Oferta de Corrientes a docentes es la más alta del país

Los ministros Vaz Torres y Benítez ratificaron que este lunes se inicia el ciclo lectivo en la provincia de Corrientes y que se les descontará a los que se adhieran al paro nacional. “Ningún peso justifica la pérdida de días de clases”, dijo el titular de Hacienda.

El Gobierno provincial defendió hoy la oferta salarial hecha al sector docente como “la mejor del país”, confirmó que las clases se iniciarán este lunes 6 en la provincia y reiteró que se les descontará el día a los que hagan paro, en adhesión a la huelga por 48 horas dispuesta por la CTERA.

“Lo que vamos a decir claramente es que las clases comienzan. Ningún peso justifica la pérdida de días de clases. Esto no es negociable”, lanzó el ministro de Hacienda de la Provincia, Enrique Vaz Torres, en declaraciones radiales, mientras que su homóloga de Educación, Susana Benítez, apeló al “compromiso” de los docentes correntinos con la educación.

“Confiamos mucho en los docentes. Acá hay una decisión del Gobierno de invertir en el salario y el primer tramo de aumento está en el orden de 1.500 pesos”, aclaró Vaz Torres en radio Sudamericana, y recordó que la oferta que se hizo a los sindicatos docentes “fue una suma de 800 pesos más los 700 pesos que se tenían inicialmente, para el mes de marzo”, lo que totaliza 1.500 pesos adicionales.

El ministro contó que en la reunión del viernes los sindicatos “aceptaron los números, pero dijeron que iban a consultar a las bases”, y lamentó que pese a que “la propuesta cerraba por ser mejor oferta del país, no pudo concretarse por el tema del paro, ya que no firmaron el acta”.

Para Vaz Torres, como este es un año electoral, “hay intereses de las partes en el arco gremial”, ya que “en el devenir de las discusiones, las propuestas del Gobierno eran reconocidas hasta como sorpresivas pero en el transcurrir de las conversaciones se notaba que la intención era buscarle la quinta pata al gato”.

“No hubo llamado. Las noticias las recibíamos de la prensa que estaba en el lugar”, contó Vaz Torres sobre el faltazo del Frente Gremial docente a la reanudación del diálogo el viernes por la tarde.

El titular de la cartera económica provincial señaló que “en Corrientes, la cuestión de trabajar en blanco, eliminando sumas en negro, hace que las inversiones en el bolsillo parezcan menores porque hay que financiar las estructuras piramidales de adicionales, de jubilaciones, que comprende las erogaciones del Estado. Entonces, el impacto real [del aumento] es del 24% y el presupuestario, del 35%”.

Por encima del 18%

“Corrientes superó la propuesta del 18%”, resaltó, en tanto, la ministra de Educación y confió en que “lógicamente, algunos docentes van a adherir al paro nacional, pero será la menor cantidad”.

“Los docentes que irán al paro mañana están en total uso de sus derechos. Sabemos que la Constitución garantiza el derecho de huelga, pero también sabemos que días no trabajados son días no abonados, por lo cual hemos dispuesto que los días de paro van a tener los descuentos pertinentes”, confirmó Benítez en Radio Dos.

“La obligación de un docente es brindar un servicio educativo y esa obligación se ve retribuida con un salario y este es abonado con el aporte de todo los ciudadanos; entonces, si el servicio no es brindado al alumno, es restado”, consideró la funcionaria. “El Estado respeta el derecho a huelga, pero también tiene la obligación de no contribuir al pago de los sueldos a alguien que no trabajó”, justificó.

“No somos ni buenos ni malos. Solo estamos cumpliendo con las normas vigentes. El derecho del docente es respetado pero nosotros tenemos la obligación de garantizar el servicio educativo”, afirmó.

