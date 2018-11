Se confirmaron los fondos para obras viales en Corrientes

Se confirmaron los fondos para obras viales, de infraestructura y productivas.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la ampliación del proyecto en ejecución sobre la Ruta Provincial Nº 13, que consiste en un 19,5% más del contrato actual, equivalente a unos $ 22 millones.

Así lo informó el ministro de Producción Jorge Vara, que viajó a Buenos Aires junto con el secretario de Agricultura y Ganadería Manuel García Olano, para cumplir una diversificada agenda de reuniones con funcionarios nacionales.

La aprobación de esa ampliación implica completar el tramo Caá Catí-Palmar Grande con obras de mejoramiento de caminos, complementando los trabajos actualmente en ejecución y con la meta de finalizar los 80 km a fines de marzo.

La aprobación fue comunicada por funcionarios de la Dirección de Programas y Proyectos Especiales y Sectoriales (DIPROSE – ex UCAR), ocasión en que se confirmó además la realización de las obras en la Ruta Provincial 22 con financiamiento del BID a través del PROSAP 4 por U$S 4 millones, con fondos no ejecutados por otras provincias.

Además del mejoramiento de esa traza, unos 100 km, los trabajos incluyen obras complementarias para el desarrollo turístico (embarcadero, canal, observatorio de pájaros, entre otras).

Los funcionarios correntinos también formalizaron ante ese organismo nacional el pedido de inclusión en el Programa de Gestión Integral de Riesgos para el Sector Agrícola (GIRSAR) por $ 8.300.000, con posibilidad de ampliar el monto en función de las provincias que presentan problemas para ingresar al programa, ya que es financiado por el Banco Mundial con cargo a las provincias.

Los fondos serán destinados a obras de infraestructura atenuantes del cambio climático (inundaciones, sequías, etc.) a ejecutarse en 2019 y definiendo en la provincia como objetivos las áreas de mayor vulnerabilidad, priorizando drenajes.

Por otra parte, se gestionaron líneas de financiamiento destinadas a conectividad (telefonía celular e Internet), a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (ARSAT).

El Ente destina esas líneas a localidades con menos de 10.000 habitantes, en tanto la segunda es para pobladores aislados y sin ambos servicios.

Asimismo, se confirmó la disponibilidad de fondos para la Foresto-Industria por un total cercano a los 3 millones de dólares, destinado a la instalación de una sala de afilado con fines de capacitación y prestación de servicios; una planta de secado con los mismos fines que la anterior teniendo en cuenta la importancia del proceso en el desarrollo del perfil exportador del industrial maderero; el fortalecimiento del vivero forestal del Ministerio instalado en el CETEPRO para aumentar su nivel productivo y atender los programas del Ministerio en ejecución además de apuntalar su vinculación con el medio, y un programa de capacitación sobre certificación de manejo forestal sostenible para operarios y mandos medios.

La agenda de ambos funcionarios incluyó una reunión en el Consejo Federal de Inversiones, donde se trabajó en una línea de financiamiento para la adquisición de máquinas viales, bajo la modalidad de leasing, destinada exclusivamente a los Consorcios Camineros de la provincia. Para ello se creará un fideicomiso que será administrado por el Instituto de Fomento Empresarial (IFE).

Fuente | Información Pública.

