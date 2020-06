POLÍTICA

La Anses podría ahorrar más $50.000 millones por el recorte del IFE a provincias.

Fernanda Raverta confirmó que se asignará solamente a aquellos distritos que sigan en fase 1. El impacto en las provincias.

El Gobierno nacional dio una primera señal de normalización de las finanzas públicas. Para la tercera fase del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Raverta confirmó que solamente se asignarán los $10.000 por grupo familiar a aquellos que vivan en lugares del país que sigan en fase 1. Esta decisión va en línea con la de comenzar a recortar la ATP en aquellos sectores que ya hayan podido volver a abrir.

«Va a ir a las zonas en donde la cuarentena vuelve a la fase uno, o donde la situación está más complicada», señaló este domingo la titular de la Anses en declaraciones a Radio 10.

Como las zonas que seguirán bajo la restricción más estricta no están determinadas, no se puede establecer con exactitud la magnitud del ahorro que significará para la Anses el recorte en este beneficio. Por lo pronto, fuentes oficiales dijeron a LPO que solamente están confirmadas las zonas del AMBA y parte de Chaco, pero resta definir qué sucederá en otros distritos.

«Se sigue pagando la etapa 2 del IFE. Cuando se termine este bono, recién se verá cómo seguir», aseguraron fuentes oficiales a este medio.

Cabe recordar que de los casi $90.000 millones que insumió la fase 2 del IFE -que se abonó a lo largo del mes de junio-, la Provincia de Buenos Aires se llevó el 36,3%, Capital Federal el 3,8% y Chaco el 4%. En otras palabras, si se solamente se siguieran asignando en la totalidad de estos tres territorios (y no solo en algunos municipios como se espera), el Estado podría ahorrarse casi $50.400 millones el próximo mes al dejar de pagar más de 5 millones de asignaciones de $10.000 por grupo familiar.

Así, el regreso de Mendoza a la actividad económica sin restricciones le ahorraría en concepto de IFE a la Anses, por ejemplo, unos $3.600 millones respecto del junio. Y, en el caso de Córdoba, el ahorro ascendería a otros $7.380 millones; mientras que, en Santa Fe, sería de unos $6.900 millones. Y en Catamarca, donde nunca se registraron casos de Covid-19, se evitarían $1.090 millones en erogaciones.

Respecto de la posibilidad de que el IFE mude en un ingreso universal como están proponiendo muchos países europeos, Raverta señaló que la iniciativa «está en agenda, pero le falta mucho recorrido» al tiempo que aseguró que «No es una discusión sencilla lo del ingreso universal, no es un plan».

«Está en la agenda del Gobierno, de las organizaciones sociales, se está estudiando y hay que pensar en cómo el Gobierno da un acompañamiento a las familias», sostuvo Raverta.

Consultado por el alcance del ahorro, el economista de EcoGo Juan Ignacio Paolicchi, explicó a este medio que: «Suponiendo que recortan la asignación a 5 millones de personas y se sigue pagando a otros 4 millones a lo larga de un año, esto representaría un aumento del gasto público del 1,5% del PIB anual».

«Seguir con un IFE universal a todas las personas que se les asignó durante la cuarentena, implicaría un aumento del gasto público del 3% del PBI anual. En un país en el que no nos ponemos todavía de acuerdo sobre las pensiones no contributivas, el debate del ingreso universal queda muy lejos. Argentina no es el resto del mundo, no tiene la capacidad fiscal para llegar a un plan de este tipo. Y, además, estando en default tampoco hay acceso a financiamiento en tasas bajas como lo están haciendo Chile, Brasil, Uruguay, Perú, México. Sin acceso al financiamiento, todo el déficit se traslada a emisión monetaria. Como medida transitoria me parece muy bien, pero hacerlo permanente implica graves consecuencias para la sostenibilidad del Tesoro. Un nivel de gasto público de 40 puntos del PIB es infinanciable, incluso si arregla la deuda», agregó.

