Tras adelantar la idea de una reforma previsional, echaron a Mariano de los Heros de la ANSeS

El Gobierno le pidió la renuncia a Mariano de los Heros, que estaba al frente de la ANSeS. Fue luego de que Javier Milei saliera a desmentir declaraciones del funcionario que publicó Clarín en las que hablaba de una reforma previsional. El Presidente sostuvo que el tema «no está en carpeta».

Quien confirmó el despido de De los Heros fue el vocero presidencial Manuel Adorni desde su cuenta de X. Dijo que le pidieron la renuncia y que «lo reemplazará Fernando Bearzi«, quien hasta el momento era subdirector ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo previsional.

Los dichos de De los Heros publicados por Clarín generaron enojo tanto en el Presidente como en la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que talla sobre la ANSeS.

Tal es así que la confirmación del pedido de renuncia salió casi en paralelo en las cuentas de redes del vocero presidencial y en las de la ministra.

Bearzi será el tercer funcionario de la gestión libertaria frente al ANSeS. De los Heros había llegado al cargo que ahora deja en febrero del año pasado, luego de que Milei le pidiera la renuncia al cordobés Osvaldo Giordano, por el voto de su esposa, la diputada Alejandra Torres, en contra de la ley Ómnibus, la fallida versión previa de la ley Bases.

Para el mismo cargo había sido anunciada Carolina Píparo, ex candidata a gobernadora bonaerense de La Libertad Avanza, quien nunca llegó a asumir. La también diputada entró en crisis con el oficialismo y meses luego, volvió al bloque tras pactar la paz con Karina Milei, la hermana del Presidente y, según sus dichos, encargada de la guillotina en el espacio libertario.

De los Heros habló de subir la edad jubilatoria y dio detalles de una reforma previsional que el Gobierno tenía en carpeta. Sostuvo que el Gobierno buscaría impulsar la modificación “antes de fin de año” y destacó que uno de los puntos a debatir sería el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación.

Ese anticipo le cayó mal al Presidente, quien ve ese plan como una reforma de segunda generación, no para ahora. En la mañana de este lunes, Milei se refirió al tema con dureza en una entrevista televisiva.

«Corre por cuenta de él, no es lo que está en carpeta. La reforma previsional no es parte de este momento. No se puede reformar el sistema previsional si no se reforma antes el sistema laboral. El kirchnerismo hizo un montón de aberraciones. Una de esas fue dar jubilaciones sin aportes», dijo el Presidente, tomando distancia del funcionario de ANSeS que sería horas luego despedido.

El Presidente fue aún más duro con De los Heros ya echado, al hablar por radio. Calificó su anticipo como «un disparate» y lo adoctrinó: «Si yo me pasé toda la campaña hablando la secuencialidad de las reformas, cómo se le va a ocurrir modificar mi agenda de reformas. Me parece una falta de respeto. Por lo tanto, voló por los aires, que es lo que correspondía».

La entrevista presidencial dejó dos bajas en el Gobierno. Además de la salida de De los Heros se confirmó el pedido de renuncia de Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía Domingo Cavallo, que era embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Milei se mostró muy enojado con las críticas de su padre economista, al que pasó a tratar de mentiroso y calificar de «impresentable».

Quién es Fernando Bearzi, nuevo director de la ANSeS

Con la salida de De los Heros, el nuevo director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) será Fernando Bearzi, hasta este lunes, subdirector ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo previsional.

Cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, y con buen vínculo con Pettovello, ya formaba parte del equipo del Ministerio de Capital Humano.

Al inicio de la gestión de Milei, ocupó el cargo de presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso (BIFISA). Y en tiempos de Mauricio Macri estuvo al frente de Nación Bursátil.

Padre de dos hijos Bearzi es economista, magíster en Finanzas y está especializado en el sistema previsional, tema del que publicó numerosos trabajos.

Es profesor en la Universidad Católica Argentina y también dirige su MBA.

