“Macri es un chambón” dijo Alberto Rodríguez Saá

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, criticó duramente la gestión de Cambiemos.

“(Mauricio) Macri es un chambón”, afirmó Alberto Rodríguez Saá al criticar la gestión de Cambiemos y sentenció: “Se presentó como que sabía de esto y aquello, y no sólo no sabe, sino que mirá dónde ha llevado a la Argentina”. En tanto, el mandatario de San Luis se refirió al Presupuesto 2019 y advirtió: “El Gobierno busca que vayamos para sacarnos la foto y decir que los gobernadores apoyan el Presupuesto. Y no es así”.

Este martes, el presidente recibirá en Casa Rosada a los gobernadores para intentar avanzar en el Presupuesto 2019 y conseguir un fuerte respaldo político que le permita encarar con mayor tranquilidad la última parte del año. Sin embargo, encaminadas las negociaciones con el Fondo y frenada la vertiginosa suba del dólar, el apoyo político no parece estar cerrado, más allá de la voluntad de aceptación demostrada por algunos mandatarios.

“La reunión del martes es clave. El Gobierno busca que vayamos los gobernadores para sacarnos la foto y decir que los gobernadores apoyan el Presupuesto. Y no es así”, advirtió Rodríguez Saá durante una entrevista en Radio 10 y agregó: “Vamos a ir a informarnos cuál es el presupuesto, que no conocemos. Nos tienen que mostrar el presupuesto”.

Asimismo, resaltó: “Va a haber Presupuesto. Pero hay que ver si es el Presupuesto del FMI o con las modificaciones que hagamos los argentinos”, al tiempo que aseguró que “hay algunos” que ya no ostentan cargos como autoridades provinciales, pero que, de todas maneras, “van a las reuniones y están operando en ese sentido”.

“Lo que vamos a hacer es, por primera vez, informarnos cómo es el Presupuesto. Supongo que nos entregarán el Presupuesto en la mano para estudiarlo. Después de que nos vayamos el martes, vamos a estudiarlo y seguramente vamos a proponer modificaciones, porque ¿quién quiere votar el Presupuesto del FMI? Yo no”, afirmó.

Incluso, señaló: “¿Cómo vamos a decir que sí, si nadie lo conoce? Parece que el Fondo Monetario sí y eso es horrible. No se traguen el amague”, al tiempo que cuestionó el acuerdo con el ente internacional y pidió que se analice en el Congreso, ya que afirmó que “es verdaderamente horripilante y no hay otra forma”.

De todas maneras, apuntó contra el Ejecutivo y resaltó que existe un “default interno” por parte de la gestión macrista. “Todo este ajuste lo hace para pagarles a los de afuera. La deuda que tiene con San Luis no la paga, la deuda que tiene en distintos rubros, como el PAMI, las prestaciones de salud o las cárceles tampoco”, aseveró.

“Por estas horas ustedes van a leer las editoriales de los diarios diciendo que los gobernadores vamos a hablar con Macri. El presidente nos va a entregar un presupuesto que ya conoce el FMI. Tenemos que visitar a todos los bloques de la oposición para que lo rechacen para que no castigue a los municipios quitándole el fondo sojero, para que no quiten los subsidios al transporte. Tenemos que rechazarlo en beneficio de los pobres y de las pymes”, agregó.

Para finalizar, Rodríguez Saá apuntó duramente contra el primer mandatario y aseveró: “Como dijo un amigo mío: Macri es un chambón”. “Es como un técnico de lavarropas, que se presenta y no solo no te lo arregla, sino que te lo destruye”, resaltó y sentenció: “Se presentó como que sabía de esto y aquello, y no sólo no sabe, sino que mirá dónde ha llevado a la Argentina”.

“El Presidente ha fracasado. Como fracasó el plan busca la gobernabilidad en el FMI”, aseguró el mandatario puntano y agregó: “Prometió que iba a combatir la pobreza y la aumentó. Prometió que iban a llover las inversiones y no hubo ninguna. Lo más grave es que prometió unir a los argentinos y ha contribuido a crear una grieta como nunca han tenido los argentinos”.

Para finalizar, ante la consulta sobre las próximas elecciones, Rodríguez Saá resaltó: “Desde la izquierda, desde Cristina (Kirchner) a (Juan Manuel) Urtubey tenemos que estar unidos y decir que Macri es el límite”, aunque aclaró: “Los candidatos los vamos a elegir en elecciones internas. Hay que legitimar la conducción”.

