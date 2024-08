Hay un truco con el que puedes tener una lista de los contactos que te han bloqueado en WhatsApp.

Vamos a explicarte un sencillo truco con el que vas a poder ver quiénes te han bloqueado en WhatsApp en formato de lista. Porque la aplicación de mensajería no tiene una opción para saber si alguien lo ha hecho, por lo que toca utilizar la creatividad para conseguir averiguarlo.

Lo que vamos a hacer es crear una lista de difusión con los contactos que sospeches que te puedan haber bloqueado. Con esto enviarás un mensaje que a los contactos les llegará como chat normal, pero tú lo verás todo dentro de una lista. Una manera fácil de proceder.

Difusión para saber quién te ha bloqueado

La manera de proceder es bastante sencilla. Tienes que pulsar en la opción de crear un nuevo chat, y elegir la opción de Nueva difusión que aparecerá justo encima de tu lista de contactos. Dentro de la opción de crear la nueva difusión, tendrás una lista con todos tus contactos para añadir los que quieras.

Aquí, añade los contactos que sospeches que puedan haberte bloqueado. Entonces, cuando tengas la lista creada envía en ella algún mensaje. Puede ser algo corto como «Test», o algo genérico. Recuerda que todos los contactos lo van a ver como un mensaje privado que tú les mandas a ellos.

Ahora, lo único que tienes que hacer es enviar el mensaje y ver qué usuarios reciben el mensaje con el doble check gris. Si se queda solo con un único check, el mensaje se ha enviado, pero no se ha recibido. Si pasados unos días hay usuarios que siguen sin recibirlo, o esta persona lleva todo ese tiempo sin usar WhatsApp o simplemente te ha bloqueado. Y al tenerlos todos en una lista de difusión, verás de una vez todos los posibles bloqueos.

Aquí, hay una última cosa a tener en cuenta. Este método no es 100% fiable, y como te hemos dicho, que no llegue tu mensaje no siempre es que te hayan bloqueado. De hecho, tampoco puedes añadir a la lista de difusión a quien no te tenga en sus contactos, por lo que no vas a poder verificarlo si la persona te ha borrado.

