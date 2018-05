Lanzamiento en Corrientes del programa Exporta Simple del Ministerio de Producción de la Nación.

A los fines de promover la exportación e incentivar la práctica de la actividad en empresas y emprendedores locales, se concretó este miércoles (16.05.18) un curso introductorio del Programa Exporta Simple, plataforma digital implementada por el Ministerio de Producción de la Nación a través de la Secretaría de Comercio. Para acceder al programa no hace falta estar registrado como exportador, y con su utilización se simplifica toda la logística del envío, mientras que la parte comercial es exclusiva entre exportador y cliente.

El desarrollo del curso tuvo lugar esta mañana en el Salón Auditorio del Ministerio de Producción, ubicado en Perú Nº 982-1º piso, y fue presentado por la responsable del área de Corrientes Exporta del Ministerio de Producción, Lic. Amanda Zarratea, organizadora del evento. En la oportunidad se contó con una importante presencia de empresarios, productores y emprendedores locales y la charla instructiva estuvo a cargo de Emmanuel Venice, responsable de la plataforma digital que es promovida desde la Dirección de Exportaciones a través de la Dirección Nacional de Facilitación del Comercio.

En pocas palabras, el Exporta Simple es un programa con el que se puede exportar a cualquier parte del mundo a través de operadores de Servicio Postal de manera simple y rápida, en una operatoria que se puede realizar por hasta U$s 15.000 y un máximo de 300 kilogramos por envío, con un tope anual de U$S 600.000. El exportador no necesita estar registrado como tal y solo precisa número de CUIT y Clave Fiscal Nivel 3, al que por medio de un sistema ágil puede acceder con un solo click desde el sitio exportasimple.

La plataforma ofrece un sistema integrado en el que se puede operar desde cualquier punto de la Argentina hasta el país de destino, y en la faz práctica representa un servicio puerta a puerta. Según el tipo de producto que se desee exportar, se les requerirá la documentación o certificación correspondiente en el paso a paso del armado de la proforma.

Entre los beneficios del sistema puede mencionarse que el exportador va a recibir en su cuenta los reintegros y reembolsos que le correspondan; se pueden exportar pequeños volúmenes y productos distintos en un solo envío; y el operador pasa a buscar la mercadería por el lugar que se le indique sin intervención de terceros. Además, no es necesario estar inscripto en el registro de exportadores e importadores de la Aduana y tampoco realizar trámites, sino sólo desde una computadora.

A través del Programa Exporta Simple, de fácil acceso y confección, se busca capacitar a las empresas exportadoras de nuestra provincia, explicando la aplicación y normativa del sistema, con el objetivo facilitar a los pequeños productores las operaciones sobre todo de logística. Con esta operatoria se busca potenciar el incremento de la actividad exportadora, como así facilitar la integración de países del MERCOSUR.

Para mayores informes y conocer más sobre este mecanismo, los interesados pueden dirigirse a las oficinas de Corrientes Exporta, ubicadas en calle Hipólito Yrigoyen Nº 2289; o bien comunicarse telefónicamente al 3794474051; o a través de la página web info@corrientesexporta.gov.ar.

