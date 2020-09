Los recuperados de Covid-19 tendrán pase libre por el puente

Valdés ratificó una movilidad controlada en Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés realizó distintos anuncios este lunes en relación a la actual situación epidemiológica de la provincia. En este marco, manifestó que aquellas personas que fueron dadas de alta por Covid-19, podrán trasladarse libremente por el Puente Chaco-Corrientes. Además, volverá a habilitarse el turismo interno para los capitalinos, y también las playas, en función de cada municipio. Por otra parte, se estableció el reinicio de los entrenamientos para el básquet y el fútbol profesional. Además, varias localidades pasarán nuevamente a Fase 5. En otro orden de temas, el mandatario recordó que en esta semana “vamos a anunciar el incremento salarial para toda la administración pública”.

El acto tuvo lugar en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde el titular del Ejecutivo provincial estuvo acompañado por el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo; el secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo; el intendente de Capital, Eduardo Tassano y miembros del Comité de Crisis, entre otras presencias.

Situación epidemiológica

“Cuando creemos que el problema ya pasó, es cuando ocurren situaciones que son complicadas y eso demanda grandes recursos del servicio de salud”, manifestó inicialmente Valdés, haciendo un llamado a la concientización social y dando lugar al habitual informe de la situación epidemiológica de la doctora Angelina Bobadilla. En este sentido, la funcionaria informó que, al día de la fecha, existen 1136 casos acumulados, con 240 activos en la provincia.

De acuerdo al parte oficial de este lunes, se registraron 43 casos nuevos en Capital. Un conglomerado de esos casos corresponde a la institución María de Nazareth, donde se detectaron 20 contagios.

“La buena noticia es que tres mujeres positivas ya curadas se ofrecieron voluntariamente a cuidar a los jóvenes positivos de Coronavirus de dicha institución”, comentó Bobadilla.

En tanto, precisó que en el Hospital de Campaña Hogar Escuela se encuentran 57 pacientes internados y está ocupado el 5,33% de los respiradores.

Situación en el interior y cambios de fase

Por su parte, Valdés informó que San Roque pasa oficialmente a Fase 3, algo que en la práctica ya sucede desde el sábado. Monte Caseros, por su parte, tiene todos los nexos determinados y pasará a Fase 5. En Mantilla se espera que los hisopados realizados recientemente den negativo, por lo que se volverá a Fase 5, al igual que en Santo Tomé, Bella Vista, Paso de los Libres, Empedrado, Tabay y Virasoro. En el caso de San Luis del Palmar, con tres casos activos, se evaluará oportunamente en qué fase seguirá.

Anuncios

Promediando la conferencia, el gobernador Gustavo Valdés anunció nuevas medidas, teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica por la que transita la provincia.

Reuniones sociales y familiares

En este aspecto, confirmó que vuelven las reuniones sociales y familiares de hasta 10 personas, pidiendo a la población implementar un sistema de burbuja que significa mantener contacto en lo posible siempre las mismas personas, para evitar posibles contagios.

“Pido la máxima prudencia y que no nos relajemos para no volver a números que sean preocupantes para todos. Es necesario que nos veamos, no caben dudas, pero hay que cuidarnos entre todos”, dijo al respecto.

Bares y restaurantes

Sobre el funcionamiento de bares y restaurantes, puntualizó que podrán seguir haciéndolo al aire libre y con las medidas sanitarias correspondientes.

Turismo interno, deporte profesional y caminatas

También anunció que se autoriza el turismo interno desde la Capital hacia el interior y la vuelta a los entrenamientos para el básquetbol y fútbol profesional, medida que alcanza a Regatas Corrientes, San Martín, Comunicaciones de Mercedes y Boca Unidos.

En este sentido, por ahora siguen sin estar permitidos los deportes en conjunto de carácter amateur, entre ellos el fútbol cinco.

En materia de actividad física y recreativa, se mantiene la disposición de solicitar las correspondientes autorizaciones en la página permisos.corrientes.gob.ar y se establece un cambio de horario para caminatas y bicicletas, debido a las altas temperaturas. Con lo cual, las caminatas se podrán realizar en el horario de 14 a 19, y el ciclismo, sin permiso previo, de 19 a 22.

Playas

Otro anuncio importante es la habilitación de playas para la temporada estival, medida que será implementada de acuerdo a lo que resuelva cada municipio, con los respectivos protocolos. sobre este tema, Valdés sostuvo que será fundamental que cada municipio defina su mecanismo de habilitación, con actividad controlada, distanciamiento social y respetando lo que dicen los sanitaristas.

Habilitación para cruzar el Puente

En tanto, quienes hayan padecido Covid-19, podrán circular libremente por el Puente Interprovincial General Belgrano, para lo cual se solicitarán los certificados correspondientes de comprobación, resguardando las identidades.

Testeos y resultados

Respecto al sistema para obtener el resultado negativo de hisopado, se registraron 103.672 ingresos al SIGECC para consultas.

El promedio diario es de 14.810 ingresos. El tiempo promedio para realizar la consulta es de 1 minuto 25 segundos.

Con las consultas realizadas vía Web, se ahorró al Call Center 133 jornadas de 8 horas de trabajo.

Se cobraron 5012 testeos, entre hisopados y testeo rápido. Se recaudó en total $20.680.660.

En total en toda la provincia ya se llevan realizados 44.554 hisopados.

Llamado a la concientización

“El esfuerzo que estamos haciendo todos es muy importante, mientras esperamos que se avance con la vacuna para combatir al Coronavirus”, expresó durante el contacto con los medios Valdés.

Y señaló que dependerá de la responsabilidad social que “podamos tener controlada la situación”.

Luego, ponderó el trabajo que despliegan los equipos del ministerio de Salud de la Provincia, a quienes “agradecemos en nombre del pueblo de Corrientes”.

Asimismo, puso de relieve el gran trabajo de testeo que se viene efectuando, en estos términos: “En la Capital tenemos 65 mil por millón y en el interior 38 mil por millón. Llevamos hechos 45 mil resultados de estudios de PCR en nuestro Laboratorio Central y nos acercamos a los más de 60 mil testeos”.

Incremento salarial

Por su parte, Valdés informó que en el transcurso de esta semana “vamos a anunciar el incremento salarial para toda la administración pública, haciendo hincapié en el enorme trabajo que viene realizando el personal de la salud y de seguridad, sin descuidar al resto”, acotando que la “inflación está golpeando fuerte y además de la pandemia, atravesamos un momento social y económico muy duro para Corrientes y el país”.

Contacto con los medios

Con respecto a los casos de COVID que se presentaron en el Mercado Concentración, Valdés dijo que “todo foco es preocupante, es un foco chico pero que es un lugar que tiene mucha movilidad por lo tanto estamos atentos al control de esa situación”.

Por otro lado, al ser consultado por el turismo interno el primer mandatario recalcó que “vamos a estar habilitando, estamos en fase 5 y que preventivamente habíamos suspendido por dos semanas esa posibilidad por el aumento de casos” pero aseguró que “hemos bajado relativamente los números, pero si vemos que se empieza a descontrolar lo vamos a suspender”.

Seguidamente, sobre la vuelta a clases en lugares abiertos respondió que “el tema del regreso a clases es complicado y no estamos en condiciones de volver todavía para evitar la movilidad que es lo que dispara los casos”.

Luego, sobre el recurso humano del personal de Salud, Valdés reveló que “tenemos nuestro Hospital de Campaña con una capacidad todavía inmensa que fue un gran acierto ya que han centralizado la atención de lo que es COVID para todo Corrientes” y con esto: “Se puede dar una atención centralizada con los mejores médicos que tenemos y los recursos necesarios”.

Sobre el deporte local el Gobernador dijo que “se evaluaron y que todavía la respuesta sobre la habilitación es negativa, pero estamos avanzando en algunas actividades ordenadamente” y les aseguro que “estar internados en un hospital de campaña no es de lo más agradable y si hay movilidad se va a complicar todo y vamos a tener que parar”.

Por último, al ser consultado sobre la fiesta clandestina con un muerto el fin de semana remarcó que “tenemos que cuidarnos, las fiestas clandestinas no están autorizadas por eso les pedimos que se cuiden porque las consecuencias son esas”.









Fuente | Información Pública