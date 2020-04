Valdés recorta sueldos de todo su Gabinete para destinar a salud y seguridad.

El gobernador Gustavo Valdés anunció este lunes que recortará su sueldo y los de todo su Gabinete de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, para destinar recursos a las áreas de Salud y Seguridad. Ninguno cobrará más de 50 mil pesos y reconoció el esfuerzo del personal que está combatiendo al coronavirus.

Además, adelantó que se darán a conocer otras medidas destinadas a sectores económicos afectados por el aislamiento social y en 15 días más, otras para la producción rural. Aseguró que prepara el sistema de salud por si avanza la pandemia en Corrientes: se construyen hospitales de campaña, se disponen de testeos suficientes y los respiradores del sector privado se suman de ser necesario, además de nuevos aparatos que la Provincia gestiona a nivel nacional e internacional.

“Queríamos dar un mensaje al pueblo de Corrientes respecto a la situación que estamos viviendo” dijo el Gobernador al iniciar su discurso y aseguró que siempre el correntino estuvo llamado a lo largo de la historia enfrentar momentos difíciles del país y la región. En este contexto dijo que “hoy los tiempos están cambiando y estamos en una guerra que es diferente, invisible y nos toca hoy a los correntinos permanecer en nuestra casa, este es el desafío y el tiempo que tenemos, de la única forma que podemos ganar”.

Agradeció a todos los correntinos de bien que permanecieron en su casa, “esa es la conducta que debemos tener y que vamos a seguir teniendo”, comentó. Particularmente Valdés también agradeció “a aquellos del sistema de Salud Pública que están trabajando enormemente, poniendo un gran esfuerzo, que se están arriesgando por todos nosotros en los hospitales y en los centros de salud” e hizo extensivo al personal de seguridad de la Provincia y a quienes se desempeñan en el área de la logística, que “están dándonos alimentación, además de los que lo están produciendo”.

De esa manera, anunció que “nosotros nos queremos sumar a ese esfuerzo como Poder Ejecutivo provincial y voy a tomar una medida: desde el Gobernador, sus ministros, secretarios, subsecretarios y asesores de Gabinete, ningún funcionario va a cobrar más de 50 mil pesos en este mes y mientras dure la pandemia, para ayudar y destinar estos recursos a enfermeros, médicos, policías y gente de seguridad”.

Extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio

Por otra parte, el Mandatario provincial informó que “durante estos primeros 15 días tenemos 19 casos de Coronavirus en Corrientes; cuando tomamos la medida no teníamos ninguno, de éstos algunos vinieron del exterior y otros casos lo adquirimos acá en Corrientes”. Reiteró asimismo que “nos sumamos al Gobierno nacional a la decisión de prorrogar por 15 días más al aislamiento, hasta el 13 de abril, donde vamos a permanecer exactamente con las mismas medidas que tomamos hasta hoy”.

Aclaró que “los 15 días anteriores habíamos tomado medidas de carácter social, que la seguiremos profundizando repartiendo alimentos, leche que lo comenzaremos a hacer a través de Desarrollo Social, para llegar a las familias que más lo necesitan, y seguimos reforzando las asignaciones para que podamos trabajar con los sectores que menos tienen”.

Seguidamente, Valdés destacó que “el Gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo para que los respiradores puedan llegar a la Argentina” y a nivel provincial dijo que “vamos a seguir trabajado conjuntamente para que todas las provincias de acuerdo a estas necesidades puedan contar con estos elementos”. De esta manera anunció además que “los respiradores con los que cuenta el sistema privado a partir de ahora estarán a disposición del servicio público durante el tiempo de pandemia, que podrán ser utilizados en operaciones de oftalmología, ambulatoria o en el caso de ser requeridos para salvar más vidas” y ratificó que “estamos haciendo un gran esfuerzo para la compra y la adquisición de materiales indispensables”.

Por otro lado, refiriéndose al estado del centro del Hospital de campaña, aseguró que “en menos de 7 días va estar acorde con las refacciones adecuadas, ya que nos estamos preparando para esta pandemia”.

A su vez, el Gobernador hizo mención a los casos de aislamientos preventivos que asciende a 1200, que fueron dispuestos a cumplir con las medidas y “esperamos que cumplan ya que son fundamentales para que no se extiendan los números en la Provincia”. “La buena noticia es que cada municipio está cumpliendo con las medidas y no tenemos ni un solo caso de Coronavirus y esperamos que el esfuerzo por los mismos contribuya para que Corrientes salga bien parado”, agregó.

Medidas económicas

En otro orden de cosas, están anunciándose las nuevas medidas destinadas a los sistemas productivos”. Y se adhirió a las palabras del presidente Fernández: “Primero está la salud y la vida, luego la economía”, y sostuvo que “por eso las medidas tomadas son estrictas para mejorar y fortalecer el sistema de salud, donde trabajaremos fuertemente en Curuzú Cuatiá, Goya, Ituzaingó, Paso de los Libres y Mercedes, para que todos cuenten con los elementos para combatir la pandemia”.

Además, comunicó que “luego tomaremos medidas que se relacionen con la producción porque hay sectores que no pueden parar como los agroalimentos o la sanidad animal, deben continuar, por eso en 15 días volveremos a anunciar medidas para ellos”.

A modo de conclusión, el Gobernador revalidó su “compromiso con la Nación argentina para trabajar juntos y salir adelante porque nadie se salva solo; este es el aporte y esfuerzo desde la Provincia para y por los correntinos para una Argentina que tenga una semana en paz y tiempo de reflexión, por eso les mando un gran abrazo para el pueblo de Corrientes”.

Respiradores y dengue

Valdés confirmó la recepción de 5 respiradores que corresponden a la producción de una empresa cordobesa, la cual fue acaparada por el Gobierno nacional para distribuir en todo el país. Ante esta situación, el Mandatario relató que “hemos ordenado comprar 200 respiradores de industria nacional a través de la Universidad Nacional de Rosario”. Al respecto, detalló que “100 estamos adquiriendo por el Gobierno de la provincia de Corrientes y otros 100 por donaciones de personas a través de una Fundación”.

En tanto, reveló también que “estamos comprando otros respiradores a nivel internacional que esperamos en poco tiempo más puedan llegar”. Y aclaró que “todos son de reserva para el Hospital nuevo que estamos haciendo de campaña”. No obstante, consideró que “hoy el sistema de salud tiene la respuesta suficiente para lo que va de la pandemia”.

Por otras parte, reconoció que “los casos siguen creciendo y tenemos que seguir tomando medidas”, aunque destacó que “nosotros tomamos medidas que atemperaron la curva de crecimiento que teníamos, se esperaba para altura si no tomábamos medidas, íbamos a tener de 2000 a 3000 o 4000 casos, como tienen provincias del alrededor”.

No obstante, remarcó que “tenemos no tantos casos, pero igual son números preocupantes” y señaló que “las ciudades más comprometidas son la ciudad de Ituzaingó, San Cosme y Corrientes”. Ante este panorama, Valdés pidió a los correntinos “no bajar los brazos”.

Situación con el Chaco

Al ser consultado ante la situación con la provincia del Chaco, el gobernador Valdés dijo que “no miremos nimiedades sino en grande; preservar la salud pública de los correntinos es lo fundamental y los vamos hacer con una facultad propia que tiene la provincia de Corrientes”. Seguidamente, expresó que “como Gobernador voy a tomar las medidas que tenga que tomar y salvaguardar la salud pública de todos los correntinos, dejando en claro que la libertad de tránsito siempre estuvo garantizada” y agregó que “las medidas tomadas son para proteger al millón cien mil de correntinos”.

De esta manera, garantizó que “el sistema de salud completo de Corrientes está a disposición del Chaco si lo necesita, ya que lo que estamos armando sino no lo necesitamos estará a disposición de los chaqueños porque tenemos historia y trayectoria” y “no nos tienen que dividir, sino que las situaciones difíciles no tienen que unir con las provincias de Chaco, Misiones y Entre Ríos, porque no hay lugar para mezquinos”.

Finalmente, el Mandatario le mando un abrazo al pueblo chaqueño, porque “somos pueblos hermanos y amigos, y acá estamos los correntinos y no para que los sanatorios privados nos marquen el rumbo de la hermandad existente entre las provincias, al igual que con Misiones”.

El anuncio tuvo lugar en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde Valdés estuvo acompañado por los ministros secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo; de Salud Pública, Ricardo Cardozo; Educación, Susana Benítez; de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini; Seguridad, Juan José López Desimoni; y de Desarrollo Social, Adán Gaya.









Ver más | Economía de Corrientes

Compartir la noticia: Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Más

Imprimir

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype