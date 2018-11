Taragüí abre el telón de una nueva Copa de Oro “Vicente Rosselló”

Con tres partidos en simultáneo desde las 15, se pone en marcha la 25ta edición del mayor torneo de juego reducido del Nordeste. Equipos de primer nivel le darán mayor competencia al seven. Todo listo para vivir una gran fiesta, donde habrá espacio para ver la final de la Libertadores.

Ya está todo listo y dispuesto, la comisión organizadora último todos los detalles deportivos y organizativos para recibir en la sede del Taragüí RC al XXV Súper Seven del Nordeste. Con un cambio a última hora, el seleccionado de Formosa reemplazará a Tucumán Rugby que no podrá asistir.

La gran fiesta del rugby abre el telón en una edición especial, la boda de plata de un torneo que se ganó un lugar en la agenda nacional del juego reducido y volverá a tener en juego la Copa de Oro “Vicente Rosselló Rugby” como otras en homenaje a grandes figuras del club. El certamen contará con el valiosísimo aporte de los referees de la región como así también invitados de diferentes ciudades del país.

Taragüí A frente a Aguara, Santiago del Estero A ante San Patricio y Universitario de Salta con Regatas de Resistencia serán los encargados de abrir la competencia que tendrá grandes protagonistas en esta nueva edición. Que de la mano de los “Monos Negros”, esos ex jugadores que tanto éxito tuvieron en esta especialidad, le dieron un nivel deportivo importantísimo. Con la participación de clubes de primer nivel, entre ellos el tricampeón de Seven de la URBA, Pucará, junto a CASI, La Plata RC y Regatas de Bella Vista; dos equipos de jerarquía de Córdoba como son Córdoba Athletic y La Tablada, más Duendes de Rosario, Universitario de Salta Tigres y Gimnasia y Tiro de Salta con sus mejores jugadores. Al igual que los seleccionados de Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Paraguay, Formosa y el representante de la Unión de Rugby del Nordeste. Que eligieron al seven de Taragüí para prepararse para el Seven de la República.

A ellos se sumarán equipos de Asunción, Formosa y los equipos de Resistencia y Corrientes. La competencia se desarrollará revalorizando los tres primeros puestos, como es el sistema olímpico. Premiando a los tres mejores de la competencia con las tradicionales tres copas, oro, plata y bronce. Mientras que habrá tres niveles luego de la etapa de clasificación. Oro, Challenge y Estímulo.

El sábado entre las 15.30 y las 18, se disputarán los primeros partidos de la XXV Copa “Vicente Rosselló” en tres canchas en simultáneo. Luego habrá una pausa de una hora para ver la definición del partido final de la Copa Libertadores, mediante pantalla gigante que se montará en el Fan Fest para vivir la otra pasión de los argentinos. Y desde las 19, o tras la definición del partido de River y Boca, continuará la competencia del Súper Seven.

Los equipos disputarán tres partidos el día sábado, los dos de la etapa de clasificación por grupos y los octavos de final. El sistema de juego será el siguiente: los nueve primeros de grupo más los siete mejores segundos, accederán a los octavos de final por la Copa de Oro Vicente Rosselló. Los ganadores de octavos, pasan a cuartos de oro, plata y bronce. Los ganadores de semifinales jugarán la final por el oro y la plata. Los perdedores disputarán el bronce.

Mientras que los perdedores de octavos de Oro, van por la Copa Challenge para definir del 9no al 16to puesto.

Los dos restantes segundos de zona, más los nueve terceros, jugarán por la Copa Estímulo.

Este año además del premio al espíritu “Gustavo Chobi Vega”, se pondrá en juego la Copa al Mejor jugador del torneo en homenaje a “Carlos María “Carlope” Benítez Meabe.

Las entradas costarán 100 pesos, para las damas 50, habrá servicios de cantinas para pasar dos tardes entre amigos y a puro rugby, una zona de fan fest para vivir a pleno el Súper Seven y esperar el cierre con la consagración de un nuevo campeón.

Las Zonas

Zona A: Pucará, Universitario de Salta y Regatas Resistencia

Zona B: Taragüí A, Tucumán B y Aguará.

Zona C: Duendes, Santiago del Estero B y San Patricio.

Zona D: Córdoba Athletic, Entre Ríos y Taragüí B.

Zona E: CASI, Sixty y Formosa.

Zona F: La Plata RC, Gimnasia y Tiro de Salta y CURDA.

Zona G: La Tablada, Tigres y CURNE.

Zona H: Regatas de Bella Vista, Santiago del Estero A y Aranduroga.

Zona I: Tucumán A, Paraguay y Nordeste.

Fixture XXV Súper Seven

Sábado 24

Cancha 1: 15.30: Taragüí A vs. Aguará; 15.52: Entre Ríos vs. Taragüí B; 16.14: Paraguay vs. Noreste; 16.36: Taragüí A vs. Tucumán B; 16.58: CASI vs. Formosa; 17.20: Regatas Bella Vista vs. Aranduroga; 17.42: Pucará vs. Regatas Rcia; 18.00 a 19.00: Breack; 19.00: La Plata RC vs. CURDA; 19.22: Tucumán A vs. Noreste; 19.44 a 22: Octavos de final.

Cancha 2: 15.30: Santiago del Estero A vs. San Patricio; 15.52: CURDA vs Gimnasia y Tiro; 16.14: Aranduroga vs. Santiago del Estero A; 16.36: Pucará vs. Universitario de Salta; 16.58: Córdoba Atlhetic vs. Taragüí B; 17.20: La Tablada vs. CURNE; 17.42: Duendes vs. San Patricio; 18.00 a 19.00: Breack; 19.00: CASI vs. Sixty; 19.22: Regatas Bella Vista vs. Santiago del Estero A; 19.44 a 21.30: Seven de M17.

Cancha 3: 15.30: Universitario de Salta vs. Regatas Rcia; 15.52: Sixty vs. Formosa; 16.14: Tigres vs. CURNE; 16.36: Duendes vs. Santiago del Estero B; 16.58: La Plata vs. Gimnasia y Tiro; 17.20: Tucumán A vs. Paraguay; 17.42: Tucumán B vs. Aguará; 18.00 a 19.00: Breack; 19.00: Córdoba Athletic vs. Entre Ríos; 19.22: La Tablada vs. Tigres; 19.44 a 21.30: Seven de M17.

Domingo 25:

Cancha 1: 15.00: Qualy Estímulo; 15.30: M17; 15.52: Cuartos de Challenge; 16.14: Cuartos de Oro; 16.36: Cuartos de Oro; 16.58: Cuartos de Oro; 17.20: Cuartos de Oro; 17.42: Semifinal de Oro; 18.04: Semifinal de Oro; 18.26 a 19: Brack; 19.00: Final M17; 19.20: Final Copa Estímulo; 19.44: Final Challenge; 20.14: Final Copa de Bronce (3er puesto); 20.28: Final Copa de Oro Vicente Rossello.

Cancha 2: 15.00: Qualy Estímulo; 15.30: M17; 15.52: Cuartos de Challenge; 16.14: Cuartos de Challenge; 16.36: Cuartos Estímulo; 16.58: Cuartos Estímulo; 17.20: M17; 17.42: Semifinal Estímulo; 18.04: Semifinal Challenge.

Cancha 3: 15.00: Qualy Estímulo; 15.30: M17; 15.52: Cuartos de Challenge; 16.14: M17; 16.36: Cuartos Estímulo; 16.58: Cuartos Estímulo; 17.20: M17; 17.42: Semifinal Estímulo; 18.04: Semifinal Challenge.

Gentileza | Atilio Ramírez.