Piden firmas para juicio político al Intendente de Paso de la Patria

Por Whatsapp convocan a vecinos a firmar un pedido de juicio político al Intendente.

En Paso de la Patria, el último sábado, comenzó a circular un mensaje a través de Whatsapp con el siguiente texto: “el lunes y martes de 17 a 19, en la inmobiliaria del Chino (sobrenombre del ex jefe comunal, vice y legislador Oscar García) se pone a disposición de los vecinos empadronados, la denuncia por tema cloacas y pedido de juicio político para el intendente Bordón. Llevar DNI”.

La convocatoria se viralizó no sólo a través de los celulares, sino también por las redes sociales. “Es lamentable que mientras se dan estas situaciones que responden a peleas políticas internas, nuestra población sigue sumida en una serie de problemas sin resolver. Y uno de ellos es precisamente lo referente a las cloacas. Somos una villa turística y resulta que no tenemos ese servicio esencial. Nación envió supuestamente plata para comenzar con las obras pero ahora un particular denunció irregularidades”, manifestó Esteban Verellen, quien es uno de los integrantes de la comisión “Todos por Paso de la Patria”.

Verellen agregó que “si Nación decide no mandar más plata debido a esa presunta irregularidad, otra vez nuestra comunidad pagará las consecuencias del mal accionar de nuestros funcionarios”.

