional», el gobernador Gustavo Valdés rubricó un convenio entre la Escuela de Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Fundación Alem, cuyo titular, Martín Campero consideró ejemplo el modelo de gestión provincial en el territorio correntino.

El acto tuvo lugar en el club San Martín de la capital correntina, donde el Gobernador ratificó su visión de fortalecer un Estado presente que garantiza educación y apoyo al sector privado para que genere trabajo en un marco de políticas de desarrollo social y productivo, y bregó por plasmar estas ideas en el próximo Gobierno nacional.

El convenio firmado en la ocasión tiene como objetivo formar personas capaces de desempeñarse en la administración pública con esta perspectiva.

En el salón de eventos «El Santo» del club San Martín, a las 16 dio inicio este viernes una jornada de exposiciones sobre la actualidad económica y sociopolítica de la Argentina que comenzó con la firma de un convenio entre la Escuela de Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Fundación Alem, perteneciente a la Unión Cívica Radical a nivel nacional, mediante el cual las partes se comprometen a la mutua colaboración institucional, académica, científica y asistencia técnica.

Al respecto, Campero manifestó su beneplácito por “acompañar al gobernador Gustavo Valdés uno de nuestros líderes que nos llena de esperanza, de seguridad y optimismo con respecto al futuro y para nosotros es un orgullo que podamos concretar este acuerdo en este acto formal de avanzar en el curso de capacitación para la gestión pública que es un hito muy importante porque con este curso vamos a formar a cientos de jóvenes y no tan jóvenes porque no hay restricciones de edad de todo el país y no sólo radicales sino también independientes, que serán las personas que obtendrán las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones en los cargos nacionales, provinciales y municipales”. Y en este marco, el presidente de la Fundación Alem consideró ejemplo la gestión llevada adelante por Valdés en la provincia, marcada principalmente por las políticas de desarrollo productivo.

Luego, al tomar la palabra, el Gobernador indicó que “dentro de la Escuela de Gobierno estamos trabajando en la formación de administradores de la cosa pública en el aspecto nacional, provincial y municipal” para “avanzar en el Ejecutivo y en lo Legislativo”. A su vez, el mandatario apuntó a la importancia de fortalecer al sector privado ya que “creemos que el Estado tiene que estar trabajando atentamente para brindar un mayor desarrollo”. Además, Valdés hizo hincapié en la apuesta a la educación y llamó al Estado a tener una visión clara para invertir en dicho aspecto teniendo en cuenta que “el éxito es una consecuencia de la causalidad, y no de la casualidad”.

“No vamos a cambiar el rumbo de la economía si no sabemos qué hacer, pero a partir de estas fundaciones podemos contar con mayores capacitaciones”, resaltó el mandatario provincial y agregó que “tenemos que salir a buscar las capacitaciones”. Finalmente, Valdés expresó que “es gratificante firmar este tipo de convenios porque así construimos una visión de cara al futuro para Corrientes y la Nación Argentina”.

A su turno, el director general de la Escuela de Gobierno de la Provincia de Corrientes, Gustavo Rodríguez dijo que “desde la Escuela de Gobierno siempre tuvimos esta apuesta, hacer la diferencia de poder generar personas que estén en cargos públicos, pero que tengan una doble orientación, técnico y política” y luego agregó que “es generar personas que puedan comprender la dimensión social, como así también la dimensión política que tiene el ocupar un cargo público en cualquiera de los tres ámbitos, nacionales, provinciales y municipales”.

Por último, Rodríguez destacó que “es fundamental en el nuevo desafío porque sabemos que el próximo gobierno, va a tener una agenda agregada y esta agenda va a ser muy distinta a la que uno quisiera llevar a cabo cuando se aspira a ocupar un cargo” y añadió que “esta es la tercer cohorte de maestría que tenemos en políticas públicas, tenemos especializaciones en gestión sanitaria que va a ser la tercera cohorte, una especialización en educación, ahora sumamos este curso de gestión pública, que aspiramos a que después se transforme en un producto de mucha mayor envergadura para ofrecerles junto a los proyectos de género que estamos llevando a cabo”.

Por su parte, el presidente de la UCR de la Ciudad de Corrientes, Matías Velazco también tomó la palabra en este acto y aseguró que “estamos consolidando los espacios de formación para todos los jóvenes”. Además, apuntó que ante la firma de convenio se busca avanzar con la visión de liderazgo y la ampliación de herramientas y agregó que “estas acciones son una forma de dar una respuesta concreta y clara a la sociedad”. Finalmente, destacó la visión del Gobierno provincial en involucrarse en las demandas de los jóvenes para que sean parte del cambio en la sociedad.

Presencias

Además de los mencionados, acompañaron al gobernador Valdés en el acto de la firma de este Convenio, el presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes; el senador nacional por Formosa, Luis Naidenoff; el senador nacional por Corrientes, Ignacio Osella; el senador provincial y secretario general del Comité Nacional de la UCR, Sergio Flinta; la presidenta nacional de la Juventud Radical, Valeria Pavón; además de ministros, demás funcionarios y legisladores provinciales, funcionarios y concejales capitalinos, autoridades partidarias de la UCR y JR del Nordeste, junto a una nutrida concurrencia de joven militancia

Expositores

Tras la firma del convenio, los expositores del evento fueron: el presidente de la Juventud Radical, Matías Gómez Velazco; por la Fundación Alem, expuso Agustín Campero que desarrolló el tema sobre los “lineamientos de una política de desarrollo”; Florencia Barlleta que se refirió sobre “la economía del conocimiento”; Elsa Llanderozas que trató el tema de “la Argentina en un mundo de transición” y, por último, expuso Maximiliano Castillo sobre la “Macroeconomía su depuración”.

Convenio

El Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través de la Escuela de Gobierno, y la Fundación Alem, promueve la colaboración institucional, académica, científica y asistencia técnica entre las partes, en todas aquellas acciones y actividades que hagan al mejor cumplimiento de sus fines y objetivos. Por ello es que, mediante la firma de este convenio, ambas organizaciones se comprometen llevar adelante, las siguientes actividades, entre otras: Desarrollar en forma conjunta, actividades de formación para sus miembros en diferentes modalidades, Jornadas, Seminarios, Congresos, Talleres, Cursos presenciales, a distancia, virtuales, talleres de gestión, con Gobiernos Municipales, Provinciales y Nacionales, y con organismos Internacionales, etc. Difundir la Escuela de Formación y el Campus Virtual de la Fundación Alem y las actividades que la misma realice en el ámbito provincial. Promover la realización de investigaciones de temas de interés común, con la correspondiente presentación y divulgación de las mismas. Brindar mutuo apoyo mediante asesoramiento y transferencia. Y a fin de contribuir a la mejor realización de las actividades mencionadas, ambas partes se comprometen a facilitar, para su consulta y utilización, todo el soporte bibliográfico y demás trabajos de investigación. Es así que se firmaron dos ejemplares y lo rubricaron, por el Gobierno de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés y por la Fundación Alem, Agustín Campero.

Información Pública.

