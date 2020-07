Se acumulan 121 casos positivos Covid-19

Otro caso positivo de Coronavirus-Covid-19 que eleva a 121 los acumulados en Corrientes.

La Provincia registró un nuevo caso de Coronavirus positivo, se trata de otra persona que también mantuvo contacto estrecho con el personal de la fuerza de seguridad que reside en Corrientes y prestaba servicio en Resistencia, se encuentra aislada y en buen estado de salud.

Se acumulan a la fecha 121 casos positivos, de los cuales se recuperaron y fueron dados de alta. Continúan activos siete casos positivos, de los cuales dos se encuentran internados en el hospital Llano, en estado clínico estable, los otros cinco se recuperan aislados en sus domicilios. Los activos, uno es de Goya, dos de Saladas uno de Empedrado y tres de Capital.

Se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio 1323 personas y han concluido esa condición de aislamiento 11798 personas.

El Comité de Crisis, más allá de los casos positivos de los últimos días, reitera que no hay circulación comunitaria del virus, y que de todos los casos se han detectado la trazabilidad, lo que ha permitido actuar con celeridad de acuerdo a los protocolos vigentes con precisión, por lo que comunica a la población que no hay motivo de preocupación, no obstante consignan que es necesario mantener todas las medidas de seguridad e higiene y de distancia social, que es lo que asegura que no se incrementen los contagios.

Situación epidemiológica de la Provincia de Corrientes

DENGUE

Inactivo.

CORONAVIRUS-COVID-19

Un caso positivo nuevo, proviene de un contacto estrecho con un personal de la fuerza de seguridad con residencia en Corrientes y prestación de servicio en Resistencia-Chaco, se encuentra aislado y en buen estado de salud.

Se acumulan a la fecha 121 casos positivos.

Se han recuperado 114 personas que fueron dadas de alta.

Continúan activos siete casos positivos dos de ellos se encuentran internados en el hospital Llano, en condición clínica estable. Los activos dos son de Saladas, uno de Empedrado uno de Goya y tres de Capital.

Se encuentran en aislamiento preventivo 1323 personas.

Han concluido la condición de aislamiento preventivo obligatorio 11798 personas.

