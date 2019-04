Producir una verdadera revolución en el conocimiento

El gobernador Valdés, encabezó la presentación de los libros “Aprender jugando en las clases de lengua” y “Corrientes y yo”, que en una primera etapa se distribuirán en las escuelas correntinas 12.500 ejemplares.

Los mismos fueron diseñados y pensados por la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, miembros de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, la Dirección de Sistemas de la Información, supervisora del Consejo Federal de Educación, y la Dirección de Enseñanza Privada.

“Aprender jugando en las clases de lengua” es la oportunidad de compartir con docentes estrategias lúdicas enmarcadas en la neuropsicoeducación y educación emocional. Se busca abordar los ciclos de enseñanza y aprendizaje de la lengua originaria, materna, de contacto y extranjeras.

Del mismo modo el libro “Corrientes y yo” es una idea original del Ministerio de Educación a través la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Es el primer libro sobre la provincia pensado en las escuelas correntinas sobre la identidad, historia y cultura.

Educación Intercultural Bilingüe

Las explicaciones técnicas sobre el trabajo de gestación de ambos libros estuvieron a cargo de la directora de Educación Intercultural Bilingüe, Clarisa Godoy, puso de relieve las acciones que lleva a cabo el Ministerio de Educación de la Provincia, tienen el objetivo de mejorar la calidad educativa. Las políticas que apuntan a garantizar el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes, para lo cual en los respectivos materiales bibliográficos hubo un arduo trabajo también un grupo de especialistas de lengua española, guaraní, francesa, italiana e inglesa, como también, especialistas de diferentes áreas de las ciencias.

Durante el acto se efectuó la entrega simbólica de ejemplares a los directivos de las escuelas primarias: “Belgrano”, “Mariano Moreno”, “Centenario”, “Domingo Faustino Sarmiento”, “Juan Ramón Fernández”.

También, se repartieron a los jefes de Departamentos de lingüística y jefes de carrera del colegio Secundario “José María Ponce”, colegio Privado “Santa Ana”, escuela Normal “Profesor Ramón Milciades Gómez”, instituto Superior “Josefina Contte”, instituto “San José”, instituto Superior de Formación Docente N° 1.

Además, se otorgaron reconocimiento, copia del material y de las resoluciones correspondientes a las comisiones de redactores de ambas publicaciones.

Gobernador Valdés

El gobernador Gustavo Valdés, tras hacer un repaso sobre el abundante y rico material que se refleja en las páginas de ambas publicaciones exhibió uno de ellos, dijo a los presentes: “me siento orgulloso de tener en mis manos estos libros, y de lo que vamos a enseñar a nuestros niños”.

Y valoró que, a través del trabajo articulado de distintas áreas de la cartera educativa, los libros ofrezcan una mirada hecha por los correntinos, sobre nuestra historia, cultura, tradiciones, semblanzas y un sinnúmero de cosas que “no caben dudas van a ser estudiadas, debatidas y abordadas por docentes y alumnos”.

Seguidamente, no dudó en afirmar que el verdadero desafío es trabajar para “producir una verdadera revolución en el conocimiento”, acotando que en estos nuevos tiempos donde no debe haber formas rígidas y modos de búsqueda, “estos trabajos apuntan a lo que pretendemos: innovación para adaptarnos a los cambios que propone y reclama la sociedad, a los que no debemos tenerle miedo”.

Luego, haciendo una comparación con otras provincias, dijo que “nuestros docentes son excelentes, tanto por su preparación, por el compromiso que ponen día a día en la tarea de educar”, señalando que lo hacen en un “mundo cada vez más globalizado, en donde las tecnologías juegan un rol fundamental en pos de lograr una educación de excelencia y calidad”.

Por su parte, el mandatario ratificó el compromiso de avanzar en el objetivo de que antes de fin de año, “todas las escuelas y establecimientos educativos de Corrientes estén conectadas a internet”, para lo cual, la Provincia viene desplegando un trabajo importante en la instalación de fibra óptica.

“Solamente en Capital extendimos este año, 64 kilómetros de fibra óptica y todas las escuelas de y organismos del estado van a estar conectados para transmitir conocimientos e información y trabajar por la Corrientes del futuro”, resaltó Valdés.

Para culminar, afirmó que es fundamental incorporar modernización y conectividad para lograr acceso al conocimiento e interactuar adaptándonos a las nuevas tecnologías y estimó que, en un par de años, “cada aula va a poder estar conectada a la fibra óptica”.

Ministra Susana Benítez

Por su parte, la ministra de Educación, Susana Benítez, manifestó que “estos libros son fundamentales para la educación de los correntinos”, a la vez que agradeció a todo los que colaboraron con la publicación y recordó cómo fue el proceso para crear los libros que contaron en todo momento con el respaldo y la decisión firme del gobernador Gustavo Valdés de llevar adelante y materializar el ambicioso proyecto.

“Son 12.500 ejemplares publicados, en esta primera etapa que van a llegar a manos de las escuelas correntinas”, resaltó la titular de la cartera educativa y agradeció de manera especial al gobernador Valdés, en nombre de toda la docencia correntina, por el decidido apoyo para concretar “este hermoso sueño que hoy es una realidad para nuestros alumnos”.

“Corrientes estudiaba de los manuales conocidos que no estaban hechos por correntinos, por cual no contaban con la mirada de nuestra idiosincrasia, identidad, cultural, historia o lengua”, comentó Benítez y añadió que “esta será la primera vez que en nuestras escuelas tengamos un libro de propio creado por redactores y profesionales locales”.

