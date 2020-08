La situación epidemiológica está controlada dijo Valdés

Valdés aseguró que la situación epidemiológica está controlada, pero consideró clave «la responsabilidad» de los correntinos.

En el marco de una conferencia de prensa que tuvo lugar en Casa de Gobierno, el gobernador Gustavo Valdés brindó este viernes un detallado informe de la situación epidemiológica de Corrientes respecto a la pandemia del Coronavirus, donde aseguró que la situación está controlada, luego de más de cinco meses de Emergencia Sanitaria. Igualmente consideró clave “la responsabilidad social” de los correntinos para continuar en esta posición e informó que las clases no iniciarán durante agosto, y hasta el momento continúa prohibido la apertura de jardines maternales y el fútbol.

El Mandatario se encontraba acompañado por los ministros secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo; y de Salud Pública, Ricardo Cardozo; el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Provincia, Eduardo Vischi; la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla; el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; e integrantes del Comité de Crisis.

En primer lugar, el titular del Poder Ejecutivo provincia realizó un repaso de la situación de cada municipio con casos recientes. Fue así que mencionó que en Capital hay 10 casos activos.

Paso de los Libres volverá a Fase 3

Sobre Paso de los Libres, la ciudad más afectada hoy con 53 casos activos, comentó que se está dando de alta a 3 personas y que el lunes se espera hacer lo mismo con otras 10, comenzando así a “parar la curva”. Ante esta situación, el Gobernador anunció que el municipio pasará a Fase 3, pero recién a partir del lunes ya que “queremos que pasen el fin de semana en sus casas para mayor precaución”. “Hicimos 1429 hisopados en Libres, eran necesarios para ver quienes estaban expuestos y poder tomar las medidas correspondientes”, agregó luego.

Respecto a los dos casos nuevos en Alvear, informó que se trata de dos efectivos policiales “que se aprovechan de su condición de trabajadores esenciales para movilizarse sin dar aviso ni parte”. Criticó así esta actitud y declaró que se iniciarán acciones penales, en tanto que agradeció el accionar del Municipio por detectar los casos rápidamente y evitar un peligro para la población.

“Itatí seguirá en Fase 1 durante una semana más, así tendremos un mejor panorama de la situación”, informó el Gobernador, agregando que el brote se considera controlado. Mientras que en Mocoretá se continua con un importante control sobre la Ruta Nacional (RN) 14, una zona de intensa movilidad, para prevenir contagios. La localidad continuará en fase 5.

Y, por último, se refirió a Gobernador Virasoro, donde un médico de ese lugar que trabaja en Misiones habría dado positivo según informó el Gobierno de la provincia vecina, que además tuvo contacto con Valdés y parte de su Comitiva. Contó que por ese motivo se realizó tres tipos de hisopados (PCR exprés, PCR “común” y el serológico), que arrojaron todos negativos. “Por suerte fue una falsa alarma, no hay casos activos en la localidad”, confirmó.

Respecto al Hospital de Campaña, el primer Mandatario expuso que, de 1000 camas, actualmente “tenemos 25 pacientes internados: 16 en Sala Clínica COVID-19, 2 en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con ventilación asistida, y 7 en Sala de Sospechosos”. Valoró que “el Hospital está trabajando activamente, cumpliendo un papel esencial y fundamental en esta lucha contra el COVID, donde también ya tuvimos la primera operación con quirófano de un paciente que era positivo y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica”.

Respecto al último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional, Gustavo Valdés dijo que “no podemos hacer absolutamente nada, podemos si cuestionar, decir o mirar si es contradictorio o no, si está tomado dentro de las formalidades que implica el ordenamiento jurídico, pero la Provincia no tiene mecanismo alguno para oponerse a un DNU”. Por lo tanto, “como Gobernador de la provincia de Corrientes no voy apelar a este tipo de cuestiones, sino que voy apelar a la responsabilidad que debemos tener nosotros como correntinos” sostuvo enfáticamente.

En este sentido hizo referencia “a los desmanejos que hubo y hay”, ya que “tuvimos en la Capital unos irresponsables que comenzaron a organizar fiestas electrónicas y otros irresponsables que fueron a participar”. Asimismo, destacó el trabajo de la seguridad por “el buen trabajo que viene haciendo al parar este tipo de actos, ya que no podemos permitirnos darnos el lujo de hacer fiestas multitudinarias en el medio de una pandemia”.

Más allá de esas cuestiones, Valdés manifestó a los correntinos que “venimos bien, pero podemos estar peor”, así que pidió no bajar los brazos y se animó a adelantar que “la vacuna está cerca pero no está con nosotros. Lo único que podemos hacer por ahora es utilizar el barbijo, lavarnos las manos, y cuidarnos con distanciamiento social”.

“Por eso les pido a los correntinos que durante la vigencia del DNU, tengan responsabilidad para cumplirla”, y en ese marco se adoptarán una serie de medidas.

Turismo interno

“En materia de turismo, hemos solicitado la autorización al Jefe de Gabinete de ministros para seguir con la actividad interna, ya que estamos tratando de reactivar esto que para nosotros es fundamental”, expresó el Mandatario respecto al sector, que fue “el más golpeado en su economía porque es el servicio que más mano de obra ocupa y emplea”. Asimismo, Valdés dio cuenta que la localidad de Paso de la Patria es la que lidera el ranking de turismo interno y que “Capital es la mayor efectora de turistas que tenemos”, a la vez que destacó las bondades naturales de Santa Ana, Empedrado, Goya, Itatí, Ituzaingó e Itá Ibaté para el sector.

Siguiendo, el Gobernador informó además que se han otorgado 44.692 permisos para reactivar la movilidad turística.

Clases y jardines maternales

“El regreso a clases está complicado; hemos hecho un compromiso con Nación para ver si podíamos dar algunos pasos respecto de las clases presenciales, pero los números vuelan y hay demasiados contagios”, manifestó respecto a la situación, agregando que “queremos esperar que pase agosto hasta estar un poco más seguros, y en septiembre ver qué podemos hacer, viendo las experiencias que pueda haber a nivel nacional”.

En este sentido, el titular del Ejecutivo ratificó que por el momento “no vamos a habilitar los jardines maternales porque es sumamente riesgoso y no está recomendada la actividad por el Comité de Crisis”.

Actividad deportiva

Valdés consideró que “cuando estén dadas las condiciones” se van a habilitar otros tipos de disciplinas, sobre todo las de contacto, como el fútbol 5. “Hoy solo son los deportes que no tienen contacto los que están habilitados”, recordó.

Fronteras

“Vamos a empezar a cobrar los hisopados en las fronteras”, anunció el mismo, respecto a la movilidad en los centros de ingreso a la Provincia, a la vez que adelantó que estas autorizaciones se implementarán a través de la web oficial www.permisos.corrientes.gov.ar “junto con el sistema de salud, para que lo hagamos de manera ordenada”. En este aspecto, el Mandatario añadió que “es necesaria la reposición de test” y que “la Provincia no va a estar ganando con esta medida, solo recibiendo lo que vale el mismo test”.

Seguridad

“Este fin de semana vamos a estar reforzando todas las actividades policiales, recorriendo en los grandes centros urbanos todo lo que tenga que ver con la organización de eventos y denunciar penalmente a los que vulneren las reglas prestablecidas por los municipios”, expresó el Gobernador en referencia a los eventos clandestinos a los efectos de “vigilar cada una de las ciudades con mayor rigor, para salvaguardar la salud de la población”.









