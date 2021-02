Reanudan el lunes el plan de vacunación, tras la llegada de la tercera partida de las Sputnik V

El Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19, con la distribución en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19 se reiniciará este lunes con la distribución en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires de la partida de 220 mil vacunas Sputnik V que llegaron este jueves al país desde Rusia.



Un vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizó el jueves en Ezeiza con su carga de 240 mil dosis, 20 mil de las cuales fueron derivadas a Bolivia. El resto se repartirán según el mismo cociente de distribución que se utilizó con las dos partidas anteriores traídas desde Moscú.



Se trata de un criterio proporcional en el que se asignan más o menos vacunas según la cantidad de médicos y centros de salud habilitados en cada jurisdicción.



Para Aerolíneas Argentinas, en tanto, el tercer operativo de traslado de vacunas abre un nuevo campo de actividades.



“Se dio esta experiencia y Aerolíneas Argentinas va a estar disponible para poder hacer operaciones de este tipo. Esa es la ventaja de tener una línea de bandera y contar con la experiencia que hemos ganado, como por ejemplo con los servicios que hicimos a China para traer insumos. Esto hace que podamos ofrecer este servicio a los países que lo necesiten”, aseguró Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas luego de recibir el vuelo el jueves último en Ezeiza.



Hasta el momento, fueron vacunadas 278.451 con las primera dosis y 65.583 con la segunda, según datos oficiales recabados hasta el 29 de enero.



Fuentes del Gobierno nacional se mostraron «muy optimistas» en relación a la provisión de vacunas que llegarán en febrero y que serán aportadas por distintos proveedores, en el contexto de disputa que se desarrolla a nivel mundial ante la necesidad de asegurarse medicamentos contra el coronavirus.



Si bien Ceriani advirtió que «aún” no tienen “fecha para otras operaciones”, adelantó que están “trabajando permanentemente con la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), para poder optimizar y eficientizar la operación del avión y poder traer la mayor cantidad de vacunas posible” desde Rusia.



“Estamos trabajando todos los días para que este suministro de vacunas no se detenga. Trabajando codo a codo con todas las áreas de Gobierno que están involucradas en esta carrera que estamos viviendo y contentos también porque este flujo de vacunas no se detiene y la cadena logística está funcionando muy bien”, aseguró el titular de la Aerolínea de bandera.

Las dosis para Bolivia

En relación a las dosis transportadas a Bolivia, Ceriani destacó que “fue también una satisfacción poder traer una partida para el país hermano”, y destacó “el trabajo conjunto para hacer frente a la pandemia”.

Las vacunas destinadas a Bolivia llegaron en cuatro pallets, embaladas con las mismas condiciones que las destinadas a Argentina y, tras ser descargadas del avión de Aerolíneas, fueron trasladadas en un contenedor frigorífico de la empresa Intercargo, hacia la aeronave de Boliviana de Aviación (BOA) que partió rumbo a la Ciudad de La Paz desde la Terminal de Cargas de Ezeiza.

Según informaron autoridades bolivianas, el cronograma de inmunización prevé la distribución inmediata de las dosis y el comienzo de la aplicación con el personal médico de Santa Cruz de la Sierra, una de las ciudades con cifras más altas de contagiados.



El embarque de vacunas llegó al aeropuerto de El Alto, vecina a La Paz, el mismo jueves poco después de las 17 (hora local) donde fue recibido por el presidente Luis Arce y las vacunas empezaron a ser trasladadas en caravana hasta la sede del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para que puedan ser distribuidas en todo el territorio.



Bolivia enfrenta una situación compleja en número de contagios y muertos, con cuadros especialmente graves en La Paz y Santa Cruz y el país del Altiplano ya superó los 200.000 contagiados y los 10.000 muertos por la Covid-19, lo que llevó a que esta semana se endurecieran algunas restricciones.

Los operativos para buscar las vacunas

El primer viaje a la Federación Rusa realizado por Aerolíneas Argentinas trajo 300 mil dosis, al igual que el concretado el 16 de enero.

En todos los casos se utilizó un avión Airbus 330-200, y la carga ocupó un total de 40 pallets (36 para las dosis argentinas y 4 para las bolivianas), que fue transportada en la bodega de la aeronave, y embalada en contenedores denominados del tipo Thermobox, fabricados por la empresa de logística internacional DHL.



Estos contenedores se caracterizan por mantener la refrigeración durante el tiempo suficiente para completar el vuelo sin escalas entre Moscú y Buenos Aires, así como también en la descarga y primera etapa de distribución.



En todos los casos los vuelos de entre Buenos Aires y Moscú, demandaron entre 15 y 16 horas.



Los viajes de Aerolíneas estuvieron a cargo de 10 tripulantes que se fueron alternando al comando de la aeronave en forma simultánea, compuestas por comandante y copiloto, cuatro en funciones y una de refuerzo, a los que se sumaron despachantes, técnicos y personal de carga, para llegar al total de entre 18 y 20 personas a bordo, según el vuelo.



Luego de la descarga en suelo argentino, las vacunas fueron transportadas por camiones de Correo Argentino y de Andreani, hacia los centros logísticos de distribución.

