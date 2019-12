Valdés: “Cuando llegamos a este momento tratamos de que el Chamamé se escuche en el mundo”

Fiesta Nacional del Chamamé.

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este viernes en Corrientes la presentación de la 30° edición de la Fiesta Nacional del Chamamé y 16° Fiesta del Chamamé del MERCOSUR, en un acto que tuvo lugar en el patio de Casa de Gobierno, que lo colmaron artistas, músicos y bailarines del género.

El Mandatario provincial aseguró que “cuando llegamos a este momento tratamos de que el Chamamé se escuche en el mundo”, en referencia al importante lugar que ocupa este tradicional evento en el calendario de fiestas nacionales del país.

La mayor fiesta de los correntinos se desarrollará desde el 17 al 26 de enero, como todos los años en el Anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola” de esta Capital y tendrá como lema “Nuestra manera de ser”. Por tal motivo es que en la oportunidad se realizó la presentación de la edición 2020 en Corrientes y al iniciar se proyectó el tráiler de la Fiesta, para promocionar el evento.

“Cuando inicia el calorcito comenzamos a sentir el ritmo del Chamamé, ese ritmo del acordeón que nos hace acordar lo que venimos colectando durante el año”, dijo Valdés al tomar la palabra y continuó: “Los distintos pueblos se van vistiendo de fiesta con sus santos, con su fundación, y siempre nos acompaña a lo largo de cada localidad de Corrientes su música”. En ese sentido, expresó que “en esta época calurosa nos acordamos siempre de este tradicional Festival del Chamamé que es su número 30, pero que tiene muchos años más”.

Dijo que “muchas veces no sabemos su origen o su fusión, o cómo se mezcló la acordeona o con las cuerdas españolas, pero lo cierto es que cuando llegamos a este momento tratamos de que el Chamamé lo escuche todo el mundo”, planteando como uno “de los desafíos del pueblo de la Provincia de Corrientes”. De esta manera, el Gobernador remarcó: “Tenemos una obligación moral con nuestros jóvenes de mostrarle el Chamamé, nuestra cultura, porque nadie ama lo que no ve, lo que no conoce”.

Valoró la labor de los chamameceros “por lo que hacen, por el entusiasmo, por ese valor que nos hace identificar en el mundo” y deseó que “algún día, en algún tiempo a través de los canales de televisión de nuestra región Chamamecera, a través de internet o por medio de los amigos chinos, podamos hacer que nuestros acordes vuelen al mundo”. También agradeció y felicitó al “enorme equipo de trabajo que tiene el Chamamé, desde el Chamamé 2.0 o con toda la gente que representa el Instituto de Cultura con Gabriel Romero a la cabeza”.

“Espero que todos juntos los correntinos disfrutemos de esto que verdaderamente es lo nuestro” y afirmó que “seguiremos apostando para ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad” concluyó.

Por su parte, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, recordó que “cuando mirábamos en perspectiva lo que significó la Fiesta del Chamamé, vimos que fueron diferentes escenarios en el Club Juventus, Club de Regatas y el Anfiteatro Cocomarola, por donde pasaron gran cantidad de presentadores y de artistas que dieron lugar al Chamamé”. Manifestó que “sin dudas el Chamamé ocupó un lugar absolutamente diferente, se fue transformando y en esto tienen mucho mérito los artistas, los medios de comunicación, pero también el Gobierno provincial que hace un gran trabajo para poder sostener esta Fiesta, que si bien dura 10 días hay un trabajo de todo el año desde diferentes aspectos”.

Expuso que “entendemos que el Chamamé más allá de ser música y danza, significa poder hablar de la cultura, de esta manera de ser, integrado a los mitos y leyendas, a la historia, a la gastronomía”. A lo que agregó que “Corrientes es naturaleza y cultura” y sostuvo que “cuando trabajamos desde la política pública en cultura pensamos que más allá de la identidad, de lo que significa reforzar los valores, también sirve para movilizar un engranaje importante de la economía” y en ese marco contó que “la Fiesta Nacional del Chamamé 2019 movilizó alrededor de 100 millones de pesos, en hotelería, gastronomía, entre otros”.

Romero aseguró así que uno de los desafío del Gobierno “es poder trabajar desde el desarrollo: por eso el trabajo que se viene realizando con los 10 municipios que van a estar involucrados en la Fiesta, ya que hay un gran potencial de turistas para cada uno de estos lugares y un potencial de 10 millones de personas cuando se cuenta el norte de Brasil, Paraguay y Uruguay, para la difusión”.

Gran parte de la Provincia será sede de la Fiesta

El director de la Fiesta Nacional del Chamamé, Eduardo Sívori, primeramente valoró el apoyo del Gobierno provincial, que “nos permitió crecer a lo largo de estos años y darle posicionamiento a la bandera de identidad que es nuestro Chamamé y, por otro lado, también la visibilidad de la Provincia”. Remarcó que en 2020 “tenemos un nuevo desafío porque gran parte de la Provincia será sede la Fiesta, es decir, que en cada municipio se va representar una partecita de nuestra cultura dándole una visión diferente de poder vivirla y ofrecerá a su gente estas vivencias”.

Asimismo, Sívori respecto a la programación detalló el lugar protagónico que tendrán las mujeres como también los reconocimientos y homenajes que se presenciarán en cada noche con las personalidades destacadas, contando la trasmisión de la Televisión Pública de Argentina y cuatro repetidoras del Paraguay. Y para cerrar, instó a que “nos preparemos para recibir a los visitantes que vendrán a la Capital de la nación Chamamecera y para disfrutar de la bandera de nuestra identidad”.

Chamamé 2.0

Hizo lo propio el representante del Programa Chamamé 2.0, Marcelo Silva, quien resaltó que luego de un año “con la misión de revalorizar y proyectar nuestro Chamamé, hemos cumplido con los objetivos”. Detalló que la plataforma contó con presencia en 45 países, 3.400.000 reproducciones de video y contó sobre el concurso Chamamé 2.0 que se extendió por 7 meses, donde participaron 184 grupos enviando videos y las publicaciones de 30 localidades, y los ganadores fueron seleccionados a través del voto del público.

Acompañaron a Gustavo Valdés y al presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, el vicegobernador Gustavo Canteros; los ministros de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez; de Producción, Jorge Vara; Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; Desarrollo Social, Adam Gaya; Turismo, Sebastián Slobayen; Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Justicia, Buenaventura Duarte; el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cassani; el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano; entre otros jefes comunales. Además asistieron al acto una delegación de funcionarios de la provincia de Liaoning, de la República Popular China, que se encuentren de visita en la Provincia para establecer relaciones de intercambio y cooperación.













