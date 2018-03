Publicamos aquí el Reglamento para el 24° Torneo Apertura de Pesca del Dorado con Devolución en la Villa Turística Paso de la Patria.

REGLAMENTO

Torneo Apertura de Pesca del Dorado con Devolución 2018

ART.1º- ORGANIZACIÓN

El evento de Pesca Deportiva 24º Torneo Apertura de “Pesca del Dorado Embarcada con Devolución” es organizado por la Municipalidad de Paso de la Patria con la colaboración de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción local, y se realizará en el marco de Semana Santa, entre los días 29 de marzo al 02 de abril de 2.018, en la localidad ubicada en el Departamento de San Cosme, Provincia de Corrientes, República Argentina, en aguas del río Paraná.

La competencia embarcada de pesca y devolución, se realizará el día domingo 01 de abril del 2.018.

ART. 2º – INSCRIPCIONES.

El costo de la Inscripción para participar del Torneo de pesca será de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500) hasta la fecha 16 de marzo, a partir del 17 de marzo, el valor ascenderá a la suma de PESOS CUATRO MIL ($4000). La inscripción incluye 3 (tres) tarjetas para el almuerzo de pescadores (No incluye bebidas) y la participación en todos los sorteos y obsequios previstos.

ART. 3º- ZONA DE PESCA.

Se define como Zona de Pesca para el 24º Torneo Apertura de Pesca del Dorado con Devolución, la cancha que va desde la zona de los cables, en el Km. 1229 (aguas abajo), hasta la isla Iribú (aguas arriba) Km. 1247,5 que estarán debidamente señalizados. Se excluye el lugar conocido como “La piedra Negra”. SOLO EN AGUAS DE JURISDICCION ARGENTINA.

ART. 4º- ARTES DE PESCA / ELEMENTOS DE PESCA.

La pesca se realizará dentro de los límites establecidos permitiéndose las siguientes modalidades: a) Embarcaciones en movimiento mediante el sistema de deriva; b) Embarcaciones en movimiento mediante el sistema de arrastre o trolling; c) Spinning; d) Fly Cast o pesca con mosca. No estará permitido que la embarcación esté amarrada o fondeada.

Se empleará 1 (una) caña y reel por pescador, plomadas, carnada libre (de acuerdo a la modalidad seleccionada), un solo anzuelo simple de cualquier medida por caña, leader no mayor a 60 cm; nylon no superior a 0,45 mm., multifilamento no superior a 0,30 mm. Los señuelos (de acuerdo a la modalidad seleccionada) serán también libres y no podrán tener más de dos anzuelos dobles y/o triples. Las cañas y reeles que se lleven de repuesto deberán permanecer desarmadas (sin reel colocado).

Las embarcaciones deberán guardar una distancia mínima de 50 metros de proa a popa, y de 20 metros de borda a borda, evitando los desplazamientos a velocidades que pueden molestar a otros competidores.

Las piezas capturadas serán devueltas al agua sin que sufran mutilaciones o maltratos que le impidan sobrevivir.

ART. 5º – PARTICIPANTES / EQUIPOS.

Cada equipo que compita en este Torneo Apertura de Pesca del Dorado se conformará de hasta tres (3) pescadores por embarcación. Cualquiera de los mismos podrá ser timonel con la debida acreditación de Prefectura Naval Argentina y los tres (3) podrán pescar.

Cada equipo puede contratar un timonel, pero este timonel no será considerado parte del equipo, no podrá pescar y no podrá colaborar con los pescadores.

Las embarcaciones deberán contar con la documentación al día y todos los elementos de seguridad exigidos por la Prefectura Naval Argentina.

El que oficie de timonel deberá tener su carnet actualizado.

Cada equipo exhibirá en la parte frontal (perfectamente visible) de la embarcación el número correspondiente a su inscripción, para su correcta identificación por parte de los fiscales.

Los participantes deberán poseer Licencia de Pesca Deportiva, otorgada por la dirección de Fauna y Flora de la Provincia de Corrientes o Chaco, en caso contrario deberá ser adquirida por el participante al momento de la inscripción. Podrá ser solicitada en cualquier momento por un fiscal en Parque Cerrado antes de la largada del Torneo o durante el desarrollo del Torneo.

Los menores de 18 años podrán participar en compañía de sus padres, tutores o encargados o con una autorización escrita por parte de los mismos y rubricada por autoridad competente.

ART. 6º- HORARIO DE INICIACIÓN Y TÉRMINO.

La competencia se iniciará a las 09:00 horas del día 01 de abril de 2018 y finalizará a las 13:30 horas del mismo día teniendo una duración total de 4 horas y 30 minutos.

Los equipos y sus embarcaciones deberán presentarse a “Parque Cerrado” en la ZONA de la Avenida Explanada de los Pescadores conocida como Playa Pelicano “Camino a la Cabaña Don Julián” a las 08:00 horas, donde podrán ser inspeccionados por personal de Prefectura Naval Argentina y los Fiscales del Torneo al efecto acreditar toda la documentación necesaria para la navegación en embarcaciones y la práctica de la pesca deportiva, no se podrá salir del parque cerrado desde 15 minutos antes del horario de la largada.

La largada se efectuará en un solo sentido, aguas arriba, siendo el punto de partida las boyas que se instalen al efecto, por el tramo que va hasta Punta Mitre, recién allí podrá hacerse cambio de rumbo.

Las embarcaciones que no respeten el sentido y forma de la largada, serán multadas con la perdida de hasta 100 puntos de la sumatoria de clasificación que pudieran obtener.

ART. 7º – PREMIOS.

Se clasificarán y premiarán las siguientes categorías:

1.1. EQUIPO MEJOR CLASIFICADO – del 1º al 3º Puesto.

1.2. PIEZA MAYOR – del 1º al 3º Puesto.

1.3. DAMA MEJOR CLASIFICADA (clasificación por suma de puntos individuales en caso de empate se definirá por sorteo).

1.4. PESCADOR DE MAS DE 400 KM (Nacional o Extranjero) MEJOR CLASIFICADO (clasificación por suma de puntos individuales en caso de empate se definirá por sorteo).

Los Premios consistirán en:

2.1. Trofeos para los ganadores de todas las categorías.

Serán sorteados entre todos los equipos inscriptos en el 24º Torneo Apertura “Pesca del Dorado con Devolución” los siguientes premios:

3.1. Primer premio a sortear: $100.000.- (pesos cien mil).

3.2. Segundo premio a sortear: $50.000.- (pesos cincuenta mil)

3.3. La organización deja en claro, que los sorteos se efectuarán tomando en cuenta el número de Inscripción de los Equipos, por ante Escribano Público, con o sin la presencia de los mismos en el Almuerzo de los Pescadores a llevarse a cabo el día Domingo 01 de abril luego de finalizada la competencia.

ART. 8º – CLASIFICACIÓN.

Se clasificarán todas las piezas de la especie DORADO, “salminus brevidens y salminus maxillosus” que se capturen y superen la medida mínima de 60 centímetros.

Se otorgarán 10 puntos por pieza más el largo total de cada una de ellas, ejemplo: si una pieza midiera 65 cm. a esto se le sumarán los 10 puntos por la captura, por lo que el puntaje obtenido será de 75 puntos.

Las piezas se medirán desde el hocico (boca cerrada) hasta el extremo superior de la cola, si esta terminara en milímetros, se anotará directamente el centímetro entero subsiguiente, ejemplo: si midiera 70,3 cm. se anotará en la planilla 71 cm.

A los fines de la Clasificación será considerada “Pieza Mayor” la de más extensión longitudinal, en caso de empate se definirá por mayor cantidad de piezas obtenidas por el participante y finalmente por sorteo entre los participantes en disputa.

La clasificación por “Equipos” resultará de la sumatoria total de puntos obtenidos por sus integrantes. En caso de empate, se definirá por mayor cantidad de piezas obtenidas y si este continúa, por la pieza mayor y si aún persistiera por sorteo entre los participantes empatados.

Será obligatorio para todos los equipos conservar las planillas de control y fiscalización entregadas por los fiscales de agua en el momento de la medición. Sin las mismas no se admitirá reclamo alguno.

ART. 9º – FISCALIZACIÓN.

La competencia, tendrá un FISCAL GENERAL que será la máxima autoridad de la prueba y quien hará cumplir las disposiciones del presente Reglamento. Para fiscalizar tendrá a su cargo Fiscales de Agua, y Fiscales Informáticos en un Centro de Cómputos donde se procederá a la carga de datos de las piezas obtenidas.

Los participantes deberán comunicar al fiscal de zona, la captura de la pieza a través del uso de señal visible agitando una bandera de color y señal sonora con el silbato náutico que será provista por los Organizadores. La pieza deberá permanecer en el agua, dentro del copo o aferrada por el lazo hasta la llegada del fiscal, pudiendo extraerse el anzuelo o artificial y continuar en el acto de pesca.

Una vez medida la pieza por el Fiscal de Agua, será devuelta al río; al participante se le registrará en la Ficha de Captura que le fuera entregada al momento de la inscripción, en la misma se consignara lo siguiente: hora, medida de la pieza capturada, nombre del competidor que obtuvo la pieza, firma del mismo ratificando la conformidad de la medición y firma del fiscal.

Una vez finalizado el Torneo un representante del equipo podrá verificar en el Centro de Cómputos la tarjeta que le fuera entregada y donde le conste las capturas realizadas; el horario límite para la presentación de las tarjetas será las 14:00 horas.

Sera obligatorio para todos los equipos conservar la Ficha de Captura, si por cualquier motivo esta fuera extraviada, podría solicitarse otra al Fiscal que se halle más próximo y solo se computarán las piezas registradas en la Ficha nueva. Sin la misma no se admitirá reclamo alguno.

Cualquier situación que pudiese poner en duda la actuación de los Fiscales de Agua o de los pescadores participantes será resuelta por el Fiscal General, quien recibirá las quejas y/o denuncias por escrito, hasta los treinta minutos posteriores al cierre de la competencia.

El Fiscal General podrá modificar los horarios de iniciación y/o término de la competencia, con previo aviso, por cualquier causa que así lo justifique o por indicación de las autoridades de la PNA, cuando las condiciones meteorológicas sean adversas y estuvieren en peligro la seguridad de las personas y embarcaciones.

ART. 10º – PENALIDADES.

Serán descalificados el/los equipos que:

a) Se compruebe que hayan partido, desde el Parque Cerrado, antes de la señal Oficial de inicio de la competencia.

b) Los equipos que no respeten el sentido de largada enunciado en el Art. 6º Inc. 3º.-

c) Los equipos que pescasen fuera de los límites establecidos en el artículo 3º.

d) Presente en mesa de control o se verifique la tenencia de una pieza de la especie Dorado o de cualquier especie.

e) Durante la prueba molestare en forma visible a otros competidores.

f) El equipo que violara lo establecido en el Artículo 4º Incisos 1 al 4.

g) Dispusiere de tenencia o uso de bichero y/o “boga grip” en la embarcación. Sus usos están prohibidos en el Torneo. Estará permitido únicamente el uso de bonetes, copos, lazos o similares.

h) Toda pieza que sufra mutilaciones que pongan en peligro su vida, por maltrato en la extracción, o producto de malas artes del participante, dará motivo a la descalificación del equipo y la quita de todos los puntos obtenidos hasta el momento.

i) Reciban ayuda de cualquier clase por parte de otros competidores, o terceras personas ajenas a la competencia. También será descalificado tanto el que dé como el que reciba la ayuda, si ambos son competidores. Salvando las situaciones que pudieran comprometer la integridad de alguno de los participantes o equipos.

j) Se compruebe que aquel inscripto como timonel realice actos de pescar, cuando debería hacerlo únicamente quién está inscripto como participante.

k) El que arrojara sus residuos al agua, atentando contra el ecosistema y la ecología.

l) Todo equipo descalificado deberá retirarse de la zona de pesca, previa entrega de las fichas de fiscalización, se incautarán el o los elementos que hayan motivado la descalificación. La autoridad deberá dejar constancia por escrito del hecho de la infracción y dejar copia al equipo sancionado, eso será suficiente notificación.

ll) Todo equipo que sufriese la descalificación, no tendrá acceso a los premios como así tampoco a los sorteos ni a reclamos de reintegro de dinero por parte de los Organizadores ni al almuerzo de pescadores.

ART. 11º – SORTEOS.

El sorteo de los premios será realizado durante el desarrollo del almuerzo de los pescadores, que se llevará a cabo en el Complejo Polideportivo municipal.

Los beneficiarios de los sorteos, para retirar su/s premio/s deberán acreditar el pago de la inscripción mediante la presentación del recibo que oportunamente le fuera entregado, ya sea en el mismo almuerzo o dentro de los treinta (30) días posteriores a la realización del sorteo en el Palacio Municipal sito en calle 25 de mayo 518 (3409) Tel/Fax: 03794-494442.

ART. 12º – CONSIDERACIONES GENERALES.

Los Organizadores se reservan el derecho de admisión de los pescadores y de los equipos intervinientes.

Los Organizadores no se responsabilizan por los accidentes o pérdidas que pudieran ocurrirles a los participantes, ayudantes de los mismos o terceras personas.

Uno de los integrantes del equipo deberá firmar el presente Reglamento a conformidad y en representación de los mismos.

No se permitirá el desconocimiento del presente reglamento, sus introducciones y/o interpretaciones. –

Fuente | Información Pública.