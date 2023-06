El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente.

Origen del Día Mundial del Medio Ambiente

El Día Mundial del Medio Ambiente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente.

El Día Mundial del Medio Ambiente requiere un esfuerzo global

En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente se deben centrar los esfuerzos en motivar a las personas y comunidades, para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente.

Es por ello que se invita a las personas a mejorar sus hábitos de consumo. A las empresas a desarrollar modelos más ecológicos. A los gobiernos a proteger las zonas salvajes. A los profesores a educar en valores naturales. A los jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta. La protección del medio ambiente requiere del apoyo de todos.

Año 2023: Sin contaminación por plásticos

Anualmente se elige un tema central para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. En 2023 la campaña del Día Mundial del Medioambiente lleva como lema: «Sin contaminación por plásticos».

400 millones de toneladas de plástico. Es la cifra de plásticos que se producen a nivel mundial cada año. Y más de la mitad son plásticos de un solo uso. Menos del 10% se recicla. De toda esta cantidad de plástico entre 19 y 23 millones de toneladas acaban en ríos, lagos y mares. Los microplásticos invaden el agua y el aire y ello incide negativamente en la salud de las personas y del planeta.

Estos datos son insostenibles y por ello en 2023, el tema del Día Mundial del Medio Ambiente se centra en el problema del plástico. La ONU considera que existen avances científicos y soluciones que podrían resolver esta crisis, y que solo hace falta voluntad política y que todos los agentes sociales se impliquen en el cambio.

Cuáles son las 5R para el cuidado del medio ambiente

Una de las herramientas al alcance de todas las personas es incorporar hábitos sostenibles para cuidar del planeta. Es por eso que en ecología se habla de la “regla de las 5 R”, una serie de pasos que deben realizarse en conjunto para disminuir el consumo y la contaminación en el mundo.

Rechazar: consiste en no adquirir ni consumir productos que no sean de necesidad primordial y que puedan generar desechos que no puedan reutilizarse. Esta consigna invita a no aceptan regalos, promociones u elementos que luego serán desechados automáticamente.

Reducir: trata sobre reflexionar acerca de la cantidad y variedad de insumos que consumimos, e incentiva a dejar de lado aquellos productos de los cuales se puede prescindir fácilmente.

Reutilizar: se basa en tomar elecciones inteligentes, que prioricen sustitutos ecológicos y que no sean desechables. Bolsas de tela, frascos de vidrio y servilletas de tela son algunas de las opciones de uso diario.

Reciclar: aquellos elementos que entran dentro de las 3R anteriores, deben clasificarse y desecharse de la manera correcta, para su reciclaje. Se deberán agrupar en las siguientes categorías: papel y cartón; plásticos, metales y vidrio. Cada uno de ellos debe colocarse en los tachos de basura correspondientes o llevarlos a los centros de reciclados más cercanos.

Recuperar: consiste en reacondicionar aquellos elementos rotos o brindarle a los objetos un nuevo uso, para evitar su desecho y la compra de nuevos productos. Puede aplicarse a muebles usados e indumentaria. También se puede producir compost a partir de restos orgánicos.

