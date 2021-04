San Patricio se equivocó menos y terminó sorprendiendo a Taraguy

Volvió el rugby oficial a la capital correntina y lo hizo con una ajustada victoria visitante de los “santos” ante los “cuervos”. La primera fecha de la Copa Corrientes devolvió las tardes de la ovalada. El ganador tuvo efectividad en los pies de Rodrigo Gauna, autor de 10 puntos.

El rugby volvió después de año y medio sin actividad oficial. Lo hizo con una primera fecha de la Copa Corrientes como único partido. Fue triunfo visitante de San Patricio, que superó a Taraguy por un ajustado 20-17 y así largó un poco mejor esta temporada post-pandemia.

Con todos los protocolos necesarios para una “burbuja” de rugby, la tarde tuvo muchos matices y dos equipos que fueron acomodando a medida que pasaban los minutos, cometiendo errores de manejo y usuales de la inactividad de meses.

El primer tiempo contó con un momento para cada equipo. Quizás en defensa se mostraban un poco más certeros, fue San patricio el que logró cerrar con la ventaja de 3-0, producto de un solitario penal anotado por el fullback Rodrigo Gauna.

Decidido a recuperar terreno, Taraguy salió con solvencia en los ruck y fue en el primer avance donde el pilar Rodrigo Gatti encontró el hueco y llegó al try. Así comenzaban otra cuenta, otro partido que llevaba a ambos al esfuerzo y corrección ante el desgaste y esfuerzo de tener la posesión y jugar en el campo rival.

En la réplica, en la enésima búsqueda por el centro de la cancha, la experiencia de Diego Lencina provocaba los primeros errores en la defensa local y marcaba el primer try de la visita, para volver a sentenciar en parcial favorable: 7-10.

Rodrigo Gauna estaba certero y convertía las dos conversiones, de ambos tries del “Chueco” Lencina, que promediando el complemento ponía a San Patricio arriba 17-7, en el momento de mayor amplitud para la visita.

Pero Taraguy sostenía sus intenciones con el pack, abriendo poco la pelota para ocasionar algunos huecos en la defensa visitante. En uno de los avances con el apoyo justo de forwards, fue otro primera línea el que rompió la línea de las marcas y volvió a sentenciar cierta paridad (14-17). Juan Francisco Codermatz se anotaba entre los goleadores de la tarde y volvía a dar crédito a Taraguy.

Minutos más tarde, el medio scrum Bruno Broll, activo en el duelo de envío a los palos (solo falló el penal en el inicio de partido), fue el encargado de poner el empate transitorio a siete m minutos del final con tiempo reglamentario.

Y así fue que Gauna volvió a tenerse fe. Pidió palos en una de las últimas intervenciones del partido y selló el 20-17 para la visita.

Taraguy tuvo minutos de juego, empujó, pero con más garra que ideas y chocó con la defensa del rival. Tuvo la oportunidad de patear un penal, pero decidió y jugar sin llegar a concretarlo.

Taraguy 17 – 20 San Patricio

Taraguy

1- Rodrigo Gatti

2- Ignacio Stern Solari

3- Juan Francisco Codermatz

4- Ignacio Giménez

5- Mariano Segovia

6- Matías Sandoval

7- Ezequiel Alcaraz

8- Benjamín Chapresto

9- Bruno Broll

10- Domingo Gómez Sierra

11- Juan Martín Gómez Antonini

12- Juan Cruz Chiama

13- Ramiro Amarilla

14- Juan Martín Meabe

15- Juan Cruz Aquino

Ent: Fernando Piragine

San Patricio

1- Ezequiel Lencina

2- Valentín Romero

3- Nicolás Gea

4- Daniel Nuñez Huel

5- Raúl Cáceres

6- Eric Ramos

7- Lautaro Candia

8- Lautaro Fiat

9- Fabián Gatti

10- Nahuel Vidal

11- Diego Lencina

12- Carlos Acosta

13- Facundo Gilocchi

14- José Pucciarello

15- Rodrigo Gauna

Ent: Artal – Ríos.

Progresión: PT, 27’ penal de Rodrigo Gauna (SP). ST, 3’ try de Rodrigo Gatti, convertido por Broll (TRC), 6’ y 17 tries de Diego Lencina, convertidos por Gauna (SP), 25’ try de Juan Francisco Codermatz, convertido por Broll (TRC), 33’ penal de Bruno Broll (TRC) y 38’ penal de Rodrigo Gauna (SP).

Cambios: PT, 13′ Guillermo Abeledo por Stern Solar (TRC). ST, 4′ Santiago Luque por Nahuel Vidal (SP), 5′ Gonzalo Rodríguez Vidal por Nicolás Gea (SP), 8′ Martín Moncada por Aquino (T), 13′ Matías Chiama por Alcaraz (T), 18′ Juan Tomás Moncada por Gómez Sierra (T), 18′ Juan Segundo Pruyas por J. C. Chiama (T), 18′ Emiliano Gómez Coll por Abeledo (T), 30′ Franco Silvestrini por Fiat (SP), 34′ Facundo Gentil por D. Lencina (SP), 34′ Joaquín Gómez por Codermatz (T), 35′ Germán Siutkevic por Núñez Huel (SP) y 38′ Víctor Rolón por Segovia (T).

Amonestados: PT, 29′ Juan Cruz Chiama (T) y 42′ E. Lencina (SP). ST, 22′ D. Lencina (SP) y 44′ M. Moncada (T).

Cancha: Taraguy Rugby Club (Corrientes). Referee: Cristian Cabrera (URNE).





