Reacción de los referentes del kirchnerismo

Aníbal Fernández, Guillermo Moreno y Martín Sabbatella, entre otros dirigentes, cuestionaron las detenciones de Carlos Zannini, Luis D’Elía, y el pedido de desafuero contra Cristina Kirchner.

El juez Claudio Bonadío procesó hoy con prisión preventiva a la ex presidente Cristina Kirchner, y solicitó al Senado que inicie el proceso de desafuero, al tiempo que dictó las detenciones del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y del dirigente piquetero Luis D’Elía. Lo hizo en el marco de la causa en la que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán.

Ante esta situación, ¿cómo fue la reacción de los principales referentes del kirhnerismo?

Aníbal Fernández (ex jefe de Gabinete): “Es una aberración lo que estamos viendo. Yo lo voté el memorándum y lo volvería a votar 100 veces más. Nunca tuvo valor, vigencia, porque nunca fue notificada la ONU. No hay ningún delito, fue un convenio que la Presidenta firmó en sus funciones constitucionales y que el Congreso aprobó. Ahora, queriendo detener a Cristina somos la burla del mundo. Y todos los argentinos estamos en libertad condicional a partir de este fallo”. (En América)

Martín Sabbatella (ex titular del AFSCA): “Se aceleró la #CaceríaK desde el macrismo. Es una brutalidad que muestra el odio del Gobierno y su absoluto desprecio por el Estado de Derecho y la Democracia. Pusieron en marcha un plan sistemático de persecución, para eliminar a las voces opositoras, consagrar la desigualdad y saquear el país. La causa del encubrimiento del atentado es una barbaridad. Un mamarracho que ya fue desestimado y que le sirve de excusa a Bonadío y Macri para montar su show persecutorio. Aceleran la persecución para tapar las reformas previsional y laboral, con las que quieren saquear aún más los bolsillos de los más vulnerables y los trabajadores”. (En redes)

Guillermo Moreno (ex secretario de Comercio): “Estos compañeros están quedando presos en las mazmorras de la oligarquía, porque la oligarquía existe, las mil familias que quieren ir a una sociedad pre peronista. Pero el peronismo aprende. Cristina no será desaforada, no va a pasar como le pasó a Julio De Vido, donde todos nos dimos cuenta de que fue un error. No habrá un solo senador peronista que vote el desafuero de Cristina”. (en Crónica)

Agustín Rossi (ex ministro de Defensa): “Estamos ante un escenario de persecución política y el responsable es Mauricio Macri. Quieren aniquilar a la oposición. Son ellos los que están traspasando todos los límites institucionales. El Memorándum con Irán (causa que desata la cacería de Bonadío del día) tuvo aprobación en el Congreso de la Nación”. (en redes)

Eduardo “Wado” De Pedro (diputado nacional): “Persiguen a la principal líder de la oposición y terminan de destruir el Estado de Derecho. Ya lo dijo Cristina: “la única traición a la patria es utilizar a un Poder Judicial para perseguir a los opositores”. (En redes)

Roberto Salvarezza (diputado nacional electo por Unidad Ciudadana). “Muy grave lo que está sucediendo en nuestro país. El Gobierno y el juez Bonadío desataron una persecución política contra la oposición. Todos estamos en libertad condicional. Se acabó el #EstadodeDerecho”. (En redes)

Mariano Recalde (legislador porteño electo): “Cuando se violan las garantías constitucionales, el problema no es solo para el afectado directo sino para todos nosotros como sociedad. Está en riesgo el Estado de derecho. #AMIA #Bonadío”. (En redes)

Rodolfo Tailhade (diputado nacional): “En lugar del juez Daniel Rafecas, acá debería estar sentado un miserable y delincuente que detiene a las 2 de la mañana a un funcionario como se hacía durante el terrorismo de Estado. Son los jueces modelo de este Gobierno”. (Fue durante su discurso en una reunión del Consejo de la Magistratura)

