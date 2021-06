Perspectiva meteorológica y situación hidrológica

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA.

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) publicó los posibles escenarios hidrológicos en la Cuenca del Plata según datos de los informes elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentado a los organismos integrantes del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), para el período junio-julio-agosto de 2021.

El resumen señala -en cuanto al clima- que en el litoral argentino se espera un trimestre con condiciones deficitarias de precipitación, al igual que para la cuenca del río Uruguay. Para las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná se espera un trimestre con condiciones normales a deficitarias.

En relación a la hidrología, el escenario que se observa este año es similar al registrado en 2020, con una tendencia climática desfavorable que podría agravar la situación durante el trimestre de interés.

Los aportes de caudal desde la mitad norte de la Cuenca del Plata continuarán siendo muy inferiores a los valores normales correspondientes a otoño / invierno.

El río Paraná en el tramo argentino presentó aguas bajas persistentes, durante el mes de mayo persistió la escasez de lluvias, disminuyendo la actividad sobre la cuenca de aporte al tramo. El caudal de ingreso fue disminuyendo de manera acotada.

La operación especial de descargas desde Itaipú entre el 23 y 31 de mayo generó una onda de repunte que se propagó rápidamente por el tramo argentino del río, sin modificar sensiblemente la situación, dado el escaso volumen de la onda.

La tendencia climática regional, con horizonte al 31 de agosto presenta una perspectiva desfavorable, con baja probabilidad de una recuperación en los próximos meses, por lo tanto, en junio podrían volver a presentarse valores muy inferiores a los normales, próximos a los mínimos históricos.

Datos semanales

La perspectiva semanal señala que no se esperan lluvias sobre el Litoral y llanura pampeana, sin además se interpreta que tampoco en la mitad superior de la Cuenca del Plata se registrarían lluvias significativas. La semana subsiguiente no presentaría un cambio sensible por lo menos en lo referido a la parte de cuenca en territorio argentino.

Respecto a la situación hidrológica del río Paraná el día 13 de junio se registraron alturas de 0,65 metros en Corrientes y 0,70 metros en Barranqueras, en el orden de 1,10 metros por debajo del pico del repunte. Promedios semanales: Corrientes 0,56 metros y Barranqueras 0,65 metros. No se espera un nuevo repunte; continuarán en la franja de aguas bajas.

De manera comparativa, los datos del 13 de junio indican 0,67 metros y 0,72 metros, por debajo de los respectivos valores registrados en igual fecha de 2020. La perspectiva climática es desfavorable. En junio los promedios mensuales serían de 0,45 metros (3,40 metros por debajo de lo normal, considerando como referencia los últimos 25 años).

El caudal que ingresó al tramo registró el 13 de junio cerca de los 8.300 metros cúbicos por segundo, muy por debajo del valor promedio de junio de los últimos 25 años. En general, se registraron descensos en los promedios semanales del orden de 0,20 metros a 0,40 metros.

Con la perspectiva y la tendencia más probable, los niveles en el tramo serán, durante los próximos meses, muy similares a los bajos niveles observados en 2020 o eventualmente más bajos aún. En Goya el nivel promediaría en junio 0,80 metros (3,15 metros por debajo de lo normal).

El río Uruguay en su cuenca media recibió las lluvias sobre las cuencas de afluentes de la margen brasileña que permitieron mejorar acotadamente el aporte en ruta al tramo medio del río, el que pudo estimarse el 13 de junio en unos 2.400 metros cúbicos por segundo. Por el pronóstico meteorológico se espera una disminución en la próxima semana.

Los niveles en el tramo se ubican en aguas medias, aunque por debajo de lo normal. En Paso de los Libres el caudal promedió 2.770 metros cúbicos por segundo (12% más). No se espera un nuevo repunte en la próxima semana. La tendencia climática indica predominio de lluvias inferiores a las normales en el trimestre al 31 de agosto sobre la cuenca media. Se mantendrá la atención especialmente en los eventos de corto plazo.

