La Sub 20 podría complicar a River

La Selección Sub 20 perdió su segundo compromiso en el Mundial de Corea del Sur y su panorama se complicó. El viernes, ante Guinea, no solo deberá golear, sino también esperar por otros resultados para definir si sigue en el torneo. Y la eliminación de Argentina podría ser una mala noticia para River, donde Lucas Alario juega por el artículo 225, al igual que Jorge Moreira, ambos amparados por las ausencias de Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel.

El próximo compromiso de River será el domingo contra Central en el Monumental. Para ese duelo, igualmente, los juveniles todavía no estarán disponibles, ya que, en caso de ser eliminado, el plantel de Claudio Úbeda recién podría iniciar la vuelta al país el sábado. Sin embargo, lo que es un hecho es que sí estarán a disposición de Marcelo Gallardo para el partido reprogramado contra Atlético Tucumán, como visitante, del miércoles 31. Salvo que aparezca alguna lesión de último momento.

En caso de concretarse la eliminación del Sub 20, Alario y Moreira, quienes llegaron a su quinta amarilla en el Superclásico pero pudieron jugar ante Gimnasia en La Plata el lunes por el 225, deberían purgar la fecha de suspensión en Tucumán. Luego sí estarán habilitados para enfrentar a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, donde River iniciará la recta final que incluye los partidos frente a Racing y Aldosivi, en Núñez, y Colón, en Santa Fe.

El armado del 11 podría ser todavía más complicado. A las bajas de Alario y Moreira se le podría sumar la de Lucas Martínez Quarta: el defensor tiene cuatro amarillas y una nueva tarjeta lo dejará fuera del partido en Tucumán.

A diferencia de Palacios y Montiel, el otro afectado que River tiene al Sub 20 es el arquero Franco Petroli, por quien no se puede pedir el artículo 225 porque aún no logró uno de los requisitos que pide la AFA: haber firmado planilla en partidos de Primera al menos ocho veces.

