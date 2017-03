Por narcotráfico en Itatí la prensa pide explicaciones

Narcotráfico en Itatí. Aún no se sabe si Colombi decidió en soledad o si alguien de su entorno le sugirió exponer su verdad ante los medios nacionales sobre lo que el Gobierno de Corrientes llamó un operativo mediático para desprestigiarlo y ligarlo con la droga.

Lo cierto es que asumió el compromiso, dio la cara y pasó momentos de zozobra en un programa del canal América que decidió, desde hace unos días, no sacarle la lupa de encima.

Entrevistado por el panel del programa Intratables, de la señal de alcance nacional América, el gobernador Ricardo Colombi reconoció el lunes por la noche la difícil de la situación generada por el narcotráfico en Itatí. “Llevo sólo 3 períodos y la situación está más crítica que nunca”, manifestó tras ser consultado en reiteradas oportunidades sobre cómo podía desconocer la situación.

Esta fue sólo una de las tantas entrevistas que el mandatario local dio estando en Buenos Aires, y tal vez donde peor la pasó por el tenor de las preguntas y la insistencia de los panelistas en una cuestión tal vez obvia: un Gobierno que no es inepto ni cómplice no puede darse el lujo de no saber lo que pasa en un pueblo tan pequeño como Itatí, y al parecer tan infectado por la droga.

“Lo que pasa es que tenemos fronteras muy calientes, son 300 kilómetros que nos separan de Paraguay que entre 2012 y 2015 se desprotegieron para traerlos a Buenos Aires”, argumentó Colombi hablando de los gendarmes y prefectos que fueron relocalizados por orden del kirchnerismo. Aseguró además que las drogas no se producen en la provincia sino en el vecino país.

A su vez reclamó a las autoridades paraguayas que “comiencen a hacerse cargo” de la situación, cuestión que por momentos se le volvió en contra cuando los panelistas le pedían lo mismo al mercedeño.

-¿Cuándo ustedes se van a hacer cargo? preguntó Santiago Del Moro, conductor del envío, hablando en general de los políticos. Con eso abrió la puerta a una andanada de críticas y hasta cuestionamientos.

-No nos sorprende para nada lo que pasó en Itatí -arriesgó uno de los panelistas.

-Usted está acusado de obstrucción de Justicia en Goya -señaló otro.

-No llegó el exhorto del juez porque no se confía en la policía de ustedes -argumentó más tarde un tercer periodista.

-No puede un gobernador desconocer la situación de Itatí -revoleó alguien al pasar, para abordar otro de los ejes de la nota que fue sobre la situación del intendente de Itatí, Roger Terán. Ante ello, Colombi admitió desconocer lo que sucedía. “No sabíamos que el Intendente estaba metido, pero es una situación que surge luego de 3 años de investigaciones, nadie sospechaba de él”, explicó.

-Terán ganó con el 51% de los votos en 2013 -le enrostró una de las periodistas.

Colombi allí caminó por la cornisa.

Adalid como fue de la autodeterminación provincial ante los “atropellos” nacionales durante la “Era K”, el hombre argumentó -circunspecto- que bueno, “tal vez serán unas 3.500 personas que se habrán equivocado”.

Terán ganó en 2013 con el voto positivo de 2.644 personas.

Siguiendo esa lógica del Gobernador, ¿puede que también se hayan equivocado las 286.821 que lo votaron a él? ¿Puede la autodeterminación ser un equívoco y por lo tanto apurar una intervención a esa comuna?

Y a propósito de ello, no pudo salir con solvencia de la cuestión cuando le preguntaron si después de tantos años en el poder no tenía algún partidario suyo que conociera la situación de Itatí.

-No somos un pueblo cómplice. Nadie sospechaba del intendente -remarcó.

-La única manera de no verlo es no querer verlo -insistió otro panelista, tras lo cual, uno de los veteranos preguntó sobre la situación investigativa de un periodista muerto en 2009.

-Se sigue investigando -respondió incómodamente el Gobernador.

Quiso llevar después la discusión hacia la cuestión educativa y sobre la crisis que generó el traspaso de las escuelas, pero no le dejaron.

Entonces intentó con el cuadernillo de asuntos urgentes que le entregaron a los candidatos a presidente en 2015 y cosechó burlas de la mesa. Mientras lee, “ya nos pasaron 10 aviones por la frontera”, se burlaron, con sonido ambiente incluido.

Colombi aprovechó igualmente los comentarios de la mesa periodística para desmentir que el documento “Encuentro Federal para una Argentina mejor” que entregó su gestión a todos los candidatos sea sólo una pieza de marketing. Allí entre los reclamos y demandas estaba la cuestión del narcotráfico como prioridad a resolver, dijo, “y gracias a esto se están dando estos resultados”.

También destacó el trabajo que viene realizando el Gobierno nacional: “Antes atacaban el narcotráfico desde la distribución, es decir la droga entraba, pasaba mil kilómetros y en el conurbano bonaerense se secuestra. Ahora el trabajo está directamente en la frontera”, explicó.

-No siente que Macri lo está dejando sólo -preguntó finalmente una de las panelistas, pero la respuesta se perdió en el murmullo que suele caracterizar al programa.

Colombi se fue del piso entregando aquel documento. No logró conmover al auditorio. Antes estuvo con Nelson Castro en TN. Después, en el mismo canal América, en el programa de Alejandro Fantino volvieron a ponerlo bajo la lupa con cuestiones ya aclaradas, como su controvertida participación en el operativo de Goya.

Ricardo fue a dormir y ayer siguió su raid por distintas radios. Hoy espera al presidente. En el Gobierno esperan que el clima esta vez acompañe.

