Messi, Romero y nueve más. La fórmula atraviesa la vida de la selección argentina desde hace casi 9 años. En el medio pasaron dos mundiales, tres eliminatorias y tres copas América, pero no ellos: invariablemente, el 10 y el 1 aparecían en la formación titular. A 41 días de que el equipo debute en Rusia contra Islandia, esa certeza se desvaneció; no porque alguien dude del lugar del capitán. Pero ¿y si el arquero esa noche en Moscú no es Sergio Romero? ¿Ni Nahuel Guzmán, el suplente habituado a ser tal e integrante selecto de la mesa de los referentes? ¿Ni tampoco Franco Armani, el que arrasa en las encuestas? Una idea empieza a crecer en la cabeza de Jorge Sampaoli, aunque todavía no tenga la fuerza de una decisión: el nuevo candidato a cubrir el arco en Rusia es pelado, tiene 36 años y solo dos partidos con la camiseta nacional. Se llama Willy Caballero. Una mini revolución asoma camino al Mundial.

Como nunca en los últimos 9 años, un histórico ve peligrar su titularidad; Sampaoli está cada vez más convencido de que el 1 en el Mundial debe ser Willy Caballero; Guzmán y Armani pelean mano a mano para completar la lista.

Cuando Ubaldo Fillol atajó contra Alemania Oriental, en el último partido de la Argentina en el Mundial del ’74, tenía 24 años y debutaba en la selección. Nacía un reinado que se extendería en las siguientes dos Copas del Mundo. El Pato atravesó los torneos del ’78 y del ’82 para encadenar 13 encuentros consecutivos, un récord que parecía imbatible. Cuando Sergio Romero atajó contra Nigeria, en el debut de la Argentina en el Mundial 2010, tenía 22 años y apenas seis partidos en la selección. Nadie se imaginaba el alcance que tendría su llegada. Chiquito completó ese torneo, continuó en 2014 y en Rusia participará en su tercera Copa del Mundo. Para igualar la marca de su admirado Fillol, quien lo entrenó en el predio de Ezeiza cuando era juvenil, necesita que Sampaoli lo elija para el estreno con Islandia. Parece una ironía.

El entrenador no definió el puesto, pero son días de movimientos y reestructuraciones. En las últimas horas, desde el entorno del cuerpo técnico confiaron a LA NACION: “Willy es excelente. Es una pena habernos demorado en jugárnosla por él”. El escenario cambiante no termina ahí, porque hace algunos meses irrumpió. Franco Armani. Hora tras hora crecen sus acciones y ya es muy probable que integre la lista definitiva. Entonces, ¿el que se perdería el Mundial es Guzmán? El arquero de Tigres ha bajado su nivel en el último semestre. Guzmán o Armani, “el grupo o el nivel”, deslizan desde el seleccionado para graficar los argumentos de la decisión. Guzmán goza de la simpatía y el afecto del corazón del plantel, y el “desconocido” arquero de River atraviesa una actualidad incuestionable.

El 19 de mayo Manchester United y Chelsea jugarán la final de la FA Cup en Inglaterra: Romero de un lado y Caballero del otro, en un adelanto de la pelea que tendrán por el puesto de arquero de la selección camino a Rusia.

¿Y qué argumento porta cada uno para ser titular? Los números no son aliados de Romero (31 años; 1,92m). Bajo la conducción de Mourinho, en la actual temporada en Manchester United no jugó ni un partido por la Premier League. El viernes, al menos, volvió al banco en la derrota 1-0 con Brigthon, después del traumatismo en la rodilla derecha que lo sacó del amistoso de la selección ante España, el 27 de marzo. Esa noche en Madrid (la del histórico 1-6) se produjo la imagen que ahora puede resultar reveladora: salió Romero, entró Caballero. En su club, Chiquito apenas jugó nueve partidos desde agosto: cuatro por la FA Cup, tres por la Copa de la Liga inglesa y otros dos en la Liga de Campeones. Tampoco ha tenido continuidad Willy Caballero (36 años; 1,86m) con Antonio Conte en Chelsea, porque apenas disputó 12 encuentros: dos por la Premier, seis en la FA Cup y cuatro en la Copa de la Liga. Una curiosidad: el 19 de mayo será la final de la FA Cup, entre Manchester y Chelsea. Sí, presumiblemente será Romero vs. Caballero. ¿El último round para definir la titularidad en Rusia?

Los dos se reunieron en estas semanas con el entrenador, durante el paso de Sampaoli por Europa: el titular mostró tranquilidad, como siempre. Su presente, vacío de acción, no es muy diferente al proceso previo al Mundial 2014, en el que se erigió en una de las figuras del subcampeón. Esa carta juega también en los cálculos del DT: Romero demostró ser confiable en situaciones similares a la actual. ¿Por qué Caballero completa el formulario de Sampaoli? El entrenador valora su muy buen partido ante Italia en Manchester: esa noche Willy -era su debut- atajó todo y mostró una mejor técnica que Romero para jugar con los pies. El DT prioriza la salida por abajo en cada posesión y en ese aspecto, Caballero va adelante. En su conversación con Sampaoli repasaron ese partido y también los errores que cometió en el 6-1 de España. El entrerriano se mostró dispuesto a incorporarse a la selección al día siguiente de la mentada final contra Chiquito, y escuchó la frase estimulante que el DT les repitió a todos: “No te conformes con estar en la lista, tenés que pelear por ser titular”.

El ‘Patón’ Guzmán (32 años; 1,92m), está en el extremo opuesto a los dos europeos: suma 41 partidos en la temporada, pero su actualidad abre dudas. También, que nunca haya sido un competidor real de Romero: siempre estuvo claro quién era el titular y quién el suplente desde que el rosarino se sumó al plantel, en la era Martino. Fue demasiado tiempo sin competencia interna. Armani (31 años; 1,89m) luce números relucientes desde que aterrizó en River, en enero: jugó 17 partidos y en diez conservó la valla invicta. Su presente solo atrapa elogios.

Algo más para entender la dimensión de Romero debajo del arco albiceleste: desde su debut, el 9 de septiembre de 2009, en la derrota con Paraguay 1-0, en Asunción, la Argentina jugó 120 partidos. En 94, la valla fue suya. La diferencia con sus colegas es abismal: Andújar atajó seis veces; Guzmán, cinco; Orión, tres; Pozo, Carrizo, Gabbarini y Caballero, dos, y completan el paso fugaz Campestrini, Nelson Ibáñez, Javier García, Ustari y Marchesín.

El lunes 14, Romero, Caballero, Guzmán y Armani aparecerán entre los 35 preseleccionados por Sampaoli para ir al Mundial. Una semana después, en Ezeiza se reunirán solo los 23 elegidos para viajar a Rusia. Uno de los cuatro no estará allí. Los otros tres empezarán una carrera corta, que culminará en Moscú. En ese sprint hay uno que arrancará unos metros adelante: es pelado, tiene 36 años.

Las dudas de la lista: 9 apellidos para 3 lugares

El DT de la selección trabaja con una obsesión: pretende tener definidos el lunes 14 los 23 apellidos que llevará al Mundial, cuando entregue la lista de los 35 preseleccionados que le exige la FIFA. Hay tres vacantes que debe completar: un arquero (Guzmán o Armani), un volante (saldrá del terceto Kranevitter-Enzo Pérez-Pizarro) y un extremo (Perotti y Centurión tienen más posibilidades que Meza y Papu Gómez).

