Valdés ratificó la estrategia de Fases en cada localidad para seguir controlando la pandemia del Coronavirus en Corrientes.

El gobernador Gustavo Valdés ratificó este miércoles que Corrientes continuará controlando la pandemia en el territorio provincial con la estrategia de Fases de acuerdo a la situación epidemiológica que presenta cada localidad. “No podemos homogeneizar”, dijo y aseguró que mantiene el diálogo con el Gobierno nacional sobre la lucha contra el Coronavirus, pero que “vamos a tomar las medidas que le son propias a la provincia”.

Tras inaugurar este miércoles a la mañana viviendas y urbanización integral en la ciudad de Corrientes, el mandatario provincial habló de cómo seguirá enfrentando el Gobierno provincial la pandemia del Coronavirus.

“Tenemos que tener en cuenta cada una de las jurisdicciones, no podemos tener un mapeo de la Argentina solamente desde Buenos Aires, cada jurisdicción tiene su propia impronta, sus propias necesidades y maneja la pandemia de acuerdo a cómo nos van dando los indicadores”, dijo Valdés desde el barrio La Chola a pocos minutos de haber regresado de Buenos Aires, donde estuvo analizando la problemática del Coronavirus con otros referentes de todo el país que no forman parte del oficialismo nacional.

En ese sentido, consideró que “no es lo mismo tomar una decisión para la Capital Federal o el AMBA, que tomar una decisión para una localidad chica como pueden ser San Luis del Palmar o Herlitzka, son situaciones diferentes, por eso ante problemas diferentes, hay que tener soluciones distintas”. Y sostuvo así que “no podemos homogeneizar una medida, sino que tenemos que saber cuál es el potencial que dispone cada una de las provincias, por ejemplo, nosotros controlamos el 85 por ciento del sistema sanitario, el cual es público, y en la Capital Federal es exactamente al revés, donde el 85 por ciento del sistema sanitario es privado. Por eso tenemos que tener en cuenta que cada provincia tiene sus facultades”.

De esta manera, el Gobernador ratificó el manejo de la pandemia en Corrientes como lo viene haciendo, al afirmar que “nosotros nos manejamos con Fases y si necesitamos tomar medidas respecto de una población, las vamos a tomar, porque entendemos que es importante la economía, pero también la salud es fundamental”. En este contexto, entendió que “nos estamos moviendo bien con un sistema de Fases entre ciudades, la venimos peleando con el cambio de Fases, con alguna restricción en particular también tomadas por los intendentes, tratando de acompañar con vacunación, pero no hay nada mejor que utilizar permanentemente el barbijo, el distanciamiento y no confiarse”.

Así fue que analizó: “La ciudad de Corrientes es una ciudad que está con cien casos, el día de hoy, pero sí tenemos algunas localidades del interior en donde estamos tratando de controlar los focos, como Curuzú Cuatiá y La Cruz”. Al respecto, indicó que “estamos con medidas que son direccionadas y específicas a cada una de las ciudades, como por ejemplo estamos hoy bajando a La Cruz a Fase 3. Y si necesitamos restringir (el movimiento) en alguna que otra ciudad, lo vamos a hacer”. No obstante, reconoció que “la sumatoria de casos hoy da un número alto y tenemos que tener cuidado”. Por ello consideró necesario “seguir manteniendo las medidas de prevención”, destacando que “estamos avanzando en la vacunación, ya dimos todos los turnos a todos los inscriptos mayores de 65 años y ahora abrimos la inscripción para quienes tienen de 60 a 64 años”. Y aclaró que “le pedimos que se inscriban para que nosotros podamos ir planificando la distribución de las vacunas de manera estratégica en todo el territorio de la provincia a medida que nos vayan llegando”.

En este contexto, consideró que “si tenemos muchos casos vamos a tener problemas, porque la cantidad de fallecidos es proporcional al número de casos, salvo que avancemos mucho más rápido con el plan de vacunación que es lo que estamos necesitando”. Y consultado sobre la llegada de más vacunas, dijo desconocerlo, pero deseó que “al Gobierno le vaya bien, que consiga el mayor número de vacunas posibles, porque el mundo se está disputando las vacunas hoy y no es una tarea fácil, no nos pasa sólo a nosotros, sino que le está pasando a varios países”.

Por ello es que Valdés insistió luego en las medidas de prevención: “Evitar las reuniones sociales de muchas personas, comenzar a tener conciencia individual de que necesitamos tener economía, pero evitando el contagio y esa es una responsabilidad que tenemos que tener los ciudadanos”.

“Yo coincido en lo que decía hoy el ministro de Economía (Martín Guzmán) que la Argentina no resiste de nuevo una Fase 1, porque la cuestión económica se pone cada vez más delicada y eso también preocupa, porque necesitamos tener el sustento para poder vivir todos los días en una situación que es muy compleja”, acotó luego.

En tanto, consultado sobre un posible diálogo con Nación sobre la pandemia en las próximas horas, el mandatario provincial respondió que “debemos estar abierto al diálogo permanentemente, eso no quiere decir que coincidamos en las medidas, nosotros vamos a tomar las medidas que le son propias a la provincia de Corrientes conforme su Constitución y sus leyes”. Y aseguró al respecto que “si tenemos que tomar medidas de carácter sanitarias para proteger a los correntinos, lo vamos a hacer”.

Puente interprovincial

Sobre la reciente decisión local en relación al tránsito sobre el puente interprovincial General Belgrano, Valdés analizó que “hoy tenemos un número equilibrado de casos entre las ciudades de Corrientes y Resistencia, todas las medidas preventivas que tenemos en uno y otro lado son prácticamente las mismas, por lo tanto podemos darle movilidad”, pero aclaró que “tenemos que mirar esa movilidad afuera” de este conglomerado que conforman ambas ciudades y localidades adyacentes, porque “es la que nos puede traer virus de otros lugares”. Se refirió así a la decisión de considerar paso vecinal sobre el viaducto para quienes tienen domicilios en dichos lugares.

Fuente | Información Pública.