Adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre

En horas de la tarde de este martes, la Casa de Gobierno se vio iluminada en su fachada, con luces de color rojo en alusión al Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra este 14 de junio.

La iluminación, simboliza una expresión más de lo que significa en las personas la importancia y la necesidad de la donación de sangre, con el gran propósito de salvar vidas.

Su declaración como Día Mundial del Donante de Sangre.

La Organización Mundial de la Salud declaró al 14 de junio como el Día Mundial del Donante de Sangre. La fecha se eligió en conmemoración al nacimiento del patólogo y biólogo austríaco Karl Landsteiner, en 1868.

Importancia de la donación de sangre

Este día se estableció con el fin de a) acrecentar la concientización mundial sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones; b) poner de relieve la crucial contribución que efectúan los donantes de sangre voluntarios no remunerados a los sistemas nacionales de salud; y c) prestar apoyo a los servicios nacionales de transfusión de sangre, las organizaciones de donantes de sangre y otras organizaciones no gubernamentales para contribuir al mejoramiento y la ampliación de sus programas de donantes de sangre voluntarios, mediante el fortalecimiento de las campañas nacionales y locales.

