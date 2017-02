Tortilla de espárragos silvestres y ajos tiernos

Buscando se encuentra, así fue que dí con esta receta española.

Hoy es Jueves Lardero, o como de dicen en Catalunya: Dijous LLarder o Dijous Gras, dia de la truita (día de la tortilla), es el primer día de Carnaval.

En catalán se dice Carnestoltes, deriva del latín carnis cualis, que significa “carnes privadas” y hace alusión a la prohibición de comer carne durante los 40 días de la Cuaresma.

Es típico comer tortilla, los niños con sus bocadillos, van de excursión con los colegios al campo, a la montaña o simplemente a un parque.

Tradición que también para los mayores, la tortilla va acompañada de un buen trozo de butifarra, especialmente de huevo y de postre coques de llardons (cocas de chicharrones y piñones).

Pues yo me he preparado una tortilla para comer, como manda la tradición, pero con los espárragos silvestres, que cogimos el domingo en la montaña. No es la típica tortilla con butifarra de huevo, que se hace tradicionalmente hoy, pero acompañada de unas buenas rebanadas de pan con tomate y una ensalada, ha sido un placer.

Ingredientes para 2:

Un manojo de espárragos silvestres.

Medio manojo de ajos tiernos.

3 huevos.

Pimienta molida. (opcional)

Sal.

Aceite de oliva virgen.

Elaboración:

Lavar los espárragos y cortar la parte dura. Poner al fuego un cazo con agua y darles un hervor, par que estén más tiernos.

Pelar, cortar los ajos tiernos y dorar en una sartén con un poco de aceite, añadir los espárragos, saltear y mezclar. Cuando estén tiernos, sacar escurridos y reservar.

En un bol, batir los huevos con una pizca de sal, añadir el salteado anterior y mezclar.

Poner un chorrito de aceite en una sartén a calentar, cuando coja calor, añadir la mezcla, remover y cuajar la tortilla. Dar la vuelta con una tapadera o plato. Y ya la tenemos para degustar.

