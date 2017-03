Stand up Comunes y corrientes presenta Re-Buscados

El stand up en Corrientes viene floreciendo hace un par de años impulsado por diversos grupos.

El grupo Comunes y Corrientes, integrado por Federico Molina, Franco Penelli y Oliver Kozlov, que el viernes 31 de marzo abre el año presentando Re-Buscados en Complejo Ribera.

Las entradas ya están a la venta a $100.

Pararse y decir, hacer reír, proponer temas cotidianos y bien locales desde el humor es lo que ofrecen los tres integrantes de Comunes y Corrientes, una odisea escénica que sólo necesita la complicidad del público para transformarse en una grata y catártica velada como la que se vivirá el viernes 31 de marzo en Complejo Ribera, Necochea 20 desde las 21 hs.

El recorrido del trío se viene amasando hace un par de años con presentaciones en pequeños bares de la ciudad, proponiendo ciclos de stand up que les fueron granjeando un público amplio. En 2016 se lanzan a producir de forma independiente el primer show en el coliseo de los correntinos.

Tras haberse presentado en 2016 en el Teatro Vera con gran acompañamiento del público, Comunes y Corrientes se lanza a abrir el año con lo que mejor saben hacer, “pasar un buen rato, reírnos y aprender a mirar las cosas desde el lugar del otro. Re Buscados es un show nuevo que venimos preparando hace rato pensando en que la gente lo pase bien”, expresa Penelli.

“Será una montaña rusa de humor que seguro está rota en algún tramo” agrega Kozlov. “Letra?, No, tenemos una discografía completa. Se trata de mezclar lo actual con lo de siempre. Lo nuevo y lo clásico. La identidad local se va construyendo para nosotros, que no somos de acá” prosigue Oliver, confeso rosarino, “ahí Fede funciona como una brújula, “esto si, esto no”, y generalmente le erra” termina entre risas.

Molina dice no poder obviar la identidad local, “soy de acá y vivo acá, me duelen y divierten las mismas cosas, desde otra óptica. Puntualmente me enfoco en los treintañeros, sus miedos, alegrías, las crisis de madurez, en fin, el bajón de tener treinta y pico”.

Humor en serio el viernes 31 de marzo en Ribera. Las entradas, a $100, pueden adquirirse por mensaje privado al fan page Comunes y Corrientes, con envíos a domicilio.

