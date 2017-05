Paso de la Patria y los problemas que tiene

Paso de la Patria vive momentos difíciles, las copiosas lluvias complicaron notablemente las calles cuando no están directamente intransitables, algunos sectores están inundados y ahora encima el tema de la energía.

Se suman más problemas cuando el tema es la energía eléctrica, sucede que desde hace meses la empresa que construye una línea para bajar energía directamente desde Yacyretá paró la obra a una distancia aproximada de 1,4 km. porque el Intendente Armando Bordón no muestra interés en el asunto, no da curso a una resolución para liberar la traza por donde pasaría el tendido eléctrico que pertenece al ejido de Paso de la Patria, son unos 800 metros para llegar hasta el predio donde se levantará la Estación Transformadora (ET) Pirayú.

La inversión que hace la provincia de Corrientes para que Paso de la Patria pueda mejorar la calidad en la prestación de energía eléctrica es de 473 millones de pesos, pero la empresa ya tuvo que despedir al personal y solicitó trasladar la ET a otra localidad, por donde pueda pasar el tendido eléctrico.

Esto significa que la energía, proveniente de Yacyretá pasaría de largo por la villa turística, dejándola sin un mejor servicio de suministro de energía. Las razones esgrimidas por la empresa son atendibles; las de la comuna, ni siquiera se conocen.

Armando Bordón no solo no firma una resolución que no tiene costo alguno para la comuna, sino que además no da razones del porque está trabando la misma y más teniendo en cuenta que dejará a los habitantes del “Paso” con un sistema energético que no da para más, ni hablar cuando la demanda es mayor.

Hay concejales que para las próximas elecciones pretenden ser candidatos a intendente pero no se los ve ni se sabe que estén prestándole atención debida a esta importante cuestión, la gente se pregunta ¿qué estarían esperando?

Uno de ellos es Carlos Romero, que pretende ser candidato a intendente como Jorge Sicardi, ambos actualmente concejales.

Bordón termina su mandato el 10 de diciembre y no puede ser reelecto.

Así y todo, al ser 2017 un año electoral, crece la expectativa para que se produzca un cambio que mejore las cosas en Paso de la Patria.

Vía | corrientesaldia.info

