El futuro de Scaloni en la Selección Argentina

Chiqui Tapia habló del futuro de Scaloni en la selección argentina: “No tengo dudas de que va a continuar siendo el DT”

El presidente de la AFA se mostró optimista de cara a la continuidad del estratega de Pujato en el combinado albiceleste. “Tenemos un proyecto para 10 años en la Selección”, aseguró.

El ciclo de Lionel Scaloni en la selección argentina está plagado de éxitos. Después de aquella eliminación ante Brasil en las semifinales de la Copa América del 2019, en donde la Albiceleste se quedó con el tercer puesto, la Scaloneta inició una marcha cargada de felicidad. El estratega de Pujato realizó un recambio generacional en el representativo nacional y gestó un camino de gloria que consistió en hazañas inolvidables como la obtención del título continental en el mítico Maracaná frente al pentacampeón del mundo, la Finalissima contra Italia y el Mundial Qatar 2022 en un duelo cargado de tensión ante Francia.

En este contexto, el presidente de la AFA confía en la continuidad del entrenador que terminó con la sequía de 36 años sin títulos en la Copa del Mundo. En una conferencia de prensa brindada en San Juan, donde el directivo fue destacado como Ciudadano Ilustre de la provincia cuyana, Claudio Chiqui Tapia aseguró que “desde el primer día estaba convencido” de que el equipo iba a ser campeón del mundo. “Desde que fuimos a la Universidad de Qatar, en donde nos han tratado muy bien, sentimos que íbamos a ganar el Mundial. Para Argentina el mata mata comenzó antes, con México, porque no tuvimos un buen debut con Arabia Saudita. A medida que cada selección va pasando de fases, se tiene que ir comunicando con la chartera (los vuelos privados de la delegación) por si se pierde y hay que volver, pero nosotros nunca llamamos a Aerolíneas Argentinas, porque sabíamos que íbamos a volver después del 18 de diciembre. Sabíamos que íbamos a ser campeones del mundo”, reveló el dirigente.

“No tengo dudas de que Scaloni va a seguir siendo el DT de la Selección Argentina. Los dos somos hombres de palabra, nos dimos la mano, el sí. Se fue de viaje por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer mismo”, aseguró Tapia, quien había anunciado durante la última gira del equipo antes del comienzo del torneo de Medio Oriente, un consenso para sellar la permanencia del actual cuerpo técnico, aunque Scaloni fue cauto sobre esa posibilidad luego de conseguir la consagración ante Francia en Lusail.

El estratega eludió las respuestas sobre su futuro y los jugadores, en el éxtasis de los festejos por el título, le pidieron que firmara su nuevo contrato mediante cánticos. Tapia recordó que después del Mundial de Rusia, cuando se alejó Jorge Sampaoli, tuvo que tomar una “decisión difícil” sobre la proyección del seleccionado argentino y puntualizó que “el 99% por ciento no estaba de acuerdo” con la designación de Scaloni. “No se animaron a decirme que estaba loco pero el tiempo demostró que no estábamos equivocados. Tres títulos en un año y ocho meses. El fútbol ha demostrado que podemos ser felices, creer en alguien y hacer las cosas mejor, todos juntos”, resaltó.

Consultado por el criterio para elegir a Scaloni, Tapia repasó: “Siempre de lo malo se aprende algo bueno. El ‘Gringo’ era parte del cuerpo técnico de (Jorge) Sampaoli y pude ver cómo trabajaba y la influencia que tenía en los jugadores”.

“Cuando Sampaoli se fue -continuó-, teníamos una fecha FIFA que cumplir y le pedí que dirija. En esos partidos, sin dudas, me terminé de convencer que era el candidato. Él había entendido que la Selección necesitaba un recambio generacional y lo encaró. Además, conformó un cuerpo técnico muy capaz, compuesto por personas con un gran sentido de pertenencia con la Selección Argentina”.

Tapia viajó a San Juan con una réplica de la Copa del Mundo para ofrendarla en el santuario de la Difunta Correa, de la que es devoto. El dirigente participará de la actividad junto al mediocampista Exequiel Palacios, uno de los 23 campeones en Qatar 2022. El presidente de la AFA, nacido en la provincia cuyana, compartió un acto junto al gobernador Sergio Uñac en la Casa de Gobierno, donde recibió una plaqueta como “ciudadano ilustre” de la provincia.

